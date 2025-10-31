Samsung domina il mercato degli smartphone nel Q3, Apple e Xiaomi non sono da meno

Dopo una prima metà del 2025 caratterizzata da incertezze, ritardi nelle catene di approvvigionamento dovuti a modifiche nelle politiche tariffarie statunitensi e cautela da parte dei canali di vendita, il mercato globale degli smartphone ha mostrato chiari segnali di ripresa nel terzo trimestre del 2025.

Le spedizioni totali hanno raggiunto 320,1 milioni di unità, registrando un aumento del 3% su base annua (YoY), secondo Omdia, o del 4% per Counterpoint Research.

Il fatturato globale ha segnato un nuovo record per il terzo trimestre, crescendo del 5% su base annua. Questa rinnovata dinamicità è stata trainata in modo significativo dalle economie emergenti mentre i protagonisti assoluti restano Samsung, Apple e Xiaomi.

Il ritorno della crescita del mercato degli smartphone nel Q3 2025: è il regno di Samsung, Apple e Xiaomi

Crediti: Omdia

La crescita del terzo trimestre 2025 ha evidenziato una netta polarizzazione geografica. Sebbene le spedizioni in Nord America e in Cina abbiano registrato un calo su base annua, regioni come Asia Pacifica, Medio Oriente e Africa hanno visto una forte crescita, spingendo l’espansione globale.

In particolare, l’Africa ha avuto un’impennata delle spedizioni del 25% su base annua, mentre area dell’Asia Pacifica ha registrato un aumento del 5% su base annua, il volume trimestrale più alto dal Q4 2021.

Analizzando i principali attori, Samsung è rimasta in testa al mercato mondiale, spedendo 60,6 milioni di unità e ottenendo una quota di mercato del 19%. La sua crescita del 6% su base annua è stata guidata sia dai modelli premium come i pieghevoli Galaxy Z Fold 7 e Flip 7, sia dai modelli di fascia medio-bassa come Galaxy A07 e A17, le cui forti vendite in Asia Pacifica e in Medio Oriente hanno contribuito significativamente.

Crediti: Apple

Apple si è posizionata al secondo posto con 56,5 milioni di unità spedite e una quota del 18%. La crescita è stata del 4% su base annua (o del 9% nelle spedizioni totali secondo un’altra analisi). iPhone 17 base ha superato le aspettative di lancio e si prevede che la crescente domanda dai mercati emergenti, inclusa l’India, sosterrà ulteriormente la crescita di Cupertino per l’intero anno.

Xiaomi ha consolidato la terza posizione globale con una quota di mercato del 14%. Nonostante un calo delle spedizioni in Cina a seguito della fine dei programmi di sussidio governativi, questa diminuzione è stata compensata dalla forte domanda per gli smartphone di fascia medio-alta nei mercati emergenti, come Sud-Est asiatico, Medio Oriente, Africa e America Latina.

Altre realtà chiave nei mercati in crescita includono Transsion (proprietaria di Infinix, iTel e Tecno), che è salita al quarto posto registrando la crescita più elevata tra i primi cinque (12% su base annua), e vivo, che è rimasta forte in India, Africa e America Latina, registrando la crescita del fatturato più rapida (12% su base annua).

Un elemento cruciale che sta definendo il panorama è la tendenza generale alla diffusione degli smartphone premium, complici i piani di permuta, rateizzazione e offerte varie che hanno contribuito a rendere i modelli di più più accessibili – specialmente nei mercati emergenti. L’espansione del volume di crescita è guidata principalmente dai segmenti economici (sotto i 100$) e high-end (sopra i 700$), mentre la fascia media risulta quella più “debole”.