Recensione Nothing Ear (3): il microfono nella custodia li rende unici nel mercato

Quando Nothing ha fatto il suo ingresso nel settore degli auricolari true wireless, aveva un obiettivo chiaro: distinguersi con un design riconoscibile e una cura quasi maniacale per i dettagli. Con Ear (3) quell’obiettivo si sviluppa in una maturità solida, perché questa nuova generazione non si limita a ripetere la tradizione, ma va a migliorare tanto la qualità audio quanto l’esperienza d’uso di tutti i giorni, introducendo una funzione tanto strana quanto geniale: un microfono nella custodia di ricarica con cui si potrà (anche) parlare a telefono.

Le Nothing Ear (3) sono la prova che Nothing è tornata a eccellere in questo campo campo. Dopo un lungo periodo di test, ne sono convinto. Facciamo però ordine: queste sono le quarte cuffie, non le terze. La confusione nasce dal modello precedente, le “Nothing Ear”, che l’azienda aveva rilasciato senza numero dopo le Ear (1) e (2), una mossa che le fece apparire quasi come un aggiornamento minore del primo modello. Per fortuna, quest’anno si è voltata pagina, tornando a una numerazione logica che non lascia spazio a dubbi.

Recensione Nothing Ear (3)

Design e Materiali

Le Nothing Ear (3) mantengono il loro tipico look trasparente, ormai diventato la firma del brand, ma per la prima volta integrano inserti in metallo che portano il livello di robustezza e sensazione premium verso nuovi standard. Il case risulta decisamente più resistente e meno soggetto ai graffi: la qualità percepita al tatto è superiore a quella delle precedenti generazioni. Alluminio e plastica si fondono senza appesantire l’insieme, che rimane leggero e si indossa senza fastidi anche per periodi prolungati.

La portabilità viene valorizzata dalle dimensioni compatte della custodia e da un aggancio magnetico preciso. La certificazione IP54 contro polvere e schizzi, insieme a test di durabilità, assicurano resistenza alle sollecitazioni e alla vita attiva. Viene confermata l’eccellente qualità costruttiva del coperchio trasparente e della sua cerniera, in linea con la generazione passata. La chiusura magnetica offre una sensazione di solidità, pur garantendo un’apertura fluida e senza sforzo. Un dettaglio di design particolarmente apprezzabile è il posizionamento degli auricolari, che restano leggermente rialzati nel loro alloggiamento. Questa soluzione si traduce in una notevole praticità: estrarli, anche usando una sola mano, diventa un gesto incredibilmente semplice e immediato.

Dal punto di vista del design, Nothing ha leggermente ritoccato la forma degli auricolari per renderli ancora più universali. Devo essere onesto: per me erano già comodissimi, anche correndo, quindi non ho avvertito grandi cambiamenti, ma è un’attenzione apprezzabile.

La vera rivoluzione, però, è invisibile. All’interno si nasconde una nuova antenna metallica sottilissima che potenzia la connessione in modo significativo, garantendo un segnale più stabile e una maggiore resistenza alle interferenze. È stata aggiunta anche una piccola genialata per non confonderli: un puntino rosso sull’antenna destra e uno bianco sulla sinistra. Per i comandi, ritroviamo il sistema a “pizzicotto” sugli steli, che continuo a trovare preciso e comodo per gestire musica, volume e assistente vocale. Come sempre, l’app Nothing X permette di personalizzare ogni singolo gesto e si conferma un software solido e completo, di cui parleremo a breve.

Funzione Super Mic

La vera innovazione delle Nothing Ear (3) è il Super Mic integrato nella custodia. Grazie a due microfoni direzionali attivabili con un semplice tocco, le chiamate vocali risultano più chiare e nitide anche in ambienti rumorosi o all’aperto. Questo sistema elimina quasi del tutto i rumori di fondo e consente un’esperienza superiore sia nelle telefonate che nella registrazione di memo vocali. Si tratta di una soluzione originale e particolarmente utile per chi lavora e comunica spesso in movimento.

Per provare il “Super Mic” delle Nothing Ear (3), abbiamo usato un iPhone 17 Pro e un Samsung Galaxy Z Fold7. La domanda era semplice: dove funziona davvero? La risposta cambia parecchio a seconda dello smartphone. Con l’iPhone, è stata una sorpresa: l’integrazione è già quasi totale. Funziona su Telegram, WhatsApp, Threads e persino con le note vocali di Apple. Su Android, invece, la situazione è ancora in divenire e dipende dalle singole app, quindi tocca a voi fare qualche prova.

