Roborock Qrevo Curv 2 Pro ora in Italia: design ultra-sottile e tanta potenza per rivoluzionare le pulizie

Il nuovo robot aspirapolvere premium di Roborock è ora disponibile all’acquisto in Italia. Lanciato in occasione di IFA 2025, Roborock Qrevo Curv 2 Pro rappresenta il punto più alto delle tecnologie del brand dedicate alla cura dei pavimenti: un alleato in grado di pulire a fondo qualsiasi tipo di superficie, anche i tappeti, e capace di spingersi fino agli angoli.

Prestazioni elevate, un design che gli permette di raggiungere anche i punti più difficili ed una stazione multifunzione super efficiente: è questa la ricetta per una pulizia profonda e pavimenti sempre lindi.

Roborock Qrevo Curv 2 Pro debutta in Italia ed è in offerta lancio: il nuovo robot premium scende di prezzo su Amazon

Il nuovo Roborock Qrevo Curv 2 Pro arriva con un design essenziale e raffinato, ma soprattutto con un corpo ultra-sottile. Il suo spessore di appena 7.98 cm gli consente di pulire con estrema facilità anche i punti più difficili da raggiungere, sotto letti, divani e mobili bassi.

Il robottino è in grado di offrire un’igiene profonda grazie ad una serie di tecnologie che lo rendono particolarmente versatile. La spazzola principale DuoDivide è dotata di un doppio sistema anti-groviglio, che evita blocchi e problemi legati ad una cattiva gestione di peli e capelli. La spazzola laterale ad arco FlexiArm raccoglie lo sporco dagli angoli e in combinazione con il sistema di lavaggio dei bordi offre una copertura davvero completa delle superfici.

La tecnologia di sollevamento dinamico del telaio AdaptLift è una novità assoluta del settore: il risultato è una pulizia completa dei tappeti fino a 3 cm grazie ad un meccanismo che regola in modo intelligente l’altezza del corpo per mantenere un contatto di aspirazione ottimale. Qrevo Curv 2 Pro è capace di attraversare soglie a due livelli, fino ad un massimo di 4 cm: nessun punto della casa è escluso dalle pulizie.

Tutte le caratteristiche meccaniche consentono di raccogliere al meglio lo sporco ma la magia avviene grazie alla potenza di aspirazione HyperForce, da ben 25.000 PA. Nonostante le dimensioni compatte abbiamo a che fare con un robottino ad alte prestazioni, capace di rimuovere polvere e sporco incrostato dai pavimenti e dai tappeti, anche quelli a peli denso e alto.

Inoltre elimina le macchie ostinate grazie alla pressione massima di 12 N e una velocità di rotazione 200 giri al minuto. E per non mancare niente è presente un sistema di sgancio automatico del panno: in modalità “Solo aspirazione” o “Pulizia tappeti”, il robot rimuove in modo intelligente il panno, in modo da prendersi cura dei tappeti senza il rischio di bagnarli o inumidirli.

La precisione nella navigazione, nella mappatura degli ambienti e nel riconoscimento degli ostacoli AI sono garantiti dalle tecnologie RetractSense e Reactive AI, in combinazione con una videocamera RGB ed un modulo a luce strutturata. Il robottino può individuare ed evitare oltre 200 tipi di ostacoli comuni; inoltre il sensore LDS posizionato sulla parte superiore è dotato di un meccanismo retrattile ed è in grado di ritirarsi automaticamente quando passa sotto i mobili.

Una volta terminata la sessione di pulizia, Qrevo Curv 2 Pro si prende cura di sé in totale autonomia: il dispositivo ritorna alla stazione multifunzione 3.0 Hygiene+ per la ricarica e le funzioni autopulenti. Il panno viene lavato con acqua calda a 100°C per un’igiene profonda ed asciugato con aria calda a 55°C.

La stazione è dotata di un contenitore per lo svuotamento automatico dello sporco, per un’autonomia fino a 60 giorni. Il sacchetto della polvere nella base è dotato di un sistema di asciugatura per eliminare l’umidità e ridurre il rischio di cattivi odori.

Il prezzo di listino di Roborock Qrevo Curv 2 Pro è di 1.299€: il nuovo robot aspirapolvere è in offerta lancio a 1.099€ fino al 15 ottobre su Amazon, con tutti i vantaggi della spedizione Prime. Approfittane adesso e risparmia sull’acquisto del robottino top di gamma più recente del brand!

