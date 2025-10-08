Realme GT 8 Pro sempre più Camera Phone: avrà un partner fotografico d’eccezione

Tra i top di gamma in arrivo ad ottobre c’è anche Realme GT 8 Pro e stavolta la compagnia cinese ha deciso di fare le cose in grande stile. Il flagship sarà anche un Camera Phone e oltre ad un comparto da primo della classe ci sarà anche una collaborazione con un noto marchio fotografico. L’annuncio arriverà tra poche ore e nel frattempo ci sono già alcune voci di corridoio.

Realme GT 8 Pro sarà un Camera Phone con tutti i crismi: in arrivo una collaborazione con un noto marchio fotografico

Una presunta foto dal vivo di Realme GT 8 Pro – Crediti: Weibo

Il 9 ottobre Realme svelerà il brand fotografico con cui collaborerà per il suo prossimo top di gamma. Realme GT 8 Pro sarà annunciato nel corso del mese di ottobre e tra le novità avremo una fotocamera di punta. Rispetto al predecessore ci sarebbe un teleobiettivo periscopico da 200 MP, accompagnato da un sensore LYT-808 ed un ultragrandangolare, entrambi da 50 MP.

La casa cinese dovrebbe collaborare con Ricoh, o almeno così si vocifera da alcune settimane. Tuttavia non ci sarebbero parti hardware (come le ottiche) ma la partnership riguarderebbe le ottimizzazioni software. Non si tratta di una pratica inusuale: anche Hasselblad con OnePlus e OPPO si limita alla parte software mentre nel caso di Leica e ZEISS (per Xiaomi e vivo) entrano in gioco anche le ottiche.

We both believe in Snapping by No Rules.

See you tomorrow. pic.twitter.com/zsHr3kHaEO — realme Global (@realmeglobal) October 8, 2025

Comunque è bene tenere a mente che per ora si tratta solo di una voce di corridoio e la conferma del brand fotografico arriverà tra poche ore. Non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli; nel frattempo date un’occhiata al nostro approfondimento dedicato a Realme GT 8 e GT 8 Pro, con tutti i leak e le conferme finora.