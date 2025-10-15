Realme GT 8 “liscio” tra conferme e leak: cosa cambierà col modello base

Il debutto della serie Realme GT 8 avverrà tra pochi giorni ed ora cominciano ad emergere anche i primi dettagli in merito al modello standard. Finora si è parlato esclusivamente del fratello maggiore Pro ma adesso sappiamo che anche il piccolo della serie non sarà da meno.

Finalmente scopriamo qualcosa in più su Realme GT 8 standard, a pochi giorni dal debutto

Crediti: Weibo

La presentazione in Cina è fissata per il 21 ottobre mentre mancano ancora dettagli per l’evento Global. Nel frattempo il sito ufficiale asiatico ha dato il via ai preordini e per l’occasione ha svelato vari dettagli di Realme GT 8 liscio.

Proprio come il fratello maggiore ci sarà uno schermo AMOLED con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz; tuttavia mancano le dimensioni e secondo le indiscrezioni si tratterebbe di un pannello da 6,6″ di diagonale (contro i 6,78″ della versione Pro).

Il cuore del terminale sarà lo Snapdragon 8 Elite, l’ex chipset di punta di Qualcomm; quindi l’ultimo 8 Elite Gen 5 sarà riservato solo al modello superiore. Di certo non ci saranno cali enormi in termini di prestazioni – parliamo pur sempre di un SoC premium – e dovrebbe mantenere il prezzo basso.

Dai benchmark su Geekbench sappiamo che ci saranno fino a 16 GB di RAM e non mancherà Android 16, tramite la nuova Realme UI 7. Tra le altre conferme la presenza del chip grafico R1 e di una fotocamera principale da 50 MP. Tuttavia mancano dettagli sul resto del comparto fotografico e non sappiamo che Realme GT 8 base sarà in collaborazione con RICOH.

Batteria e ricarica non sono state confermate ufficialmente ma si vocifera di un’unità da 7.000 mAh con supporto ai 120W.

Insomma anche se Realme GT 8 Pro sarà il modello superiore, la versione base sembra avere comunque un certo appeal. Per il design resta da vedere se anche GT 8 avrà un modulo fotografico sostituibile o se questa sarà una particolarità estetica riservata solo al fratello maggiore.