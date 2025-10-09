Nostalgici di BlackBerry? Gli iconici telefoni con tastiera potrebbero ritornare

Un leak preannuncia il ritorno di BlackBerry nel mondo degli smartphone: ci sarà da attendere e i dettagli sono davvero scarni. Tuttavia questa notizia potrebbe far felici gli appassionati più nostalgici; parliamo di un brand iconico che ha saputo ritagliarsi uno spazio in un settore affollatissimo ed agguerrito (tra dispositivi iOS e Android) per poi soccombere contro l’inevitabile.

Un nuovo smartphone BlackBerry in vista? Il lancio potrebbe avvenire nel prossimo anno

La compagnia è attualmente impegnata nella produzione di software per la sicurezza e soluzioni IoT; nel 2020 BlackBerry ha interrotto la produzione di smartphone per poi fermare anche il supporto al sistema operativo proprietario BlackBerry OS solo pochi anni dopo.

Fine della storia, o meglio, fino ad ora: secondo un noto insider indiano potremmo assistere ad un ritorno del brand nel corso del 2026. Il leaker non fornisce altri dettagli, limitandosi ad evidenziare che Transsion Group detiene i diritti del marchio.

Any Blackberry fans here??



Transsion Group has the brand license for it..



We may see a comeback next year.. — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) October 9, 2025

Transsion è un colosso tecnologico cinese che potrebbe non dire nulla ai più ma che in realtà cela molto dietro di sé. Si tratta dell’azienda dietro nomi come Tecno, itel e Infinix, tutti marchi di smartphone attivi in vari mercati come Sud-Est Asiatico, Africa e America Latina. La compagnia si concentra principalmente sui mercati emergenti, riscuotendo un notevole successo proprio grazie ai brand che abbiamo citato.

Purtroppo non è dato di sapere quali siano i piani per BlackBerry e se i nuovi (e presunti) dispositivi troveranno spazio anche alle nostre latitudini. Volendo ipotizzare il lancio di un nuovo smartphone possiamo dare per scontata la presenza di Android lato software.

Un telefono BlackBerry dovrebbe mantenere l’appeal del marchio e di conseguenza ci aspettiamo un look tipico, con una tastiera fisica integrata nel corpo del dispositivo.