Ma come suona? Immaginate se le AirPods avessero questa funzione: vedreste chiunque usare il case come un microfono da intervista. La qualità è così alta da avvicinarsi a quella di un microfono professionale Rode o DJI. L’unico accorgimento è tenerlo vicino alla bocca per avere una voce pulita, anche se questo a volte può creare un piccolo “soffio” su lettere come la “P”.

Siamo sicuri che Nothing migliorerà questo aspetto con il software, ma la cancellazione del rumore è già oggi a un livello incredibile. È una di quelle trovate geniali che, con un consumo di batteria minimo, ti salva le chiamate in situazioni altrimenti impossibili per i normali microfoni degli auricolari. Ottimo lavoro, Nothing.

Qualità Audio

Il cuore delle Ear (3) è il nuovo driver custom da 12 mm, capace di regalare una scena sonora ampia e naturale, con bassi potenti, medi bilanciati e alte frequenze dettagliate. La differenza è subito evidente: la risposta sui bassi è più ricca e presente, ma senza compromettere la pulizia nei medi e la brillantezza negli alti. Che si ascolti elettronica o acustica, il risultato è sempre equilibrato e dinamico.

L’app Nothing X consente una personalizzazione sonora molto profonda. L’equalizzatore dettagliato permette di costruire il proprio profilo, mentre la funzione “Personal Sound” crea un profilo audio basato sulla propria sensibilità uditiva. L’esperienza di ascolto è sempre appagante, e il supporto Hi-Res (LDAC) porta lo streaming ad alta qualità anche sui dispositivi Android compatibili.

La cancellazione attiva del rumore, oggi alimentata da algoritmi AI, si adatta costantemente all’ambiente, migliorando notevolmente l’efficacia soprattutto sulle frequenze basse. La modalità trasparenza permette di percepire discretamente i suoni esterni, anche se non raggiunge i livelli dei migliori competitor.

Sul fronte delle funzionalità, emergono tuttavia un paio di limitazioni. La prima riguarda l’audio spaziale: quando viene attivato, si perdono le personalizzazioni dell’equalizzatore e la funzione “Bass Boost”. Va detto inoltre che, al momento, la resa di questa tecnologia non eguaglia ancora quella, più immersiva, delle AirPods. Un’altra assenza importante è il “rilevamento delle conversazioni”, una funzione molto comoda che interrompe automaticamente la riproduzione musicale quando si inizia a parlare, ormai sempre più diffusa su prodotti di questa categoria.

Connettività e Usabilità

Ear (3) integra Bluetooth 5.4, antenne ultra-sottili e supporto LDAC. La doppia connessione consente di gestire più dispositivi contemporaneamente senza interrompere la riproduzione, una funzione molto apprezzata sia nell’uso lavorativo che nel tempo libero. L’app Nothing X è fluida e ricca di personalizzazioni, rendendo intuitivo ogni aspetto della gestione del prodotto.

Il sistema di controlli touch, basato su pinch, è stato ulteriormente perfezionato. Ogni gesto risulta preciso e immediato: si gestisce la musica, le chiamate, il volume e l’attivazione dell’ANC con un semplice tocco. Presente anche l’integrazione con gli assistenti vocali più diffusi.

Autonomia

Sul fronte autonomia, Ear (3) si mantiene nella media dei top di gamma: circa 5-6 ore di ascolto con cancellazione del rumore attiva, fino a 22 ore complessive considerando le ricariche della custodia. La ricarica rapida garantisce più di un’ora di autonomia in dieci minuti ed il case è anche compatibile con la ricarica wireless.

Prezzo di vendita e considerazioni

Il prezzo di vendita delle Nothing Ear (3) è di 179 euro. Non sono tra le più economiche, ma le funzionalità offerte le pongono tra le più complete e innovative nella fascia media-alta del mercato. Il design si conferma tra i più riconoscibili, la qualità del suono è eccellente anche senza equalizzazione personalizzata, mentre la funzione Super Mic rappresenta una vera killer feature per chi fa molte chiamate anche fuori ufficio. Tra i piccoli limiti segnalo una autonomia leggermente inferiore alle migliori della categoria e una modalità trasparenza che può ancora essere migliorata nella fedeltà ambientale.

Insomma, Nothing con le Ear (3) si conferma una delle realtà più interessanti e coraggiose del settore, in grado di portare estetica, qualità audio e innovazione al massimo livello per questa fascia di prezzo. Sono auricolari perfetti per chi vuole distinguersi sia visivamente che dal punto di vista tecnico, ascoltare musica di qualità e godersi chiamate limpide e affidabili in ogni contesto.

