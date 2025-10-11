Questo è REDMAGIC 11 Pro: lo stile è sempre più futuristico

Manca poco all’evento di lancio di REDMAGIC 11 Pro, il primo smartphone da gaming al mondo equipaggiato con lo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ma questo non sarà il suo unico primato: il nuovo design futuristico anticipa una caratteristica mai vista prima a bordo di un telefono, ma nel perfetto stile della serie di Gaming Phone.
REDMAGIC 11 Pro si mostra nelle prime immagini: ecco com’è cambiato il design del Gaming Phone
Il look di REDMAGIC 11 Pro ricalca quanto visto con le generazioni passate, ma con il layout delle fotocamere ridisegnato. I sensori sono integrati direttamente nella scocca, sempre 3 e accompagnati dal flash LED circolare. Il design generazione è in perfetto stile Gaming Phone, molto futuristico anche grazie all’ampio anello centrale.
Si tratta di un sistema di dissipazione al liquido in stile PC gaming, visibile sul retro integrato come un elemento estetico. Questo è accompagnato anche da una ventola di raffreddamento, una caratteristica tipica della serie: la nuova ventolina offre una potenza di 24.000 giri al minuto e certificata IPX8 (una prima volta assoluta per il brand).
Frontalmente, REDMAGIC 11 Pro continua a montare un display ampio, di forma squadrata e dotato di una fotocamera sotto lo schermo. Le smartphone debutterà in quattro colorazioni: le classiche bianco/nero e quelle nero/argento con effetto semi-trasparente.
L’evento di lancio è fissato per il 17 ottobre, quindi tra una manciata di giorni. Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica, basata sui leak e le conferme finora.
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni: /
- Certificazione: IP68
- Display interno: Flat OLED 6,85″ 1.5K (2.688 x 1.216 pixel) con refresh rate a 144 Hz
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore + mini ventola
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3
- 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3
- GPU: Adreno 840
- RAM: 12/16/24 GB LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 non espandibile
- Batteria: 8.000 mAh
- Ricarica: /
- Fotocamera: tripla con OIS e ultra-wide
- Selfie camera: 50 MP (f/2.0), sotto il display
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR, pulsanti dorsali touch, mini jack cuffie 3,5 mm
- Sistema operativo: Android 16 con REDMAGIC OS 11