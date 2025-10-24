REDMAGIC contro le fotocamere sporgenti: i Camera Phone stanno esagerando?

Il nuovo REDMAGIC 11 Pro, fresco di lancio in Cina, arriverà in Italia il 3 novembre. Aspettando il debutto, l’azienda ha pubblicato sui canali social uno sport che trolla i rivali, ironizzando sulle fotocamere troppo sporgenti dei vari top di gamma. Polemica sterile, bait oppure c’è un fondo di verità?

I top di gamma hanno fotocamere sempre più grandi: REDMAGIC prende in giro i rivali con un video

Crediti: REDMAGIC

Lo sport pubblicato da REDMAGIC mette sotto i riflettori il problema delle fotocamere sempre più enormi e sporgenti, e lo fa in modo ironico e colorato. Quest’anno iPhone 17 Pro ha fatto scuola con un enorme modulo rettangolare, una prima volta per la casa di Cupertino. Non a caso il video si apre proprio con la sagoma dell’ultimo melafonino.

Comunque i brand cinesi non sono da meno: Xiaomi 17 Pro, OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro e Honor Magic 8 Pro sono tutti dotati di fotocamere enormi. Il flagship di Xiaomi è giustificato dalla presenza del display posteriore, ma possiamo già immaginare che il prossimo Xiaomi 17 Ultra avrà un enorme modulo circolare come il predecessore.

Se da un lato il trolling marketing di REDMAGIC può risultare superficiale, dall’altro solleva preoccupazioni legittime. Effettivamente le fotocamere dei modelli di punta stanno diventando sempre più ingombranti e sono pochi i dispositivi che mantengono dimensioni “umane”, come REDMAGIC 11 Pro con i suoi sensori a filo e la serie Samsung Galaxy S25.

Tuttavia bisogna fare una considerazione ed è per questo che il video di REDMAGIC risulta sterile: il top di gamma del brand – bellissimo e tamarrissimo, abbiamo sempre amato i suoi gaming phone – non punta sulla fotocamera.

Ci sono stati miglioramenti notevoli in termini hardware e sopratutto software, ma parliamo di un trittico da 50 + 50 + 2 MP con OIS, ultra-wide e macro. La casa cinese non ha ancora introdotto un teleobiettivo mentre i vari competitor hanno tutti un tele periscopico, compresi iPhone 17 Pro e Pro Max; senza contare le varie aggiunte come il sensore multispettrale, l’anti-fliker e così via.

Voi cosa ne pensate delle fotocamere sporgenti? REDMAGIC ha ragione e bisognerebbe fare di più per ottimizzare le dimensioni oppure queste risultano giustificate?