REDMAGIC 11 Pro, da Gaming Phone a Camera Phone il passo è breve: ecco come scatta

Aspettando il lancio ufficiale – fissato in Cina tra una manciata di giorni – arrivano i primi sample della fotocamera di REDMAGIC 11 Pro. Si tratta di scatti da non sottovalutare e lasciano presagire che il confine tra Gaming e Camera Phone potrebbe farsi sempre meno netto: è questa la nuova frontiera dei telefoni da gaming?

Non solo gaming: REDMAGIC 11 Pro si atteggia a Camera Phone nei primi sample della fotocamera

Le immagini pubblicate su Weibo dall’azienda fanno riferimento al modello REDMAGIC 11 Pro+. Solitamente tra la versione Pro e quella Pro+ ci sono differenze in termini di batteria e ricarica, quindi il comparto fotografico dovrebbe essere lo stesso.

In base a quanto emerso il Gaming Phone ha dalla sua due fotocamere da 50 + 50 MP, il sensore principale e l’ultra-grandangolare, probabilmente con un modulo macro ad affiancarle. Ancora una volta non ci sarà il teleobiettivo ma il telefono non sembra soffrirne.

I sample pubblicati dal brand mostrano un dispositivo in grado di cavarsela egregiamente sia in condizioni di luce ottimali che di sera. I colori sono vividi e gestiti bene (forse un po’ troppo saturi) mentre il livello di dettaglio è buono. Certo parlare di Camera Phone è esagerato, ma siamo comunque alle prese con scatti difficili ed un risultato soddisfacente. Se siete curiosi potete scaricare i sample in qualità originale tramite questo link.

Tuttavia c’è del potenziale ed è chiaro che REDMAGIC sta migliorando a livello di imaging, anche se la mancanza del teleobiettivo comincia a farsi sentire, specialmente se si punta ad offrire caratteristiche da Camera Phone.

L’evento di lancio di REDMAGIC 11 Pro e Pro+ è fissato per il 17 ottobre in Cina mentre la data d’uscita Global non è stata ancora annunciata. Il device sarà il primo smartphone con raffreddamento al liquido, ventola di raffreddamento e scocca resistente all’acqua: una combinazione che punta a stracciare i rivali.

Scheda tecnica presunta