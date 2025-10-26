Realme presenta una giallissima powerbank: display, 20.000 mAh e 45W

Realme amplia il suo ecosistema di accessori e presenta in Cina un nuovo e potente caricabatterie portatile, lanciato in concomitanza con la nuova serie di smartphone Realme GT 8.

Si tratta del “Realme 45W Power Bank with Built-in Cable“, un dispositivo che mira a risolvere le esigenze energetiche degli utenti.

La nuova powerbank Realme è decisamente riconoscibile

Crediti: Realme Crediti: Realme Crediti: Realme

Come suggerisce il titolo, la powerbank non passa inosservata, soprattutto nella sua vivace colorazione “Amber Yellow”, ma sono le specifiche tecniche a destare il maggiore interesse: una capacità totale di 20.000 mAh, una potenza di ricarica rapida a 45W e un pratico display integrato.

Il punto di forza di questo nuovo accessorio, commercializzato come compatibile anche con i laptop, è la sua estrema versatilità. La powerbank di Realme è infatti in grado di caricare fino a quattro dispositivi contemporaneamente, diventando un hub energetico portatile.

La dotazione di porte è completa: l’elemento più distintivo è un cavo USB-C bidirezionale integrato, che supporta una potenza fino a 45W, eliminando la necessità di portare con sé cavi aggiuntivi. A questo si affiancano due ulteriori porte USB-C, anch’esse con output fino a 45W, e una porta USB-A tradizionale, garantendo la massima compatibilità con un’ampia gamma di device, dai più recenti ai più datati.

All’interno della scocca, la powerbank ospita due celle da 10.000 mAh ciascuna, per una capacità nominale complessiva di 20.000 mAh. Secondo i dati diffusi dall’azienda, questa capacità è sufficiente per ricaricare completamente un Realme GT 8 Pro per 2,5 volte o un iPhone 17 per ben 4,1 volte.

La velocità è garantita dalla tecnologia Super Flash Charging: Realme dichiara che sono sufficienti appena 26 minuti per portare la batteria di un iPhone 17 dallo 0 al 50%, mentre per un Realme GT 8 Pro, per raggiungere la stessa percentuale, occorrono 35 minuti.

Nonostante la notevole capacità, le dimensioni rimangono relativamente compatte per un prodotto da 20.000 mAh: 119,6 x 70,8 x 30,8 mm, con un peso di 359 grammi. Sebbene Amber Yellow sia il colore di punta, Realme offre l’accessorio anche nelle più sobrie varianti Midnight Black e Snow White.

Non solo tanta capacità, la powerbank diventa “smart”

Oltre alla potenza, il dispositivo integra funzioni smart. Un piccolo ma utile display digitale mostra la percentuale di carica residua con precisione, permettendo all’utente di sapere sempre quanta energia è rimasta a disposizione. È presente anche una modalità a bassa corrente, ideale per ricaricare in sicurezza accessori più delicati come smartwatch, smartband o auricolari wireless, che non supportano potenze elevate.

Le immagini diffuse sui canali ufficiali suggeriscono inoltre il supporto alla ricarica pass-through, una funzione molto richiesta che consente di ricaricare la powerbank stessa (tramite USB-C) mentre questa sta contemporaneamente fornendo energia ad altri dispositivi collegati.

Crediti: Realme

La nuova powerbank è stata lanciata, per ora, esclusivamente sul mercato cinese. Il prezzo di listino è di 179 CNY (yuan), equivalenti a circa 21 euro al cambio attuale.

Al momento, l’azienda non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo a un possibile lancio in altri mercati, come quello europeo o italiano.