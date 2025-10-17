REDMAGIC 11 Pro può eseguire i giochi PC ed è raffreddato a liquido

Nubia ha ufficialmente alzato il sipario sulla sua nuova serie di smartphone da gaming, REDMAGIC 11 Pro.

Presentati oggi sul mercato cinese, questi dispositivi non sono solo tra i primi a essere equipaggiati con il potentissimo processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, ma introducono innovazioni tecnologiche radicali, tra cui un sistema di raffreddamento ibrido aria-liquido e una batteria che tocca la cifra record di 8.000 mAh.

REDMAGIC 11 Pro Series: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: REDMAGIC

Con queste premesse, REDMAGIC mira a consolidare la sua posizione nel mercato degli smartphone dedicati ai videogiocatori più esigenti.

Mantenendo l’estetica aggressiva e fantascientifica che contraddistingue il brand, la serie REDMAGIC 11 Pro nasconde al suo interno una rivoluzione ingegneristica.

Il design esterno, disponibile in colorazioni come Deuterium Transparent Silver Wing, Dark Knight e Silver Wing War God, presenta un elegante pannello posteriore piatto, senza alcuna sporgenza per il comparto fotografico, e opzioni con scocca trasparente che lasciano intravedere la complessa componentistica interna, inclusa l’illuminazione RGB.

Prestazioni estreme

Sotto la scocca dei nuovi REDMAGIC troviamo il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, un chip da 4,61 GHz affiancato dalla GPU Adreno 840. Questa piattaforma, combinata con il co-processore gaming proprietario REDMAGIC R4, costituisce il sistema chiamato dal brand “dual-core gaming” ed è in grado di raggiungere un punteggio AnTuTu strabiliante di 4.358.152 punti.

Per gestire tale potenza, Nubia ha sviluppato il sistema di raffreddamento più avanzato mai visto su uno smartphone. La soluzione, denominata ICE Magic, combina una ventola attiva, la cui velocità è 24.000 giri/min, con un’ampia camera di vapore (VC).

La vera innovazione, però, risiede nel modello REDMAGIC 11 Pro+, che introduce per la prima volta nel settore un sistema di raffreddamento a liquido. Questo sistema utilizza una micropompa piezoelettrica in ceramica, spessa appena 0,85 mm, per far circolare un liquido fluorurato, lo stesso impiegato nei server dedicati all’intelligenza artificiale.

Questo fluido garantisce un’eccezionale stabilità termica in un range di temperature da -60°C a 108°C. Il sistema è stato progettato per resistere a cadute e perdite, e, incredibilmente, l’intero dispositivo ottiene la certificazione di impermeabilità IPX8, una prodezza ingegneristica considerando la presenza di una ventola e di condotti d’aria.

Crediti: REDMAGIC Crediti: REDMAGIC Crediti: REDMAGIC Crediti: REDMAGIC

Frontalmente, entrambi i modelli sfoggiano un display AMOLED da 6,85 pollici con risoluzione 1.5K, completamente privo di fori o notch. Questo è possibile grazie all’uso di una fotocamera frontale da 16 MP posizionata sotto il display (UDC), ottimizzata con algoritmi AI per ridurre riflessi e artefatti.

Lo schermo, battezzato “Wukong Screen 2.0“, vanta un rapporto schermo-superficie del 95,3%, una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e, grazie a un nuovo chip touch Synaptics, una frequenza di campionamento del tocco istantanea di 3.000 Hz, con supporto persino per l’utilizzo con le mani bagnate.

Sotto il pannello è integrato anche un nuovo lettore di impronte digitali a ultrasuoni 3D, più rapido del 50% a schermo spento.

Per alimentare questa concentrazione di tecnologia, Nubia ha infranto ogni record. Il REDMAGIC 11 Pro è dotato di una colossale batteria da 8.000 mAh con supporto alla ricarica cablata da 80 W. Il modello 11 Pro+ offre una capacità leggermente inferiore, 7.500 mAh, ma compensa con una ricarica rapida cablata da 120 W e, per la prima volta, una ricarica wireless da 80 W.

Nonostante queste specifiche, il peso di entrambi i dispositivi è contenuto in 230 g.

L’esperienza gaming è arricchita da pulsanti laterali con una frequenza di campionamento di 520 Hz, un motore di vibrazione lineare sull’asse X, doppi altoparlanti stereo, tre microfoni per una comunicazione cristallina e il sempre gradito jack per cuffie da 3,5 mm.

Il comparto fotografico principale è affidato a una doppia fotocamera da 50 MP con la principale che monta un sensore da 1/1,55″, lenti con apertura f/1.88 e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS).

Il software, basato su REDMAGIC OS 11 (Android 16), integra numerose funzionalità dedicate al gaming, tra cui un emulatore PC per eseguire titoli AAA direttamente sullo smartphone.

Prezzi e disponibilità

La serie REDMAGIC 11 Pro è stata lanciata per ora sul mercato cinese con i seguenti prezzi di partenza:

REDMAGIC 11 Pro

12+256 GB: 4.999 yuan

16+256 GB: 5.699 yuan

REDMAGIC 11 Pro+

12+256 GB: 5.699 yuan

16+512 GB: 6.499 yuan

16+1 TB: 6.999 yuan

24+1 TB: 7.699 yuan

Crediti: REDMAGIC

È stata inoltre presentata un’esclusiva edizione limitata, la REDMAGIC 11 Pro+ Golden Saga, con finiture in fibra di carbonio, zaffiro e oro vero, nella configurazione da 24 GB + 1 TB al prezzo di 9.899 yuan. Non sono ancora state rilasciate informazioni riguardo la disponibilità e i prezzi per il mercato globale.