Recensione Dreame V20 Pro: fa letteralmente rabbrividire la concorrenza

Dreame negli ultimi anni è riuscita a farsi largo in un settore dominato da marchi storici, proponendo aspirapolvere senza fili sempre più potenti, ricchi di accessori e, soprattutto, dal prezzo competitivo rispetto ai brand più blasonati. Con il nuovo V20 Pro, l’azienda prova a fare un ulteriore passo avanti: non più solo potenza bruta, ma anche ergonomia, praticità e piccole soluzioni intelligenti che rendono la pulizia quotidiana molto più semplice.

Parliamo infatti di un aspirapolvere che non punta soltanto sulla forza del motore, ma introduce novità davvero interessanti, come un tubo che si allunga e si piega per arrivare meglio sotto i mobili, una spazzola con sistema anti-groviglio capace di gestire anche i capelli più lunghi senza bloccarsi, e un particolare braccetto robotizzato che promette di aspirare a filo muro, laddove tanti altri modelli lasciano inevitabilmente qualche granello di polvere. Insomma, il Dreame V20 Pro nasce con l’obiettivo di coniugare potenza, versatilità e design compatto, cercando di posizionarsi come una valida alternativa ai modelli più costosi del mercato. Ma riuscirà davvero a mantenere tutte queste promesse? Missione difficile, ma sappiamo benissimo che Dreame è abituata a sorprenderci.

Recensione Dreame V20 Pro

Design, materiali e costruzione

Il Dreame V20 Pro si presenta con un design moderno, curato e in linea con gli standard del marchio: linee pulite, materiali solidi e una sensazione generale che solo i prodotti di qualità come lui possono trasmettere, nonostante il prezzo qui sia nettamente più contenuto rispetto ai competitor diretti, soprattutto rispetto all’innominale Dyson. L’impugnatura è ergonomica, ben bilanciata e pensata per ridurre l’affaticamento del polso anche dopo sessioni di pulizia prolungate; certo, ad essere sincero, sono un grande estimatore dell’accensione mediante il grilletto anzichè il tasto sul display superiore, ma qui purtroppo manca. Un dettaglio che si nota subito, però, è il peso ben distribuito, che lo rende maneggevole non solo sui pavimenti ma anche quando lo si solleva per pulire tende, divani o scaffali.

Uno dei tratti distintivi di questo modello è senza dubbio il tubo telescopico ed estensibile: può allungarsi per adattarsi all’altezza di chi lo utilizza evitandovi, così, la scocciatura di piegarvi continuamente durante le pulizie. Dettaglio che, invece non passa inosservato è l’angolo a 90 gradi che riesce a raggiungere con il tubo aspiratore, che vi offre così una pulizia completa e facilitata sotto letti, divani e mobili bassi senza doverli spostare: una soluzione semplice, ma che nella pratica fa davvero la differenza, seppur il movimento non sia automatico e naturale ma debba essere “sbloccato” premendo l’apposito tasto.

Dal punto di vista delle spazzole, Dreame ha lavorato molto sulla praticità. La principale è dotata di un sistema anti-groviglio che taglia automaticamente capelli e peli intrappolati, evitando quella manutenzione fastidiosa con forbici e mani che chiunque abbia animali in casa conosce bene. A dir la verità si tratta di una funzione ancora poco diffusa in questa fascia di prezzo ma una volta che la proverete, sono certo che non riuscirete più a tornare indietro.

Sempre sulla spazzola troviamo altre due chicche: il braccetto Zero Gap Robotic Arm, che riduce quasi a zero lo spazio tra rullo e muro permettendo di aspirare efficacemente lungo i battiscopa e negli angoli, e l’illuminazione a LED 16x Celestect, capace di far emergere fino a 16 volte più polvere rispetto a una luce standard. Avviso importantissimo: il supporto luminoso durante la pulizia può letteralmente creare dipendenza dalle pulizie, soprattutto se avete animali in casa come me che tendono a perdere, ahimè, molto pelo. Una volta provato, comunque, anche il sistema di illuminazione diventa un optional a cui è impossibile rinunciare.

Completa il pacchetto la base autoportante di ricarica e stoccaggio: non richiede fori a muro, tiene in ordine sia l’aspirapolvere che tutti gli accessori e ricarica il V20 Pro semplicemente appoggiandolo. È un’idea pratica e ordinata, anche se richiede di avere un minimo di spazio libero a terra ed è più vincolante rispetto al “buttare” dietro una porta l’aspirapolvere, come in molti usano fare tutt’ora. Gli accessori inclusi sono numerosi e facili da agganciare, dalle bocchette per materassi e imbottiti fino agli strumenti più piccoli per fughe e angoli, tutti sempre a portata di mano.

