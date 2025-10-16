Samsung Galaxy S26 con ricarica magnetica? Forse, intanto ci sono i nuovi accessori

Samsung ha recentemente lanciato due nuovi caricatori wireless, una mossa che, sebbene a prima vista possa sembrare una semplice espansione del catalogo di accessori, è stata interpretata da molti analisti come un segnale inequivocabile delle future intenzioni dell’azienda: l’integrazione del supporto nativo allo standard di ricarica magnetica Qi2 nella prossima serie di flagship, Galaxy S26.

Nuovi accessori Samsung suggeriscono la ricarica magnetica su Galaxy S26

Crediti: Samsung

Per comprendere appieno l’importanza di questa mossa, è necessario fare un passo indietro. Lo standard Qi2, sviluppato dal Wireless Power Consortium (WPC), rappresenta la più significativa evoluzione della ricarica wireless degli ultimi anni.

Basandosi sul Magnetic Power Profile, ispirato dalla tecnologia MagSafe di Apple, Qi2 introduce un anello di magneti sia nel dispositivo che nel caricatore.

Questo sistema garantisce un allineamento perfetto e automatico tra i due, risolvendo uno dei problemi storici della ricarica wireless: il posizionamento impreciso che poteva causare una ricarica lenta o intermittente. Oltre alla stabilità, questo allineamento magnetico ottimizza l’efficienza energetica e apre le porte a velocità di ricarica superiori.

Attualmente, i modelli di punta di Samsung, inclusa la recente serie Galaxy S25 e i nuovi pieghevoli, supportano tecnicamente lo standard Qi2. Tuttavia, questo supporto è incompleto. I dispositivi non dispongono dei magneti integrati necessari per l’aggancio automatico.

Di conseguenza, per sfruttare un caricatore Qi2, gli utenti sono costretti ad acquistare una custodia magnetica compatibile separatamente. Questa soluzione, sebbene funzionale, rappresenta un compromesso che limita la scelta degli accessori e aggiunge un costo extra, allontanandosi dall’esperienza “out-of-the-box” fluida e integrata offerta dai competitor.

I nuovi accessori guardano al futuro?

È in questo contesto che il lancio dei nuovi accessori Samsung assume un ruolo strategico. L’azienda ha introdotto due prodotti a marchio proprio, entrambi dotati di tecnologia Qi2. Il primo è il Samsung Single Wireless Charger, un caricatore da casa a forma di disco compatto (58 mm di diametro). Supporta una ricarica rapida wireless fino a 25W se collegato a un adattatore di alimentazione compatibile (da acquistare separatamente) i.

Il secondo, e forse più interessante, è il Car Wireless Charger. Questo caricatore per auto, anch’esso con pieno supporto Qi2, include nella confezione un adattatore da 12V e un cavo da USB-C a USB-C. La sua caratteristica distintiva è un supporto rotante a 360 gradi, particolarmente utile per chi utilizza il telefono come navigatore GPS.

La logica dietro questa mossa è stringente: perché un’azienda come Samsung dovrebbe investire nello sviluppo e nella commercializzazione di un proprio ecosistema di accessori Qi2, se i suoi stessi telefoni di punta richiedono un componente di terze parti (la custodia) per poterli utilizzare correttamente?

La risposta più plausibile è che Samsung stia “preparando il terreno”. L’azienda sta costruendo l’infrastruttura di accessori in anticipo, per poi lanciare un dispositivo che possa sfruttarla appieno fin dal primo giorno.

Le indiscrezioni che da mesi suggeriscono l’arrivo del supporto Qi2 nativo con il Galaxy S26 trovano così un primo, solido riscontro. L’integrazione di un anello magnetico direttamente nello chassis del telefono eliminerebbe la necessità di custodie speciali, rendendo l’esperienza di ricarica più semplice, economica e versatile per milioni di utenti.

Se questa previsione si avverasse, il Galaxy S26 non solo colmerebbe un divario funzionale con l’ecosistema iPhone, ma potrebbe anche dare un’accelerata decisiva all’adozione dello standard Qi2 in tutto il mondo Android.

Per gli utenti, anche di altri brand, significherebbe poter finalmente accedere a un vasto ecosistema di accessori magnetici – non solo caricatori, ma anche portafogli, supporti e batterie esterne – con la garanzia di un funzionamento perfetto.