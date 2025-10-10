I saldi d’autunno AliExpress continuano: nuovi Coupon e fino al 60% di sconto!

Ogni mese AliExpress comincia in grande stile, con le offerte Choice Day: queste hanno una durata limitata ma le occasioni per risparmiare non finiscono qui. Dopo la fase iniziale dei Saldi d’Autunno, gli sconti dedicati alla nuova stagione continuano con tanti vantaggi: i nuovi Coupon e offerte lampo da cogliere al volo. L’iniziativa promozionale durerà fino al 13 ottobre ma non temete perché le offerte non finiranno di certo!

Saldi d’autunno AliExpress: la promo continua con tanti sconti e occasioni fino al 60%

In autunno cadono le foglie e scendono i prezzi: con i nuovi saldi AliExpress il risparmio è assicurato. La promozione sarà attiva fino al 13 ottobre, ma ne vale la pena visto che ci sono sconti fino al 60% su diverse categorie. Inoltre non mancano i nuovi Coupon da riscattare per un risparmio aggiuntivo:

Coupon “ ITHS01 ” – 1€ di sconto su una spesa minima di 10€

” – 1€ di sconto su una spesa minima di 10€ Coupon “ ITHS03 ” – 3€ di sconto su una spesa minima di 25€

” – 3€ di sconto su una spesa minima di 25€ Coupon “ ITHS06 ” – 6€ di sconto su una spesa minima di 50€

” – 6€ di sconto su una spesa minima di 50€ Coupon “ ITHS09 ” – 9€ di sconto su una spesa minima di 80€

” – 9€ di sconto su una spesa minima di 80€ Coupon “ITHS15” – 15€ di sconto su una spesa minima di 130€

Inoltre ci sono anche i coupon generici Global: potete provare un codice o l’altro, dato che tutti hanno un utilizzo limitato avrete più possibilità di risparmiare.

Coupon “ AEHS10 ” – 1€ di sconto su una spesa minima di 10€

” – 1€ di sconto su una spesa minima di 10€ Coupon “ AEHS030 ” – 3€ di sconto su una spesa minima di 25€

” – 3€ di sconto su una spesa minima di 25€ Coupon “ AEHS060 ” – 6€ di sconto su una spesa minima di 50€

” – 6€ di sconto su una spesa minima di 50€ Coupon “ AEHS090 ” – 9€ di sconto su una spesa minima di 80€

” – 9€ di sconto su una spesa minima di 80€ Coupon “AEHS150” – 15€ di sconto su una spesa minima di 130€

I codici sconto hanno un utilizzo limitato e possono terminare in qualsiasi momento (quindi conviene affrettarsi); possono essere utilizzati per tutti i prodotti – tech e non – presenti in questa pagina. Consigliamo di provarli anche per articoli non inclusi: fare un tentativo non costa nulla e potrebbe riservare delle sorprese.

