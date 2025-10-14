REDMAGIC 11 Pro, da Gaming Phone a Camera Phone il passo è breve: ecco come scatta

Aspettando il lancio ufficiale – fissato in Cina tra una manciata di giorni – arrivano i primi sample della fotocamera di REDMAGIC 11 Pro. Si tratta di scatti da non sottovalutare e lasciano presagire che il confine tra Gaming e Camera Phone potrebbe farsi sempre meno netto: è questa la nuova frontiera dei telefoni da gaming?
Non solo gaming: REDMAGIC 11 Pro si atteggia a Camera Phone nei primi sample della fotocamera
Le immagini pubblicate su Weibo dall’azienda fanno riferimento al modello REDMAGIC 11 Pro+. Solitamente tra la versione Pro e quella Pro+ ci sono differenze in termini di batteria e ricarica, quindi il comparto fotografico dovrebbe essere lo stesso.
In base a quanto emerso il Gaming Phone ha dalla sua due fotocamere da 50 + 50 MP, il sensore principale e l’ultra-grandangolare, probabilmente con un modulo macro ad affiancarle. Ancora una volta non ci sarà il teleobiettivo ma il telefono non sembra soffrirne.
I sample pubblicati dal brand mostrano un dispositivo in grado di cavarsela egregiamente sia in condizioni di luce ottimali che di sera. I colori sono vividi e gestiti bene (forse un po’ troppo saturi) mentre il livello di dettaglio è buono. Certo parlare di Camera Phone è esagerato, ma siamo comunque alle prese con scatti difficili ed un risultato soddisfacente. Se siete curiosi potete scaricare i sample in qualità originale tramite questo link.
Tuttavia c’è del potenziale ed è chiaro che REDMAGIC sta migliorando a livello di imaging, anche se la mancanza del teleobiettivo comincia a farsi sentire, specialmente se si punta ad offrire caratteristiche da Camera Phone.
L’evento di lancio di REDMAGIC 11 Pro e Pro+ è fissato per il 17 ottobre in Cina mentre la data d’uscita Global non è stata ancora annunciata. Il device sarà il primo smartphone con raffreddamento al liquido, ventola di raffreddamento e scocca resistente all’acqua: una combinazione che punta a stracciare i rivali.
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni: /
- Certificazione: IP68
- Display interno: Flat OLED BOE X10 da 6,85″ 1.5K (2.688 x 1.216 pixel) con refresh rate a 144 Hz, chip Magic Touch 3.0 (campionamento al tocco di 3.000 Hz)
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore + mini ventola
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3
- 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3
- GPU: Adreno 840
- RAM: 12/16/24 GB LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 non espandibile
- Batteria: 8.000 mAh
- Ricarica: /
- Fotocamera: tripla 50 + 50 MP (f/1.88) con OIS e ultra-wide
- Selfie camera: 50 MP (f/2.0), sotto il display
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR, pulsanti dorsali touch, mini jack cuffie 3,5 mm
- Sistema operativo: Android 16 con REDMAGIC OS 11