Russia a un passo da un internet sempre più chiuso

Il Cremlino promuove aggressivamente la “super app” statale MAX, sabotando al contempo le chiamate su WhatsApp e Telegram.

Questo è solo l’ultimo passo lungo il percorso di distaccamento dall’internet occidentale che ha previsto anche il rallentamento dei video YouTube. L’obiettivo è un “internet sovrano”, isolato dall’Occidente e sotto stretto controllo governativo.

Russia sempre più isolata dall’Occidente, la super app statale è ovunque

Stando a quanto riportato dal New York Times, la Russia sta accelerando la sua marcia verso un “internet sovrano”, un ecosistema digitale nazionale isolato dalle influenze occidentali e interamente suscettibile alla censura e al controllo del Cremlino. L’ultimo e più visibile passo di questa strategia è l’imponente lancio di MAX, una nuova “super app” di messaggistica controllata dallo Stato.

La promozione di MAX è onnipervasiva. Cartelloni pubblicitari dominano le strade, le scuole la raccomandano agli studenti, celebrità vengono pagate per promuoverla e gli smartphone sono venduti con l’app preinstallata. In una città a sud-est di Mosca, persino gli altoparlanti di emergenza municipali sono stati usati per esortare i cittadini a installarla.

Ma la strategia di Mosca non si limita alla persuasione. Per settimane, le autorità russe hanno attivamente sabotato le due alternative più popolari, WhatsApp e Telegram.

Gli utenti hanno riscontrato gravi impedimenti e interruzioni durante le chiamate vocali e video su queste piattaforme. Ufficialmente, il governo ha definito questa azione una misura “anti-frode”. In netto contrasto, le chiamate effettuate tramite la nuova app MAX sono rimaste perfettamente chiare.

Questa doppia tattica – promozione aggressiva e sabotaggio della concorrenza – rientra nel piano più ampio del presidente Vladimir V. Putin per stringere il controllo su ciò che i russi possono vedere e dire online. Gli analisti descrivono l’obiettivo come la transizione verso un “internet sovrano”, un modello che ricorda da vicino il “Great Firewall” cinese, dove l’app statale WeChat domina ogni aspetto della vita digitale.

“Se hai un internet libero dove ognuno può fare ciò che vuole, per un sistema autoritario questo semplicemente non funziona“, ha spiegato Philipp Dietrich, esperto di internet russo presso il German Council on Foreign Relations. “Quindi, ciò che devi fare è spingere gli utenti verso sistemi domestici che puoi in qualche modo controllare“.

Da anni, Putin critica le aziende tecnologiche straniere per la loro riluttanza a sottomettersi completamente alle regole del Cremlino. Ora, con i video di YouTube rallentati, Facebook e Instagram ufficialmente banditi e le chiamate su WhatsApp e Telegram inibite, Mosca sta stringendo la morsa.

Cosa ne pensano i cittadini?

Tuttavia, le autorità procedono con cautela. Secondo Dietrich, il Cremlino sta “girando le viti gradualmente” per evitare una reazione popolare di massa. Rallentare YouTube anziché bandirlo del tutto, o non mettere ancora completamente fuorilegge le VPN (Virtual Private Networks) che permettono di aggirare le restrizioni, sono mosse calcolate.

“Penso che la leadership russa sia piuttosto incerta su quanto possa spingersi oltre“, ha aggiunto Dietrich. “Ecco perché rilasciano le cose molto lentamente, aspettano una reazione e vedono come va“.

Tra i cittadini, le reazioni sono contrastanti. Yevgeny Zudin, un operaio di 35 anni, ha espresso frustrazione per la crescente difficoltà nel comunicare con altri appassionati di paleontologia nel mondo, ricorrendo infine a una VPN. “Sta accadendo gradualmente e la gente non se ne accorge“, ha detto. “Pensano che una limitazione dei loro diritti sia tollerabile, ma se la accettiamo, diventeremo sempre più isolati“.

All’opposto, Denis Dmitriev, uno psicologo moscovita di 46 anni, ha scaricato MAX dopo i problemi con WhatsApp e si è detto soddisfatto, minimizzando i rischi di sorveglianza. “Il mio atteggiamento è che devi vivere in un modo da non avere nulla da nascondere“, ha affermato, aggiungendo di sostenere lo sviluppo di alternative russe di fronte alle sanzioni occidentali.

Nessuna app di messaggistica è al sicuro

Secondo la società madre, VK, oltre 45 milioni di persone – quasi un terzo della popolazione russa – hanno già creato un account MAX.

VK, la rete di social media russa dietro MAX, è controllata dallo Stato e da figure vicine a Putin attraverso una complessa struttura proprietaria. L’obiettivo è rendere MAX indispensabile: l’app viene integrata con i servizi governativi, permettendo di prendere appuntamenti medici, accedere ai compiti scolastici e persino offrire un ID digitale sostitutivo dei documenti fisici.

La spinta all’adozione è particolarmente forte nelle istituzioni statali, specialmente nelle scuole. Un recente ciclo di lezioni patriottiche obbligatorie ha descritto MAX come “il passo finale” della Russia verso la “sovranità digitale“.

A differenza di WhatsApp e Telegram, MAX non offre la crittografia end-to-end. L’informativa legale dell’app avverte esplicitamente che i dati degli utenti possono essere trasferiti a organi statali o governativi su richiesta legale.

Qualsiasi illusione di privacy residua è stata comunque dissolta da Dmitri S. Peskov, portavoce del Cremlino. Il mese scorso, parlando all’agenzia di stampa statale Tass, Peskov ha dichiarato che le autorità russe possono sorvegliare le comunicazioni su tutti i servizi, stranieri o nazionali.

“Qualsiasi app di messaggistica è un sistema completamente trasparente“, ha detto Peskov. “E le persone che le usano devono capire che sono tutte trasparenti – per i servizi di intelligence“.