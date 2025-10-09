Realme GT 8 Pro: tutto quello che sappiamo sulla nuova serie top

Con l’annuncio del debutto ad ottobre, la conferma del nome e i primi teaser è tempo di guardare ai nuovi top di gamma del brand. Abbiamo raccolto per voi tutte le indiscrezioni e le conferme ufficiali, in modo da iniziare ad abbozzare il quadro di quello che ci aspetta. Ecco tutto quello che sappiamo su Realme GT 8 e GT 8 Pro tra design, specifiche tecniche, prezzo e uscita (in Cina e Global).

Realme GT 8 e GT 8 Pro: tutto quello che sappiamo finora sulla nuova serie di punta

Design e display

Crediti: Realme

La serie Realme GT 8, o almeno il nuovo modello Pro, dovrebbero arrivare con un cambio di look ed offrire un design particolare. Un presunto render offre una visione più completa di quello che ci aspetterebbe, ma per ora non ci sono immagini ufficiali.

Crediti: Weibo

Il modulo fotografico presenterebbe uno stile atipico, con un formato squadrato ed due alette laterali. Il design finale – che potremmo definire robotico – è molto particolare e di certo avrà un effetto polarizzante sugli utenti: amore oppure odio, senza mezzi termini. Comunque si tratterà di una struttura intercambiabile: il modulo potrà essere sostituito scegliendo tra tre opzioni (robotico, circolare, squadrato) in base ai gusti degli utenti.

Crediti: Realme Crediti: @heyitsyogesh (X)

Il display è un’unità piatta AMOLED BOE Q10+ da 6,78″ di diagonale, risoluzione 2K (GT 7 Pro è 1.5K), rivestimento anti-riflesso, refresh rate a 144 Hz (da 120 Hz) ed una luminosità di picco fino a 4.000 nit. Il dispositivo offre anche un chip aggiuntivo dedicato alla calibrazione della precisione del colore.

Migliorano anche le funzionalità contro l’affaticamento della vista. Immancabile il lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni, così come una scocca impermeabile (IP69).

Crediti: Weibo

Lo smartphone è stato anche avvistato nella sua forma con modulo fotografico circolare. Restano alcune incognite: quale sarà il design con cui arriverà sul mercato, se i vari moduli saranno in confezione o acquistabili a parte e quale sarà il look di Realme GT 8 standard.

Specifiche tecniche

Sulle specifiche tecniche di Realme GT 8 Pro c’è poco da discutere: il dispositivo fa parte della nuova generazione di top di gamma ed arriverà con lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm. Il flagship è stato anche avvistato su Geekbench con la sigla RMX5210, proprio con il SoC del chipmaker statunitense.

Crediti: Geekbench

Per Realme GT 8 abbiamo qualche incertezza: il dispositivo sarebbe apparso su Geekbench con a bordo lo Snapdragon 8 Elite, l’ex SoC di punta di Qualcomm. Tuttavia il precedente GT 7 è arrivato in due versioni, quella cinese con Dimensity 9400+ e successivamente quella Global con Dimensity 9400e; di conseguenza, per ora non è dato di sapere quale sarà effettivamente la strategia di Realme, specialmente per quanto riguarda la versione occidentale.

Batteria

C’è ancora qualche dubbio sulla capienza effettiva ma una cosa sarebbe certa: Realme GT 8 Pro offrirebbe ancora una volta una batteria al silicio-carbonio, ma passando dai 6.500 di GT 7 Pro a ben 7.000 mAh. La ricarica rapida dovrebbe fermarsi a 100W nel caso della capienza maggiore, mentre secondo altre voci dovrebbe riconfermarsi sui 120W (come nel caso del predecessore).

Fotocamera

Crediti: Realme

Stavolta Realme GT 8 Pro offrirà un comparto degno di un Camera Phone: rispetto al trittico da 50 + 8 + 50 MP (con ultra-wide e tele periscopico), si passerebbe ad pacchetto composto da un sensore principale LYT-808 da 50 MP accompagnato da un ultra-grandangolare Samsung JN5 da 50 MP ed un teleobiettivo periscopico Samsung HP5 da 200 MP. Quest’ultimo è stato confermato da un teaser ufficiale ed offrirà uno zoom ottico 3X e zoom lossless 12X.

Inoltre è stata annunciata una partnership con il brand fotografico RICOH: la collaborazione riguarda – secondo quanto rivelato dall’azienda – capacità ottiche, algoritmi di colore, tonalità di imaging e design dell’interfaccia utente (che imita la sensazione di una fotocamera RICOH GR).

Realme GT 8 Pro – Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso: /

Colorazioni: /

Certificazione: IP68/IP69

Display: Flat BOE Q10+ AMOLED 6,78″ 2K+ (3.200 x 1.440 pixel) con refresh rate LTPO 144 Hz, campionamento del tocco a 3.200 Hz, colore a 10 bit, 4.000 nit di luminosità di picco, PWM Dimming a 4.608 Hz, protezione Gorilla Glass

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: INEDITO Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,61 GHz – Oryon Gen 2 6 x 3,63 GHz – Oryon Gen 2

GPU: Adreno 840

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: 7.000 mAh

Ricarica: 100W oppure 120W

Fotocamera: tripla 50 + 50 +200 MP (f/1.6-2.2-2.6) con LYT-808, OIS, ultra-wide JN5 120° e teleobiettivo periscopico Samsung HP5 con OIS, zoom ottico 3X e lossless 12X | ottimizzazioni RICOH

Selfie camera: 50 MP (f/2.4)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR

Sistema operativo: Android 16 con Realme UI 7

Quanto costano Realme GT 8 e GT 8 Pro – Prezzo e uscita

La data di presentazione di Realme GT 8 e GT 8 Pro non è stata ancora svelata ma l’azienda ha confermato che il lancio avverrà ad ottobre in patria. L’attuale GT 7 Pro è stato annunciato in Italia poco dopo l’uscita in Cina, verso fine novembre: non è da escludere che possa avvenire lo stesso anche con i nuovi modelli in versione Global.

Per quanto riguarda i prezzi al momento non ci sono dettagli, né ufficiali né indiscrezioni.

Ultimo aggiornamento: 9 ottobre