Roborock H60 Hub è l’aspirapolvere zero-fatica: si pulisce da solo in soli 10 secondi!

I passi avanti nel settore delle pulizie sono innegabili: i vari dispositivi tech sono diventati alleati insostituibili, parte integrante della nostra quotidianità in ogni aspetto, anche la cura della casa. Solitamente i robot aspirapolvere sono dotati di una base di svuotamento, ma da un po’ di tempo questa caratteristica si è estesa anche ai “classici” aspirapolvere senza fili.

L’ultima novità del brand è Roborock H60 Hub e il nome è già un’anticipazione della sua caratteristica principale: una base di autopulizia che riduce la manutenzione al minimo e trasforma ogni sessione di pulizia in un momento senza stress né fatica!

Roborock H60 Hub è il nuovo aspirapolvere senza fili della gamma: autopulizia rapida e tanti accessori, subito in offerta lancio

Crediti: Roborock

Dopo la presentazione a IFA 2025, Roborock H60 Hub arriva in Italia con la sua base di svuotamento e ricarica. L’ultimo modello della serie garantisce un buon livello di auto-manutenzione, limitando l’incombenza dello svuotamento della polvere. Basta semplicemente agganciare l’aspirapolvere e in soli 10 secondi lo sporco viene svuotato in un sacchetto sigillato, mentre il dispositivo si ricarica.

La base è progettata con un’altezza di aggancio ergonomica di 84,3 cm, per un posizionamento dell’asta senza sollevamenti elevati; inoltre supporta sacchetti per la polvere della capacità di 2 litri, per un’autonomia fino a 60 giorni.

Insomma, l’intervento umano è ridotto al minimo: Roborock H60 Hub è un alleato prezioso che permette di risparmiare tempo ed è facile da impugnare ed utilizzare.

Crediti: Roborock

Le caratteristiche utili non si limitano alla base: l’aspirapolvere senza fili è leggero e compatto, ma offre una potenza di aspirazione massima di 115 AW, con un livello di rumore inferiore ai 75 dB (in modalità ECO). È in grado di rimuovere con la massima efficienza sporco e polvere sia dai pavimenti duri che dai tappeti, il tutto con il supporto di una batteria rimovibile a lunga durata (per sessioni di pulizia fino a 60 minuti).

L’igiene completa è assicurata dalla spazzola ibrida Jaw-Scrapers, dal design studiato per catturare peli e capelli riducendo al minimo i fastidiosi grovigli (rendendo più semplice la manutenzione). Inoltre la spazzola è pensata anche per la cura dei tappeti, con vibrazioni da 7.200 colpi al minuto (in grado di scuotere le fibre e spazzare polvere e residui). Infine la luce verde integrata rende lo sporco più visibile.

Roborock H60 Hub arriva con varie testine alternative come la mini spazzola motorizzata per divani, letti e tessuti; il kit si completa con la spazzola per superfici delicate, quella per spazi ristretti e quella per zone difficili da raggiungere.

Crediti: Roborock

Il nuovo aspirapolvere senza fili Roborock H60 Hub è disponibile all’acquisto al prezzo di listino di 399€: al momento è in offerta lancio a 359€ ma la promozione è valida fino al 6 ottobre. Si tratta di un’occasione particolarmente ghiotta, quindi conviene approfittarne adesso! Per saperne di più potete anche dare un’occhiata alla nostra recensione. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

roborock H60 Hub Aspirapolvere senza fili con stazione di svuotamento automatico, batteria rimovibile da 60 minuti, 115 AW per peli di animali domestici,... 399,00€ 359,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 29/09/2025 16:00

Contenuto realizzato in collaborazione con Roborock.

