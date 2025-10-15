Realme GT 8 Pro arriva ad ottobre, con fotocamere RICOH e design modulare

L’evento di lancio dei top di gamma di Realme si avvicina: la compagnia cinese ha alzato il sipario sulla data di presentazione e il debutto è fissato per questo mese. Ottobre si conferma un periodo ricco di uscite per quanto riguarda i flagship di ultima generazione e presto toccherà anche a Realme GT 8 e GT 8 Pro.

Realme GT 8 e GT 8 Pro: ufficiale la data di presentazione

Crediti: Realme

L’evento di lancio della gamma Realme GT 8 è fissato per il 21 ottobre: la presentazione avverrà in Cina mentre per quanto riguarda il debutto Global al momento non ci sono conferme. Si vocifera dell’11 novembre, ma per ora è solo una data leak.

Il vero protagonista della famiglia sarà Realme GT 8 Pro, che si unirà ai flagship con Snapdragon 8 Elite Gen 5. Tuttavia le performance non saranno il suo unico vanto: si preannunciano capacità da Camera Phone grazie alla collaborazione con il brand fotografico RICOH.

Le novità riguarderanno anche la parte estetica dato che il top di gamma presenterà un modulo fotografico sostituibile: come rivelato dalla stessa azienda ci saranno varie forme tra cui scegliere. Non è chiaro se ci saranno anche dei cambiamenti in termini di capacità della fotocamera ma pare più probabile che si tratti di un fattore estetico.

Frontalmente ci sarà uno schermo OLED piatto con risoluzione 2K e un refresh rate a 144 Hz, caratteristiche che strizzano l’occhio al gaming. Infine si parla di una batteria oltre i 7.000 mAh e della presenza della ricarica wireless, per ora ancora in cerca di conferma.