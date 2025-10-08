Realme 15 Pro x Game of Thrones cambia colore col calore: lo smartphone dei Targaryen!

La casa cinese ha annunciato la nuova versione di Realme 15 Pro in salsa Game of Thrones, con un occhio di riguardo verso la casa Targaryen. Il dispositivo arriva con un design posteriore ridisegnato, personalizzazioni interne a tema GOT ed una confezione regalo ricca di accessori che richiamano la celebre serie TV.
Realme 15 Pro x Game of Thrones: caratteristiche e prezzo della versione speciale a tema Targaryen
Il design di Realme 15 Pro x Game of Thrones si accende di rosso grazie al calore: il pannello posteriore cambia colore passando dal nero al rosso quando la temperatura supera i 44°C. Il calore gioca un ruolo fondamentale e non a caso il tema del telefono è la casa Targaryen: il logo del drago è presenta sul retro mentre in termini di personalizzazioni software è possibile impostare l’UI in versione ghiaccio oppure fuoco.
Le specifiche tecniche di Realme 15 Pro in versione Game of Thrones restano invariate rispetto al modello solito: lo schermo è un pannello AMOLED da 6,8″ con una luminosità di picco di 6.500 nit mentre a muovere il tutto troviamo lo Snapdragon 7 Gen 4. Il tutto è alimentato da una capiente batteria al silicio-carbonio da 7.000 mAh con ricarica da 80W mentre per le foto abbiamo un doppio sensore da 50 MP con OIS e ultra-wide.
Il prezzo della nuova edizione a tema Game of Thrones è di circa 435€ al cambio, nella sola versione da 12/512 GB. Inoltre il telefono sarà distribuito a livello Global in sole 5.000 unità, ma per il momento non è dato di sapere se e quando arriverà in Italia.
Scheda tecnica
- Dimensioni e peso: 162,26 x 76,15 x 7,69/7,79/7,84 mm, 187 grammi
- Colorazioni: Flowing Silver, Silk Purple, Velvet Green, Silk Pink
- Certificazione: IP68/IP69
- Display: Micro Quad Curved AMOLED 6,8″ 1.5K (2.800 x 1.280 pixel) con refresh rate 144 Hz, campionamento del tocco a 2.500 Hz, colore a 10 bit, 6.500 nit di luminosità di picco, PWM Dimming a 4.608 Hz, protezione Gorilla Glass
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 7.000 mm2
- SoC: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 2,8 GHz – Cortex-720
- 4 x 2,4 GHz – Cortex-720
- 3 x 1,84 GHz – Cortex-520
- GPU: Adreno 722
- RAM: 12 GB LPDDR4X
- Storage: 512 GB UFS 3.1 non espandibile
- Batteria: 7.000 mAh, silicio-carbonio
- Ricarica: 80W
- Fotocamera: doppia 50 + 50 MP (f/1.8-2.0) con IMX896, OIS e ultra-wide 115,6°
- Selfie camera: 50 MP (f/2.4)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NO NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR, Plus Light (un anello LED RGB che circonda il flash)
- Sistema operativo: Android 15 con Realme UI 6