Realme 15 Pro x Game of Thrones cambia colore col calore: lo smartphone dei Targaryen!

La casa cinese ha annunciato la nuova versione di Realme 15 Pro in salsa Game of Thrones, con un occhio di riguardo verso la casa Targaryen. Il dispositivo arriva con un design posteriore ridisegnato, personalizzazioni interne a tema GOT ed una confezione regalo ricca di accessori che richiamano la celebre serie TV.

Realme 15 Pro x Game of Thrones: caratteristiche e prezzo della versione speciale a tema Targaryen

Crediti: Realme

Il design di Realme 15 Pro x Game of Thrones si accende di rosso grazie al calore: il pannello posteriore cambia colore passando dal nero al rosso quando la temperatura supera i 44°C. Il calore gioca un ruolo fondamentale e non a caso il tema del telefono è la casa Targaryen: il logo del drago è presenta sul retro mentre in termini di personalizzazioni software è possibile impostare l’UI in versione ghiaccio oppure fuoco.

Crediti: GSMArena

Le specifiche tecniche di Realme 15 Pro in versione Game of Thrones restano invariate rispetto al modello solito: lo schermo è un pannello AMOLED da 6,8″ con una luminosità di picco di 6.500 nit mentre a muovere il tutto troviamo lo Snapdragon 7 Gen 4. Il tutto è alimentato da una capiente batteria al silicio-carbonio da 7.000 mAh con ricarica da 80W mentre per le foto abbiamo un doppio sensore da 50 MP con OIS e ultra-wide.

Crediti: GSMArena

Il prezzo della nuova edizione a tema Game of Thrones è di circa 435€ al cambio, nella sola versione da 12/512 GB. Inoltre il telefono sarà distribuito a livello Global in sole 5.000 unità, ma per il momento non è dato di sapere se e quando arriverà in Italia.

Scheda tecnica