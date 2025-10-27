Realme C85 Pro porta le batterie al silicio-carbonio nella fascia economica

L’ultimo Realme C75 (disponibile in Italia e lanciato anche in versione 5G, ma in altri mercati) è un budget phone particolare. Questo modello di fascia economica è dotato di un corpo impermeabile e resistente, certificato IP69 e MIL-STD-810H: caratteristiche si tutto rispetto se pensiamo all’attuale street price di appena 119€. Ma la serie low cost può fare di più? A quanto pare la risposta è più che affermativa, guardando i primi teaser di Realme C85 Pro.

Realme C85 Pro con batteria al silicio-carbonio: è la prima volta per uno smartphone di fascia economica

Crediti: Realme

L’attuale modello ha sdoganato la certificazione IP69 nella fascia budget mentre il prossimo dispositivo della famiglia punterà sulla batteria. I primi teaser dedicati a Realme C85 Pro guardano ai 7.000 mAh e non si tratterà di una soluzione qualsiasi bensì di un’unità al silicio-carbonio.

Questa tecnologia ha trovato un ampio utilizzo della fascia altra e top: si tratta di batterie ad alta densità, in grado di immagazzinare più energia ma senza senza impattare sulle dimensioni. Tanta capienza, eppure il profilo dello smartphone resta sottile.

Il prossimo Realme C85 Pro avrà quest’aggiunta e non solo: ritorneranno sia la certificazione IP69 che quella di grado militare, per la massima resistenza contro polvere, acqua, urti e condizioni estreme.

Realme C85 Pro – Live hands on!



Purple and Green!



7000 mAh/45W

IP69 Pro

Amoled 4000 Nits 120hz

AI Features!#Realme #RealmeC85 pic.twitter.com/fIklQHkmvH — Paras Guglani (@passionategeekz) October 24, 2025

Tra le altre caratteristiche ci sarebbe uno schermo AMOLED con una luminosità fino a 4.000 nit, una doppia fotocamera con sensore da 50 MP, la ricarica rapida da 45W e il chipset Dimensity 6300 di MediaTek. Inoltre dovrebbe trattarsi di una serie composta da Realme C85 5G, C85 4G e C85 Pro.