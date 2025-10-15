Samsung ancora regina degli smartphone, ma Apple è vicina

Il mercato globale degli smartphone continua a essere un campo di battaglia altamente competitivo, e gli ultimi dati del terzo trimestre (Q3) del 2025 confermano una narrazione ormai consolidata: Samsung mantiene la corona, ma Apple è più vicina che mai a contenderne il primato.

Samsung domina il Q3 2025 ma Apple insegue da vicino

Secondo l’ultimo rapporto pubblicato dalla società di analisi IDC, il colosso sudcoreano si è confermato leader del settore, registrando una performance robusta che ne sottolinea il ritrovato slancio.

Nel periodo compreso tra luglio e settembre 2025, Samsung ha spedito un totale di 61,4 milioni di smartphone a livello globale, un dato in crescita del 6,3% rispetto ai 57,7 milioni di unità dello stesso trimestre del 2024.

Questa crescita ha permesso all’azienda di conquistare una quota di mercato del 19%, consolidando la sua prima posizione.

Il report di IDC evidenzia come questo risultato rappresenti la migliore crescita mai registrata da Samsung in un terzo trimestre, un successo trainato in modo significativo dalla risposta estremamente positiva del mercato ai suoi nuovi smartphone pieghevoli.

I modelli Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Fold 7 hanno superato in termini di vendite tutte le precedenti generazioni di dispositivi della serie Z.

Questo successo non solo rafforza la strategia di Samsung nel segmento premium dei foldable, ma dimostra anche una crescente maturità e accettazione di questa categoria di prodotti da parte dei consumatori, un’area in cui l’azienda coreana ha investito per prima e con maggiore convinzione.

Il resto della classifica

Tuttavia, il trono di Samsung è tutt’altro che sicuro. A tallonarla da vicino c’è la sua storica rivale, Apple. Il colosso di Cupertino ha spedito 58,6 milioni di iPhone nello stesso periodo, assicurandosi il secondo posto con una quota di mercato del 18,2%.

Il divario tra i due giganti tecnologici si è ridotto a soli 0,8 punti percentuali, una distanza minima che sottolinea l’intensità della competizione.

A completare la top five della classifica stilata da IDC troviamo tre produttori asiatici che confermano il loro peso crescente nel settore.

Xiaomi si è piazzata al terzo posto con 43,5 milioni di unità spedite, seguita da Transsion, che continua la sua impressionante ascesa, al quarto posto con 29,2 milioni di smartphone. Chiude la classifica Vivo, al quinto posto, con 28,9 milioni di unità e una quota di mercato dell’8,9%.

Non solo smartphone

Il successo di Samsung nel Q3 2025 non è un evento isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di forte slancio per l’azienda.

Negli ultimi mesi, la divisione semiconduttori ha ottenuto importanti commesse per la produzione di chip da clienti di prim’ordine come la stessa Apple e Tesla, segnalando una ripresa anche in altri settori chiave del suo business.

Guardando al futuro, Samsung sembra intenzionata a non rallentare. L’azienda si sta preparando a due lanci cruciali che potrebbero definire le prossime tendenze del mercato.

Entro la fine del mese è attesa la presentazione del suo primo smartphone “tri-fold”, un dispositivo con schermo pieghevole a due cerniere che potrebbe rappresentare la prossima evoluzione nel design dei foldable.

Inoltre, ieri sera è stato annunciato un evento per il 21 ottobre, durante il quale verrà svelato il primo visore per la realtà estesa (XR) del brand.

Questo lancio è particolarmente strategico, poiché arriva dopo il tiepido riscontro di mercato ricevuto dal Vision Pro di Apple, e offre a Samsung l’opportunità di entrare in un segmento nascente cercando di imparare dai passi falsi del suo principale concorrente.

La performance di questi nuovi prodotti sarà fondamentale per determinare se Samsung riuscirà a mantenere il suo vantaggio su una Apple sempre più agguerrita.