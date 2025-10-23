Arte senza confini: Samsung e Centre Pompidou portano i grandi capolavori sul tuo TV

Mentre il celebre Centre Pompidou di Parigi si appresta a chiudere le sue porte per un significativo intervento di restauro, l’arte moderna e contemporanea trova inaspettatamente nuove vetrine digitali. Samsung Art Store e il Centre Pompidou hanno infatti annunciato una collaborazione per a portare 25 capolavori della vasta collezione del museo nelle case degli appassionati di tutto il mondo.

A partire da novembre 2025, i possessori dei Samsung Art TV avranno la possibilità di ammirare una selezione curata di opere che coprono oltre un secolo di storia dell’arte, spaziando da maestri come Brancusi fino a Pollock.

Samsung Art Store e Centre Pompidou: la tecnologia al servizio dell’arte, con nuove opere a partire da novembre

Crediti: Samsung

Il Centre Pompidou è da sempre riconosciuto come un crocevia fondamentale tra arte e innovazione, e questa collaborazione ne è la piena dimostrazione. La raccolta che sarà resa disponibile riflette il ruolo del Pompidou come uno dei più importanti archivi viventi dell’arte moderna, attraversando più di cento anni di storia.

Tra le 25 opere selezionate figurano pezzi di immenso valore come The Frame (1938) di Frida Kahlo, New York City (1942) di Piet Mondrian e La Tristesse du Roi (1952) di Henri Matisse.

La collezione include anche opere iconiche come Gelb-Rot-Blau [Giallo-Rosso-Blu] (1925) di Wassily Kandinsky, visibile anche in dettaglio, e La Fée électricité [La fata dell’elettricità] (1952-1953) di Raoul Dufy, accanto ai lavori di artisti cruciali come Marc Chagall, Joan Miró, Yves Klein e Peter Doig.

Gaële de Medeiros, Head of International and Economic Development del Centre Pompidou, ha sottolineato come la collaborazione garantirà che la collezione “continuerà a essere vista, condivisa e vissuta, anche mentre il nostro spazio fisico si trasforma”.

Crediti: Samsung

Grazie alla tecnologia Samsung, in particolare con il TV The Frame, le opere superano ogni confine geografico, invitando le persone a integrare l’arte come parte della propria vita quotidiana.

La collezione del Centre Pompidou si unisce a una lista crescente di prestigiose collaborazioni museali già disponibili, tra cui The Met, Tate, MoMA e Musée d’Orsay. Proprio di recente Samsung Art Store ha annunciato una collaborazione con Art Basel Paris 2025.

Samsung Art Store è accessibile su tutta la gamma TV Samsung 2025, inclusi i modelli QLED (a partire dalla Serie Q7F) e i modelli The Frame e The Frame Pro. Per chi cerca l’apice della riproduzione artistica, The Frame Pro offre uno schermo Neo QLED potenziato che assicura colori vividi, contrasti intensi e neri profondi. Un elemento pratico fondamentale è il display opaco antiriflesso, progettato per rendere l’arte visivamente realistica, replicando l’esperienza di una vera galleria.