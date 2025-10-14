Samsung festeggia, profitti record grazie all’IA

Samsung Electronics si prepara a chiudere il terzo trimestre del 2025 con un risultato straordinario, segnando il profitto più alto degli ultimi tre anni.

In una svolta strategica che la vede finalmente capitalizzare sul boom dell’intelligenza artificiale, l’azienda sudcoreana ha pubblicato una guidance sugli utili che supera ampiamente le aspettative degli analisti, spinta dalla crescente domanda di chip di memoria avanzati e dal continuo successo dei suoi smartphone pieghevoli di ultima generazione.

L’IA come motore di crescita per Samsung Electronics

Crediti: Samsung

Secondo le previsioni ufficiali rilasciate dalla società, Samsung prevede di registrare un fatturato di 86 trilioni di won (circa 52 miliardi di euro) e un utile operativo di 12,1 trilioni di won (circa 7,32 miliardi di euro) per il trimestre che si è concluso a settembre.

Questi numeri non solo rappresentano il miglior risultato trimestrale dal 2022, ma segnano anche una crescita impressionante rispetto ai periodi precedenti. L’utile operativo previsto è di quasi il 32% superiore a quello dello stesso trimestre del 2024 e registra un balzo sbalorditivo del 158% rispetto al secondo trimestre del 2025, con un aumento del fatturato del 15% su base sequenziale.

Il dato più significativo è che queste cifre superano di oltre il 17% le previsioni del mercato, segnalando una ripresa più rapida e robusta di quanto anticipato. Il motore principale di questa rinascita è senza dubbio la divisione semiconduttori, che da sola ha contribuito per quasi la metà dei profitti totali.

Si stima che il ramo chip abbia generato un utile operativo di 6 trilioni di won (circa 3,63 miliardi di euro), beneficiando di un aumento generalizzato dei prezzi delle memorie, di un miglioramento delle attività di fonderia e, soprattutto, delle vendite crescenti di chip HBM (High-Bandwidth Memory).

Queste memorie ad alte prestazioni sono diventate una componente essenziale per l’addestramento e il funzionamento dei modelli di intelligenza artificiale, e Samsung si sta posizionando come fornitore chiave per i giganti del settore.

A sostenere questa performance eccezionale ha contribuito anche la divisione mobile. Le vendite dei nuovi smartphone pieghevoli, il Galaxy Z Flip 7 e il Galaxy Z Fold 7, hanno superato le aspettative, ricevendo un feedback estremamente positivo da parte dei consumatori a livello globale e consolidando la leadership di Samsung in questo segmento di mercato premium.

La strada per il futuro sembra sempre migliore

Guardando al futuro, le prospettive appaiono ancora più rosee. Samsung è in attesa dell’approvazione finale da parte di Nvidia per la fornitura dei suoi chip HBM di quinta generazione (HBM4) nei prossimi mesi.

Se l’accordo verrà confermato, gli analisti prevedono che l’azienda potrebbe addirittura raddoppiare il proprio fatturato nel giro dei prossimi tre anni.

A rafforzare ulteriormente la sua strategia nel campo dell’IA, Samsung ha già siglato una partnership con OpenAI per la fornitura di chip ad alte prestazioni ed efficienza energetica destinati ai server di intelligenza artificiale.