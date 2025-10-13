Raffreddamento a liquido e nuova ventola, così REDMAGIC vuole stracciare la concorrenza

L’11 ottobre 2025, REDMAGIC ha tenuto una conferenza tecnologica a Shenzhen dove ha presentato le sue più recenti innovazioni nel campo della gestione termica per dispositivi mobili.

Gli annunci principali hanno riguardato l’introduzione del primo sistema di raffreddamento a liquido prodotto in serie per smartphone e una nuova generazione di tecnologia di raffreddamento ad aria. Queste tecnologie saranno il fulcro della prossima serie di smartphone di punta dell’azienda, i REDMAGIC 11 Pro.

REDMAGIC annuncia le sue novità per il raffreddamento degli smartphone

Crediti: REDMAGIC

Ispirandosi ai server AI raffreddati a liquido, REDMAGIC ha sviluppato il primo sistema di raffreddamento a liquido per smartphone destinato alla produzione di massa. Il componente centrale di questo sistema è un liquido di raffreddamento fluorurato, scelto per la sua elevata conducibilità termica e le sue proprietà di isolamento elettrico.

Secondo l’azienda, questo fluido è in grado di operare in un intervallo di temperatura compreso tra -40°C e 70°C, mantenendo prestazioni stabili in condizioni estreme.

L’adattamento di questa tecnologia alle dimensioni di uno smartphone ha richiesto il superamento di diverse sfide ingegneristiche:

È stata sviluppata una micropompa piezoelettrica in ceramica per garantire una circolazione affidabile del fluido in un formato estremamente sottile, dopo numerose iterazioni progettuali per bilanciare forza di azionamento e ingombro. Canali di flusso su microscala: L’integrazione di canali per il liquido all’interno del dispositivo è stata realizzata tramite taglio laser a livello micronimetrico.

L’integrazione di canali per il liquido all’interno del dispositivo è stata realizzata tramite taglio laser a livello micronimetrico. Resistenza strutturale: Per garantire la durabilità, il sistema impiega un processo di incollaggio a bassissima temperatura e una nuova membrana anti-perforazione. L’azienda ha dichiarato che il design ha superato decine di migliaia di test di caduta per soddisfare gli standard di resistenza.

Il sistema è progettato con una dissipazione del calore a doppio tracciato, che agisce sia sulla CPU sia su un dissipatore a camera di vapore 4D.

Crediti: REDMAGIC Crediti: REDMAGIC

Insieme alla soluzione a liquido, è stato presentato il sistema di raffreddamento ad aria Turbo Fan 4.0. Questo sistema utilizza una ventola che può raggiungere i 24.000 giri al minuto, abbinata a un condotto d’aria progettato per un flusso continuo e di grande volume al fine di rimuovere rapidamente il calore.

La tecnologia integra tre approcci al raffreddamento ad aria: indipendente, a canale e composito. Una novità per questo sistema è l’introduzione della certificazione IPX8 per la resistenza a polvere e acqua, garantendo la protezione dei componenti interni durante l’uso quotidiano.

Debutto sulla serie REDMAGIC 11 Pro

Le innovazioni termiche presentate saranno integrate nella prossima serie REDMAGIC 11 Pro. Questi dispositivi saranno equipaggiati con la piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 e utilizzeranno un sistema di raffreddamento a doppio tracciato che combina le nuove tecnologie a liquido e ad aria.

REDMAGIC ha fornito dati preliminari sulle prestazioni, affermando che il dispositivo sarà in grado di eseguire il gioco Wuthering Waves a 90 FPS con impostazioni grafiche ultra per un massimo di 120 minuti. Inoltre, è stato dichiarato il supporto per oltre 200 titoli ottimizzati per la risoluzione 2K a 144 Hz.

L’azienda ha sottolineato come le sue tecnologie siano già state validate in ambito competitivo. Chen Jin, responsabile delle operazioni di prodotto di K1 CrossFire per Tencent, ha dichiarato che la collaborazione con REDMAGIC ha portato a una significativa riduzione di problematiche tecniche come disconnessioni e uscite anomale durante i tornei.

Attualmente, i dispositivi REDMAGIC sono gli smartphone ufficiali per sei importanti leghe di esports in Cina, tra cui la CrossFire Mobile Pro League, la QQ Speed Mobile S League e la League of Legends Mobile Super League.