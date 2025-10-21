Realme GT 8 Pro cambia tutto, con la nuova fotocamera RICOH intercambiabile | Ufficiale

È giunto il momento di conoscere i nuovi top di gamma Realme GT 8 e GT 8 Pro, in attesa del loro imminente debutto anche nelle nostre latitudini. Il brand asiatico ha deciso di innalzare notevolmente il livello, proponendo una coppia di smartphone equipaggiati con tecnologie all’avanguardia e caratterizzati da un design nuovo di zecca.

Realme GT 8 e GT 8 Pro ufficiali in Cina: novità e prezzi, in attesa dell’uscita internazionale

Crediti: Realme

La serie Realme GT 8 inaugura un significativo cambio di look. La particolarità estetica più rilevante si trova nel modulo fotografico “modulare” della versione Pro, dotato di un sistema che permette agli utenti di sostituire il modulo della fotocamera, scegliendo tra tre opzioni.

La sostituzione avviene tramite un meccanismo che utilizza due viti e magneti. È importante sottolineare che questa struttura intercambiabile è puramente un effetto estetico e non influisce sui sensori fotografici stessi.

Crediti: Realme

Realme GT 8 standard presenta un modulo fotografico circolare non intercambiabile. Entrambi i dispositivi vantano una scocca impermeabile con certificazione fino a IP69.

Il display dei due smartphone i modelli è un’unità piatta AMOLED BOE Q10+ con una diagonale da 6,79″ e una risoluzione 2K+. Il refresh rate è stato potenziato, passando dai 120 Hz precedenti a 144 Hz. Uno degli aspetti più impressionanti è la luminosità di picco, che raggiunge l’eccezionale valore di 7.000 nit.

Realme GT 8 Pro si posiziona inequivocabilmente nella nuova generazione di top di gamma grazie all’integrazione del SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5. Realme GT 8 base non è da meno e adotta lo Snapdragon 8 Elite, precedente chip di punta di Qualcomm. La batteria ha ricevuto un notevole incremento con i suoi 7.000 mAh di capacità, con ricarica fino a 120W e il supporto a quella wireless (solo Pro).

La nuova fotocamera RICOH

Crediti: Realme

Realme GT 8 Pro si presenta con un comparto fotografico degno di un Camera Phone. L’assetto prevede un sensore principale da 50 MP, supportato da un ultra-grandangolare da 50 MP e, come punto focale, un teleobiettivo periscopico Samsung HP5 da 200 MP con zoom ottico 3X e uno zoom lossless 6X.

Un elemento chiave della serie è la partnership stabilita tra Realme e il brand fotografico RICOH: il risultato è l’utilizzo di un rivestimento antiriflesso a 5 strati ed un doppio rivestimento AR per l’obiettivo principale, algoritmi personalizzati e la nuova GR Mode (la modalità Pro dall’interfaccia ispirata alle fotocamere Ricoh).

Aspettando il lancio Global

La presentazione di Realme GT 8 e GT 8 Pro è avvenuta in Cina mentre per l’uscita internazionale è probabile che non ci sarà da attendere troppo (ma per ora manca una data).

In patria, GT 8 parte dal prezzo di 2.899 CNY (circa 350€ al cambio attuale), mentre il fratello maggiore GT 8 Pro parte da 3.999 CNY (circa 483€), in entrambi i casi per la configurazione 12/256 GB. Per tutti i dettagli e le schede tecniche complete date un’occhiata al nostro approfondimento.