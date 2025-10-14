Con l’autunno arrivano i saldi FOSSiBOT: power station a partire da 369€!

Mentre le offerte Techtober Sale sono ancora attive (la promo termina il 21 ottobre) arriva una nuova iniziativa targata Geekmall e questa volta l’attenzione è tutta rivolta ad un singolo brand. I saldi autunnali FOSSiBOT mettono al centro i migliori prodotti tech dell’azienda, con un occhio di riguardo alle power station: mai così convenienti, con prezzi a partire da soli 369€!

Saldi autunnali FOSSiBOT: le migliori power station a prezzi imbattibili, in offerta lampo e con codice sconto

Le offerte FOSSiBOT su Geekmall sono dedicate a tutti i prodotti del brand: ci sono le stazioni di ricarica portatili, ma anche accessori (come carrelli e pannelli solari), smartphone e tablet rugged. L’azienda è specializzata proprio nei prodotti tecnologici per l’outdoor, ma nel suo ecosistema sono presenti anche smartphone di stampo classico (dal prezzo accessibile).

Per quanto riguarda le power station, il modello più economico è FOSSiBOT F1200, in promozione a 369€. Si tratta di una soluzione compatta, con una capacità di 1.024 Wh e una potenza continua di 1.200W. La ricarica avviene in meno di 50 minuti (fino all’80%) mentre il peso contenuto di 11,5 kg lo rende la scelta più adatta per chi cerca una power station per viaggi o campeggio, puntando al minimo ingombro.

Le 7 porte in uscita consentono di alimentare altrettanti dispositivi contemporaneamente. Inoltre la stazione è utilissima anche in casa come soluzione d’emergenza: grazie alla tecnologia UPS con tempo di commutazione inferiore a 10 ms garantisce il funzionamento ininterrotto delle apparecchiature in caso di interruzione di corrente.

Per scoprire tutte le occasioni sui prodotti FOSSiBOT, dai un’occhiata alla pagina dedicata alla promo. Di seguito trovi una selezione delle migliori power station del brand, a prezzi imbattibili con codice sconto e spedizione rapida (e gratuita) dai magazzini europei di Geekmall. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

