Recensione Google Pixel Buds 2a: anima da “Pro” ad un prezzo più accessibile

Le Google Pixel Buds 2a sono arrivate in un 2025 in cui il mercato degli auricolari true wireless sembra aver perso un po’ di quella frenesia innovativa che ci aveva abituato a salti generazionali decisi. Google, però, sceglie la via della razionalità e mette in campo un prodotto che si presenta come la naturale estensione del mondo Pixel: design riconoscibile, esperienza utente curata, funzioni smart, ma con un prezzo che non punta a stracciare la concorrenza bensì a confermarsi trasparente e competitivo.​

Il posizionamento delle Pixel Buds 2a va subito chiarito: non sono un modello “lite” e non una versione Pro, ma una sintesi volutamente bilanciata fra prezzo e prestazioni. La filosofia Google si riconosce subito, sia nel design che nelle scelte hardware, e la sensazione generale dopo settimane di utilizzo è quella di trovarsi di fronte a una coppia di auricolari che mettono da parte il superfluo per puntare su funzionalità essenziali e dotazioni più che sufficienti per gli utenti medi.​

Pixel Buds 2a non rincorrono la concorrenza su funzioni “gadgettose”, ma cercano di proporre il meglio del software di Google (Tensor A1 per funzioni smart, assistente vocale, pairing rapido, ANC e trasparenza) con una qualità audio sopra la media nella fascia, ergonomia di prim’ordine e resistenza superiore.​ Saranno riuscite a raggiungere il loro scopo? E, soprattutto, valgono i 149 euro chiesti da Google. Scopriamolo assieme.

Pixel Buds 2a recensione: qualità audio, ANC e autonomia e prezzo

Design e materiali

Se nelle Pixel Buds Pro 2 (qui la recensione) si era già visto un lavoro estremamente curato sulla vestibilità e sulla leggerezza, è come se le 2a rappresentassero la “filosofia compattata” del design Google. Gli auricolari pesano meno di 5 grammi, misurano 23,1×16,0x17,8 mm e mantengono il tipico profilo arrotondato che scompare praticamente nell’orecchio. La custodia non cambia molto dal passato, restando compatta, opaca e dalla forma che richiama un sassolino levigato: a differenza dei modelli premium, la ricarica è solamente USB-C, e non è integrata quella wireless.​

L’assemblaggio conferma l’impressione di qualità, con inserti in quattro misure e stabilizzatore per una vestibilità sicura anche durante la corsa o lo sport. La certificazione IP54 per le cuffiette e IPX4 per la custodia consente di affrontare senza timori sudore e pioggia leggera, dettaglio importante lato praticità quotidiana.​

Non ci sono sorprese negative sotto il profilo confort, neanche dopo sessioni prolungate: le Buds 2a non danno fastidio, si reggono bene nell’orecchio praticamente in tutte le occasioni e il connubio tra le alette di supporto e la zona posteriore ne migliora il fit nelle orecchie più “difficili” (come le mie).​

Funzioni smart e caratteristiche tecniche

Pixel Buds 2a sono animate dal processore Google Tensor A1, già visto sulla gamma Pro, e risultano pienamente compatibili con Fast Pair su Android, Gemini e tutto l’ecosistema Google Assistant: chi utilizza smartphone Pixel o prodotti Google lo percepisce come un vantaggio evidente, con funzionalità che passano dal controllo vocale alle routine automatizzate (lettura messaggi, traduzioni in tempo reale, gestione notifiche).​

Lato audio, Google conferma il driver dinamico custom da 11 mm, non dichiara la banda precisa ma all’ascolto la resa è corposa, precisa e ben bilanciata. La cancellazione attiva del rumore (ANC, che Google chiama Silent Seal 1.5) è finalmente presente anche su questa fascia e si rivela nettamente superiore rispetto alla generazione precedente. Il sistema trasparenza fa il suo dovere senza fruscii invasivi, mentre il rilevamento automatico non è raffinato come sulle Buds Pro 2: le funzioni premium come head tracking, audio adattivo, rilevamento della conversazione non ci sono e si sente la differenza soprattutto se si è già abituati a prodotti di gamma superiore.​

Supportano il Bluetooth 5.4 “Super Wideband” che garantisce una connessione stabile e a bassa latenza, anche se non c’è una modalità gaming dedicata. I microfoni doppi su ciascun auricolare, con mesh anti-vento, offrono una qualità di chiamata molto convincente, anche se non c’è il beamforming professionale. In sintesi: tutte le funzioni base davvero essenziali sono integrate, senza troppi fronzoli.