Potenza d’aspirazione e qualità della pulizia

Il cuore del Dreame V20 Pro è un motore brushless di nuova generazione che raggiunge i 180.000 giri al minuto, un valore che lo colloca nella fascia alta del mercato delle scope senza fili. Grazie a questa spinta non indifferente, la potenza di aspirazione arriva a 210 AW, numeri che lo rendono capace di affrontare senza problemi non solo polvere e briciole, ma anche detriti più pesanti, come ha dimostrato ampiamente nei giorni di test.

Nei test pratici, il V20 Pro si comporta molto bene su superfici lisce come parquet e piastrelle, dove basta un passaggio per lasciare il pavimento completamente pulito. Sui tappeti a pelo corto mantiene ottime prestazioni, mentre su quelli più spessi può richiedere uno o due passaggi extra: un comportamento comunque in linea con molti altri modelli della categoria, compresi quelli di fascia premium.

A fare la differenza non è però solo la forza bruta del motore, ma anche l’intelligenza con cui questa potenza viene gestita. Il sistema Smart Dust Detection, infatti, è tra i più efficienti e reattivi che io abbia provato nell’ultimo periodo. Non solo è capace di rilevare in tempo reale la quantità di sporco presente, ma regola automaticamente anche l’intensità di aspirazione; ciò significa che quando incontra zone più polverose aumenta la potenza, mentre nelle aree già pulite la riduce, ottimizzando i consumi e garantendo una pulizia uniforme senza sprechi di energia, anche perchè la batteria non è proprio uno dei suoi punti forte.

Il risultato complessivo, nel complesso, supera ampiamente ogni aspettativa più rosea; pavimenti puliti, meno residui lungo i bordi grazie al braccetto laterale, e un’efficacia generale che rende il V20 Pro paragonabile a modelli molto più costosi, senza ombra di dubbio. Non raggiunge forse la perfezione assoluta, ma nella fascia sotto i 400 euro è difficile trovare rivali in grado di offrire la stessa combinazione di potenza e precisione.

Autonomia della batteria

Uno degli aspetti cruciali in una scopa elettrica senza fili è senza dubbio l’autonomia, e più la potenza sale, più diventa difficile riuscire ad ottimizzare tutto, autonomia compresa. Qui Dreame ha utilizzato una batteria da 3.200 mAh che garantisce, in linea teorica, fino a 90 minuti di utilizzo in modalità standard, un valore che permette di completare senza problemi la pulizia di appartamenti anche di grandi dimensioni. In modalità turbo, invece, l’autonomia scende a circa 15 minuti, ma resta sufficiente per affrontare zone particolarmente sporche o tappeti più impegnativi.

Se è vero che la gestione della batteria è resa ancora piuttosto efficiente dal sistema Smart Dust Detection, che regola automaticamente la potenza di aspirazione in base alla quantità di sporco rilevata, è anche vero che in presenza di ambienti molto sporchi siamo ben lontani dai 90 minuti garantiti dalla scheda tecnica. In compenso, però, la batteria è removibile, e quindi in caso vi organizzaste con una batteria secondaria, potreste valutare anche sessioni di pulizia più lunghe, anche perchè i tempi di ricarica, come la totalità dei competitor in circolazione, sono piuttosto lunghetti, circa 4 ore.

Prezzo e considerazioni

Il Dreame V20 Pro si conferma una delle scope elettriche più interessanti della sua fascia di prezzo, anche perchè quando si parla di Dreame, i dubbi, in tutta onestà, sono davvero pochi. Questa aspirapolvere porta sul mercato soluzioni intelligenti come il braccetto Zero Gap per i bordi, l’illuminazione 16x Celestect, il sistema anti-groviglio con taglio automatico dei capelli e il manico pieghevole, tutte funzioni che semplificano davvero la vita quotidiana e rendono (quasi) più piacevole anche una cosa odiosissima come passare l’aspirapolvere in casa.

Non è perfetto: sui tappeti a pelo molto lungo può richiedere più passaggi, e la base autoportante, pur essendo comoda e ordinata, richiede un po’ di spazio a terra, ma tutto sommato si tratta di compromessi minimi, soprattutto se messi a confronto con i vantaggi offerti.

Il punto decisivo resta il prezzo, il Dreame V20 Pro viene proposto a 429 euro di listino, ma attualmente è disponibile in offerta a 379 euro: meno della metà rispetto a un top di gamma Dyson, e con alcune funzioni che addirittura Dyson non offre. Questo lo rende una scelta estremamente conveniente per chi cerca un prodotto completo, versatile e potente senza voler spendere cifre esorbitanti.

