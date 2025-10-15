Quali smartphone si aggiorneranno a Realme UI 7: ecco la roadmap ufficiale

Il rilascio di Android 16 stabile ha aperto le porte ai vari brand (cinesi e non): in questa fase dell’anno tutti sono occupati a lanciare le rispettive interfacce e tra queste non mancherà Realme UI 7.0. Aspettando di saperne di più in via ufficiale, ecco la roadmap ufficiale smartphone che riceveranno l’aggiornamento.
Realme UI 7: ecco la lista ufficiale degli smartphone che riceveranno l’aggiornamento
La lista è ufficiale, pubblicata dalla stessa compagnia: tuttavia per il momento si è limitata ad annunciare gli smartphone riceveranno la nuova Realme UI 7.0 (su base Android 16) in Cina. Il motivo è presto detto: al momento il debutto avverrà in patria mentre per il rilascio internazionale bisognerà pazientare ancora.
Anche se si tratta dell’elenco cinese resta comunque importante dato che ci permette di sapere in anticipo quali dispositivi riceveranno l’update (tra quelli disponibili anche nei mercati Global).
Serie GT
- Realme GT 7
- Realme GT 7 Pro
- Realme GT 7 Pro Dream Edition (Aston Martin)
- Realme GT 6
- Realme GT Neo 6
- Realme GT Neo 6 SE
- Realme GT 5
- Realme GT 5 240W
- Realme GT 5 Pro
- Realme GT Neo 5
- Realme GT Neo 5 240W
- Realme GT Neo 5 SE
Serie Number
- Realme 15
- Realme 15 Pro
- Realme 15T
- Realme 14
- Realme 14 Pro
- Realme 14 Pro+
- Realme 13
- Realme 13 Pro
- Realme 13 Pro+
- Realme 12
- Realme 12 Pro
- Realme 12 Pro+
- Realme 12x
Serie Narzo – NON CONFERMATO (Global)
- Realme Narzo 80 Lite
- Realme Narzo 80 Pro
- Realme Narzo 80x
- Realme Narzo 70
- Realme Narzo 70 Pro
- Realme Narzo 70x
- Realme Narzo 70 Turbo
- Realme Narzo N65
Serie Neo
- Realme Neo 7
- Realme Neo 7 SE
- Realme Neo 7 Turbo
- Realme Neo 7x
Serie V
- Realme V60
- Realme V60 Pro
- Realme V60s
- Realme V70
- Realme V70s
Serie C – NON CONFERMATO (Global)
- Realme C75 (4G/5G)
- Realme C75x
- Realme C73
- Realme C71
- Realme C67 (4G)
- Realme C65 (4G/5G)
- Realme C63 (4G/5G)
- Realme C61
Serie P – NON CONFERMATO (Global)
- Realme P3
- Realme P3 Pro
- Realme P3 Ultra
- Realme P3x
- Realme P2 Pro
- Realme P1
- Realme P1 Pro
- Realme P1 Speed
Serie Note – NON CONFERMATO (Global)
- Realme Note 60
- Realme Note 60x
Quando esce la nuova Realme UI 7 con Android 16?
Realme UI 7.0 sarà annunciata in Cina nel corso del mese di ottobre, similmente a quanto avvenuto con l’attuale Realme UI 6. Il rilascio comincerà a partire dal mese di novembre e continuerà fino a gennaio 2026.
Per quanto riguarda la versione Global del software mancano ancora dettagli ma è probabile che ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane. I primi smartphone ad avere la nuova UI nativa (sia in Cina che nei mercati internazionali) saranno Realme GT 8 e GT 8 Pro.
Ultimo aggiornamento: 15 ottobre