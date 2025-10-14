Redmi K90 Pro su Geekbench: cosa aspettarsi dal nostro POCO F8 Ultra

Dopo il debutto della serie Redmi Note 15, in Cina ora si attende l’uscita di Redmi K90 Pro. Il prossimo top di gamma della costola di Xiaomi interessa anche a noi occidentali visto che dovrebbe fare capolino anche alle nostre latitudini come POCO F8 Ultra.

Aspettando di saperne di più in via ufficiale, il modello cinese è spuntato su Geekbench: i primi benchmark svelano le specifiche e come da tradizione saranno di alto livello.

Redmi K90 Pro e POCO F8 Ultra avranno specifiche al top: lo rivelano i primi benchmark

K80 Pro – Crediti: Redmi

Il nuovo flagship di Redmi è stato avvistato su Geekbench con la sigla 25102RKBEC, già associata al prossimo K90 Pro. Il terminale ha totalizzato un punteggio di 3.559 in single-core e di 11.060 in multi-core ma quello che ci interessa riguarda i singoli dettagli.

Ancora una volta avremo a che fare con un modello di punta: il SoC a bordo è l’ultimo Snapdragon 8 Elite Gen 5, lo stesso chipset della serie Xiaomi 17. Lo smartphone è stato testato con 16 GB di RAM mentre il software è basato su Android 16, quindi con interfaccia HyperOS 3.

Cosa sappiamo del prossimo Redmi K90 Pro

Intanto arrivano anche le indiscrezioni di Digital Chat Station: secondo il noto insider cinese il telefono sarà dotato di una batteria di grandi dimensioni con ricarica da 100W e di un comparto fotografico di alto profilo.

K90 Pro dovrebbe montare un sensore Light Fusion 950 da 50 MP (lo stesso della gamma Xiaomi 17), insieme ad un ultra-grandangolare da 50 MP ed un teleobiettivo periscopico Samsung JN5 da 50 MP. Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica, frutto dei leak finora.

Dimensioni e peso: /

Colorazioni: /

Certificazione: IP68/IP69

Display: Flat OLED da 6,59″ 2K, refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, colore a 12 bit, luminosità di picco elevata

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3

GPU: Adreno 840

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 7.000 o 7.500 mAh, silicio-carbonio

Ricarica: 100W, wireless 50W

Fotocamera: tripla 50 + 50 + 50 MP (f/?) con Light Fusion 950, OIS, ultra-wide e teleobiettivo periscopico con OIS Samsung JN5

Selfie camera: /

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.0

Sistema operativo: Android 16 con HyperOS 3

Il nostro POCO F8 Ultra

Il legame tra Redmi e POCO è sempre stato molto saldo, con una storia fatta di rebrand tra Cina e Occidente. Come avvenuto con POCO F7 Ultra (rifacimento di Redmi K80 Pro) è plausibile che il prossimo Redmi K90 Pro arriverà in versione Global come POCO F8 Ultra.

Ci aspettiamo che le specifiche restino invariate tra le due versioni, fatta eccezione per la batteria. Probabilmente sarà castrata, come avviene sempre nel passaggio degli smartphone tra Cina e mercati europei.

Il lancio di K90 Pro è atteso entro fine ottobre o nel corso del mese di novembre. Per il gemello POCO è probabile che bisognerà attendere fino al primo trimestre del 2026.

Redmi K90

Anche il fratello minore Redmi K90 è stato avvistato su Geekbench: le specifiche non sono da meno visto che abbiamo lo Snapdragon 8 Elite, ex chipset di punta di Qualcomm. Come per la versione Pro, K90 dovrebbe avere un rebrand Global, in questo caso con il nome di POCO F8 Pro.