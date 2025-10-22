Recensione MOVA Z60 Ultra Roller Complete: il nuovo punto di riferimento dei robot aspirapolvere

Ve lo dico subito: dopo aver provato il MOVA Z60 Ultra, ho iniziato a pensare che anche nel settore dei robot aspirapolvere, dove credevo di aver visto ogni possibile innovazione, ci fosse ancora spazio per una rivoluzione. Potenza d’aspirazione, intelligenza artificiale avanzata, sistemi complessi di lavaggio: il mercato ha già proposto quasi tutto, ma MOVA Z60 Ultra riesce finalmente a scuotere questo particolare mercato che, ormai, è davvero pieno zeppo di alternative. E lo fa senza puntare solo su numeroni da scheda tecnica, ma concentrandosi anche sulla risoluzione concreta di quei problemi che per anni hanno limitato davvero l’efficacia dei robot di fascia alta.

Se valga o meno la cifra richiesta, 1399 euro su Amazon ed in offerta a 1199 sul sito ufficiale del brand, è una domanda che merita una risposta molto più articolata di quanto sembri.

Recensione MOVA Z60 Ultra: il rullo è la vera rivoluzione

Videorecensione MOVA Z60 Ultra

Design e materiali

Appena si estrae dalla scatola il MOVA Z60 Ultra, il colpo d’occhio è quello di un device premium. La confezione è massiccia, completa di ricambi, accessori e di una stazione base che sembra quasi un hub domotico avanzato. Ed anche se questa base occuperà uno spazio considerevole, ciò che offre è fuori scala rispetto alla media: non solo svuota automaticamente la polvere, ma gestisce anche la pulizia, il lavaggio e l’asciugatura del rullo tramite tecnologie di igienizzazione UV. Il robot stesso di per sé spicca per solidità, qualità delle plastiche e cura nei dettagli, con una torretta LiDAR retrattile che ne riduce l’altezza fino a 9,6 cm, permettendogli di pulire sotto la maggior parte dei mobili di casa dove, magari, alcuni modelli competitor non riuscirebbero ad entrare.

La caratteristica più importante, però, sta nel nuovo meccanismo di lavaggio: al posto dei classici mop troviamo un rullo in microfibra bagnato in tempo reale tramite dodici ugelli e costantemente lavato dalla base. Le doppie spazzole laterali, di cui una estendibile, assicurano la copertura perimetrale e dei battiscopa, mentre la doppia vaschetta dei detergenti (classico o deodorante) aggiunge quel tocco in più che chi ha animali apprezzerà ogni giorno.

Le ruote e il telaio sollevabile permettono al robot di arrampicarsi su dislivelli complessi, superando soglie fino a 4,8 cm, quindi le “case con barriere” non sono più un problema riservato a pochi modelli. Una soluzione che tornerà utile a chi ha ambienti con soglie, tappeti spessi o binari, dove la maggior parte dei concorrenti si blocca o va in crisi.

Qualità della pulizia e del lavaggio

MOVA Z60 Ultra è animato da un motore in grado di garantire 28.000 Pa di potenza d’aspirazione, un valore che lo rende il nuovo riferimento consumer e gli permette, ad ogni passaggio, una raccolta di polvere e detriti superiore, anche su tappeti a pelo medio e lungo, dove si attiva una modalità di solo aspirazione con rullo sollevato. Anche la gestione dei peli di animali o delle briciole grossolane è gestita senza intoppi e senza accumuli indesiderati. Il vero punto di svolta però è il lavaggio: il rullo, sempre umido ma mai gocciolante, è in grado di rimuovere anche macchie secche e ostinate simulando l’azione manuale. Una piccola caldaia integrata porta l’acqua a 80°C durante il lavaggio base, igienizzando l’accessorio dopo ogni ciclo e “sciogliendo” letteralmente le macchie presenti sul pavimento.

Molto bene la personalizzazione della pulizia: è possibile regolare stanza-per-stanza la quantità d’acqua, dei detergenti e della potenza d’aspirazione. Ottima la copertura delle zone dei battiscopa e dei punti critici, anche grazie alle spazzole laterali progettate per raggiungere i punti più difficili. Il controllo con intelligenza artificiale, coadiuvato dalla torretta LiDAR e camera RGB, evita con successo incagli e collisioni, adattandosi a stanze affollate di mobili o oggetti. Il robot riconosce oggetti di ogni tipo, dai calzini ai cavi fino al cibo degli animali, segnalandoli o evitando semplicemente le zone problematiche. Si tratta di una delle implementazioni più convincenti viste finora, capace di ottimizzare ogni ciclo di lavoro e di eliminare quasi del tutto la necessità di interventi manuali.

Applicazione

Il robot è gestito dalla tipica app di mova MOVA, disponibile per Android e iOS, che ormai abbiamo imparato a conoscere molto bene. Ed è un’applicazione che fa la differenza con un’interfaccia grafica 3D tra le più chiare e reattive della sua categoria. Il framework multimappa consente di gestire più piani o case in modo totalmente automatico: una volta trasportato il robot, grazie al riconoscimento dell’ambiente, aggiorna la mappa senza bisogno di nuovi settaggi.

Si possono dividere le stanze, creare barriere virtuali, oppure impostare routine e priorità differenti persino per singole zone. Non mancano funzioni per chi vuole la piena automazione: la presenza della camera RGB non serve solo per evitare ostacoli, ma anche per aggiungere funzioni di videosorveglianza o controllo animali domestici, e produce notifiche push, snapshot e streaming in tempo reale.

Nel complesso, è una delle app più complete del mercato: programmazioni, report dettagliati di ogni ciclo di pulizia, manutenzione predittiva e suggerimenti per la sostituzione automatica dei consumabili. Il supporto allo standard Matter garantisce anche l’integrazione immediata nei principali ecosistemi smart home.

Autonomia e ricarica

MOVA Z60 Ultra integra una batteria generosa da oltre 6.400 mAh, e nei nostri test la sua efficienza è stata particolarmente evidente. In modalità auto, riesce a coprire senza problemi superfici superiori ai 100 metri quadri anche impostando i massimi parametri di lavaggio e aspirazione, e al termine delle pulizie, nella mia esperienza, resta sempre una quota di batteria sufficiente per un secondo round.

La base di ricarica, inoltre, integra una funzione particolarmente utile per tutelare la salute della batteria nel lungo periodo, limitando la ricarica all’80%.

Prezzo di vendita e considerazioni

Il prezzo ufficiale del MOVA Z60 Ultra è di 1.399 euro su Amazon ma, sul sito ufficiale, è possibile acquistarlo in sconto a 1199,00 euro. Una cifra che lio posiziona nell’élite dei robot aspirapolvere e lavapavimenti. La dotazione di accessori, la gestione multimappa, la qualità dei materiali e la presenza di una garanzia di tre anni sono elementi che alzano l’asticella rispetto a tanti concorrenti diretti, e che rendono questo modello una soluzione perfetta soprattutto per chi cerca un prodotto all’avanguardia e longevo.

Non mancano però i compromessi: la base occupa spazio e la configurazione, per sfruttare davvero le funzioni AI avanzate, richiede una curva di apprendimento iniziale. Chi vive in ambienti piccolissimi o cerca un’esperienza totalmente plug&play potrebbe non sfruttare tutti i suoi vantaggi. Tuttavia, se il vostro obiettivo è ottimizzare davvero le pulizie (anche in condizioni “difficili”), lo Z60 Ultra non ha attualmente rivali nell’efficacia del lavaggio, nella potenza di aspirazione e nella versatilità della base.



