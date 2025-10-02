Realme 15x 5G si aggiunge alla serie: IP69, 7.000 mAh e display a 144 Hz

Aspettando il lancio della versione speciale dedicata a Game of Thrones, la compagnia cinese ha tirato fuori dal cilindro un’ennesima aggiunta alla serie. Si tratta di Realme 15x 5G, un medio gamma dotato di buone specifiche tecniche ed un prezzo contenuto: ecco tutti i dettagli in attesa di saperne di più sulla possibile uscita alle nostre latitudini.

Realme 15x 5G ufficiale: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Realme

Rispetto al resto degli smartphone della serie, Realme 15x 5G è dotato di un modulo fotografico più stretto e allungato, contenente una coppia di sensori, il flash LED ed una luce LED RGB personalizzabile per le notifiche. La fotocamera principale è un IMX852 di Sony (50 MP) accompagnata da un modulo non specificato.

Frontalmente, in un punch hole, trova spazio una selfie camera da 50 MP. Il design posteriore è caratterizzato da una texture con righe curve che attraversa la cover in due punti. L’effetto finale è stiloso e raffinato, anche grazie alle tre colorazioni mostrate (due tonalità di blu e rosso).

Come i fratelli maggiori, anche il modello 15x 5G arriva con AI Edit Genie (per modificare video e foto) e una sfilza di altre funzionalità legate all’intelligenza artificiale. Il chipset a bordo è il Dimensity 6300 mentre il tutto è alimentato da una super batteria da 7.000 mAh. C’è la ricarica da 60W ed è possibile utilizzare il telefono come power bank di riserva grazie al supporto alla ricarica inversa (da 6,5W).

La scocca è impermeabile e resistente, con certificazioni IP69 e quella di grado militare MIL-STD-810H; quest’ultima è riservata ai dispositivi in grado di sopportare forti stress ambientali.

Come il resto della serie – composta da Realme 15 e 15 Pro, insieme al modello 15T – anche Realme 15x 5G è stato annunciato solo in India. Il prezzo parte da circa 165€ al cambio attuale per il modello base da 6/128 GB, ma chiaramente quello europeo potrebbe essere molto diverso.

Il precedente Realme 14x 5G è stato presentato anche in Italia, quindi il nuovo dispositivo potrebbe trovare spazio anche da noi. Comunque per ora l’intera famiglia Realme 15 non è stata ancora ufficializzata in altri paesi, quindi restiamo in attesa di novità.

Realme 15x 5G – Scheda tecnica