Molto bene anche lato connettività: pairing veloce, app di gestione rapida e intuitiva, comandi touch semplici (ma niente regolazione volume diretta né gesture avanzate, differenza visibile rispetto alle Pro 2). La gestione della riproduzione, della cancellazione rumore e delle chiamate è immediata e gli aggiornamenti software Google assicurano compatibilità a lungo termine con le future novità di Assistant e Gemini.​

Qualità audio e ANC

Durante queste settimane di test, le Pixel Buds 2a hanno restituito una scena sonora che si può definire “generosa” rispetto alla fascia di prezzo. I bassi sono precisi e non invadenti, le voci risultano ben dettagliate, mentre le alte frequenze non vengono mai penalizzate da distorsioni o picchi metallici. A livello di volume massimo, siamo in linea con la concorrenza premium, e la regolazione tramite equalizzatore a 5 bande permette di tarare, seppur in maniera “amatoriale”, la resa sugli ascolti preferiti.​

La cancellazione attiva del rumore fa un lavoro più che dignitoso: filtra molto bene i rumori costanti (climatizzazione, traffico urbano) e, grazie all’isolamento passivo dovuto alla buona ergonomia, il mix tra comfort e silenzio è efficace. In ambienti estremamente rumorosi, non raggiunge la profondità di modelli top di gamma come Nothing Ear 3 o Freebuds Pro 4, ma la differenza si nota solo in certi contesti “limite”.​

La modalità trasparenza, invece, sembra fare addirittura meglio di molte rivali: niente rumori digitali artificiosi e nessun fastidioso sibilo di fondo. Semplicemente, le Buds 2a si lasciano dimenticare addosso, e questa è una caratteristica da non sottovalutare per chi le indossa tutto il giorno.​

Autonomia e ricarica

Le Pixel Buds 2a promettono fino a 10 ore di ascolto senza ANC, 7 ore con ANC attivo e 27 ore totali usando la custodia. Questi dati, confermati dalla prova pratica, testimoniano la bontà dell’efficienza energetica del chip Tensor A1. La custodia, come già detto, si carica via USB-C, niente ricarica wireless, e offre una batteria sostituibile che, nell’ottica della sostenibilità e della riparabilità, è un dettaglio da non sottovalutare.

La ricarica rapida permette di ottenere circa un’ora di ascolto con 5 minuti di collegamento e la custodia include anche lo speaker “Trova il mio device” per localizzarla in caso di smarrimento. Molto bene, soprattutto considerando la fascia di prezzo.

Prezzo di vendita e considerazioni

Il prezzo di vendita dei Google Pixel Buds 2a è di 149 euro ma, tramite il box in basso, è già possibile acquistarle in sconto su Amazon. Ed è un prezzo tutto sommato in linea con il mercato, per delle cuffie concrete, equilibrate e pensate per chi cerca il meglio senza pagare il prezzo di un prodotto top di gamma. Offrono il meglio del pacchetto software Google, una resa sonora che convince davvero e una vestibilità superiore, il tutto con una resistenza certificata e funzioni pratiche per il quotidiano.

Passando al bilancio critico, il primo “pro” netto è la combinazione fra ANC, design miniaturizzato, autonomia e driver da 11mm, tutto a 149 €. Si tratta di una proposta solida, che offre circa l’85% della qualità delle Buds Pro 2 riducendo il prezzo di oltre il 40%. L’esperienza multi-dispositivo Android è ottima, con Fast Pair e Gemini sempre disponibili, mentre la qualità audio e la comodità le rendono fra le migliori nel segmento.​

I “contro” esistono e vanno segnalati: manca la ricarica wireless, manca la regolazione volume touch (questo è davvero un peccato) e le funzioni smart sono limitate rispetto alle Pro. Anche la qualità dei microfoni, seppur buona buona, non raggiunge i livelli dei modelli top di gamma. Il prezzo di lancio ufficiale non è aggressivo e la concorrenza propone spesso modelli in promozione del tutto comparabili. Conviene aspettare un’offerta, a quota 99-109 € diventano la un best buy per chi usa Android.​

Per chi cerca auricolari TWS affidabili, comodi e integrati con l’ecosistema Google, le Pixel Buds 2a propongono una sintesi riuscita fra semplicità e tecnologia smart. Ma, di nuovo: il mio consiglio, da utente, è di acquistarle a prezzo scontato. In quel caso, sono probabilmente la proposta Android più sensata del 2025, anche rispetto a brand più blasonati. Promosse, con riserva sul prezzo a listino, ma senza dubbi sull’esperienza reale che offrono.



