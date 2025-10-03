Le opere iconiche di Matisse, Dalì e Rothko arrivano sui televisori Samsung

Samsung Art Store ha compiuto un passo significativo, annunciando l’integrazione di 15 nuove opere dalla Tate Collection. Questa partnership rafforza la missione della piattaforma di democratizzare l’accesso all’arte, consentendo a chiunque di ammirare da casa opere custodite nei musei più importanti del mondo, da New York a Madrid, fino a Londra.

Samsung Art Store si espande con 15 nuove opere della Tate Modern: un ponte tra tradizione e avanguardia

Crediti: Samsung

L’ampliamento della collezione Samsung Art Store, che già vanta collaborazioni di prestigio con istituzioni come l’Art Institute of Chicago, il Museum of Modern Art (MoMA) e il Thyssen-Bornemisza National Museum, accoglie ora la Tate, coniugando tradizione e innovazione.

La nuova selezione abbraccia maestri iconici dell’arte moderna e contemporanea. Tra i capolavori più significativi figurano La lumaca di Henri Matisse e Metamorfosi di Narciso di Salvador Dalí. Inoltre, sono state integrate opere di artisti fondamentali come Mark Rothko.

Per la prima volta, la Pop Art entra nella piattaforma con il lavoro di Roy Lichtenstein, incluso il celebre Whaam!. L’arte astratta è rappresentata da Yellow Islands di Jackson Pollock, e la selezione spazia fino a includere il pittore britannico Howard Hodgkin. La collezione comprende anche l’artista Beatriz Milhazes e due noti lavori di Peter Doig, ovvero Echo Lake e Ski Jacket.

Il Neo QLED incontra l’arte con The Frame Pro

Per valorizzare l’esperienza unica di ammirare l’arte dal vivo direttamente nel comfort del proprio soggiorno, Samsung Art Store è disponibile su tutta la gamma TV Samsung 2025, inclusi i modelli QLED e The Frame e The Frame Pro. Quest’ultimo è considerato l’apice dei TV del brand grazie al suo schermo Neo QLED potenziato che assicura colori vividi, neri profondi e contrasti intensi.

Due elementi tecnologici chiave rendono l’esperienza visiva eccezionalmente realistica: il Matte Display anti-riflesso, un display opaco che restituisce l’aspetto di una vera tela, e Wireless One Connect Box, una soluzione che semplifica l’installazione permettendo di nascondere i cavi fino a 9 metri di distanza.

L’accesso a Samsung Art Store è esteso anche alla serie Neo QLED 8K, Neo QLED 4K e QLED.