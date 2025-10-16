Realme GT 8 Pro: come funziona il nuovo design modulare | Video

Mancano pochi giorni al lancio di Realme GT 8 Pro, il top di gamma di nuova generazione del brand cinese, un tempo più che sufficiente per stuzzicare ancora di più gli appassionati. Il flagship punterà in alto sia in termini di specifiche che per le performance fotografiche, ma c’è ancora un altro aspetto che incuriosisce.

Il prossimo GT 8 Pro arriverà con un design modulare, precisamente con un modulo fotografico intercambiabile. Un video promozionale mostra come funziona questa caratteristica in attesa del debutto: si tratta di una novità che interessa anche noi, dato che il dispositivo dovrebbe fare capolino alle nostre latitudini.

Un video mostra il funzionamento del nuovo design modulare di Realme GT 8 Pro

Crediti: Realme

Il funzionamento del design modulare è semplicissimo: la scocca intorno alla fotocamera può essere rimossa e sostituita, ma non si tratta di un componente da cambiare a causa dell’usura bensì di un elemento estetico. È possibile scegliere tra un look robotico, un modulo circolare oppure uno squadrato; inoltre – come si vede dal video pubblicato dall’azienda – ci saranno materiali e colorazioni differenti.

Il design di GT 8 Pro può cambiare in base ai gusti dell’utente: basta scegliere una nuova cornice per la fotocamera e l’effetto finale sarà un nuovo look. Ogni modulo è fissato tramite due viti laterali ed un sistema di magneti per tenere saldo il tutto.

Al momento sembra che lo stile modulare sarà riservato solo al fratello maggiore. Realme GT 8 Pro sarà il vero top di gamma, con Snapdragon 8 Elite Gen 5 e un comparto fotografico in partnership con RICOH. Il modello base sarà mosso dall’ex SoC di punta Snapdragon 8 Elite ma per il momento non ci sono certezze sul look.