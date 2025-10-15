Quali smartphone si aggiorneranno a Realme UI 7: ecco la roadmap ufficiale

Il rilascio di Android 16 stabile ha aperto le porte ai vari brand (cinesi e non): in questa fase dell’anno tutti sono occupati a lanciare le rispettive interfacce e tra queste non mancherà Realme UI 7.0. Aspettando di saperne di più in via ufficiale, ecco la roadmap ufficiale smartphone che riceveranno l’aggiornamento.

Realme UI 7: ecco la lista ufficiale degli smartphone che riceveranno l’aggiornamento

Crediti: Realme

La lista è ufficiale, pubblicata dalla stessa compagnia: tuttavia per il momento si è limitata ad annunciare gli smartphone riceveranno la nuova Realme UI 7.0 (su base Android 16) in Cina. Il motivo è presto detto: al momento il debutto avverrà in patria mentre per il rilascio internazionale bisognerà pazientare ancora.

Crediti: Realme Crediti: Realme

Anche se si tratta dell’elenco cinese resta comunque importante dato che ci permette di sapere in anticipo quali dispositivi riceveranno l’update (tra quelli disponibili anche nei mercati Global).

Serie GT

Realme GT 7

Realme GT 7 Pro

Realme GT 7 Pro Dream Edition (Aston Martin)

Realme GT 6

Realme GT Neo 6

Realme GT Neo 6 SE

Realme GT 5

Realme GT 5 240W

Realme GT 5 Pro

Realme GT Neo 5

Realme GT Neo 5 240W

Realme GT Neo 5 SE

Serie Number

Realme 15

Realme 15 Pro

Realme 15T

Realme 14

Realme 14 Pro

Realme 14 Pro+

Realme 13

Realme 13 Pro

Realme 13 Pro+

Realme 12

Realme 12 Pro

Realme 12 Pro+

Realme 12x

Serie Narzo – NON CONFERMATO (Global)

Realme Narzo 80 Lite

Realme Narzo 80 Pro

Realme Narzo 80x

Realme Narzo 70

Realme Narzo 70 Pro

Realme Narzo 70x

Realme Narzo 70 Turbo

Realme Narzo N65

Serie Neo

Realme Neo 7

Realme Neo 7 SE

Realme Neo 7 Turbo

Realme Neo 7x

Serie V

Realme V60

Realme V60 Pro

Realme V60s

Realme V70

Realme V70s

Serie C – NON CONFERMATO (Global)

Realme C75 (4G/5G)

Realme C75x

Realme C73

Realme C71

Realme C67 (4G)

Realme C65 (4G/5G)

Realme C63 (4G/5G)

Realme C61

Serie P – NON CONFERMATO (Global)

Realme P3

Realme P3 Pro

Realme P3 Ultra

Realme P3x

Realme P2 Pro

Realme P1

Realme P1 Pro

Realme P1 Speed

Serie Note – NON CONFERMATO (Global)

Realme Note 60

Realme Note 60x

Quando esce la nuova Realme UI 7 con Android 16?

Realme UI 7.0 sarà annunciata in Cina nel corso del mese di ottobre, similmente a quanto avvenuto con l’attuale Realme UI 6. Il rilascio comincerà a partire dal mese di novembre e continuerà fino a gennaio 2026.

Per quanto riguarda la versione Global del software mancano ancora dettagli ma è probabile che ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane. I primi smartphone ad avere la nuova UI nativa (sia in Cina che nei mercati internazionali) saranno Realme GT 8 e GT 8 Pro.

Ultimo aggiornamento: 15 ottobre