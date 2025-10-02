Realme 15 Pro Game of Thrones Edition ha una data d’uscita

Nei giorni scorsi l’azienda cinese ha confermato la versione speciale di Realme 15 Pro dedicata a Game of Thrones, in arrivo nei mercati Global, ed ora c’è una data ufficiale. Nel frattempo un video leak mostra come sarà l’aspetto del dispositivo. Siete avvisati: è molto appariscente!

Realme 15 Pro Game of Thrones tra conferme ufficiali e leak: ecco la versione speciale dedicata alla serie

Crediti: @allmost1409 (YouTube)

La data d’uscita di Realme 15 Pro Game of Thrones Edition è fissata per il prossimo 8 ottobre. Il dispositivo è atteso in alcuni mercati non specificati ma ricordiamo che al momento la serie Realme 15 non è stata ancora annunciata in Italia.

Aspettando di saperne di più in via ufficiale, il dispositivo è stato avvistato in un video leak che anticipa il look. Lo stile della fotocamera resta invariato nel posizionamento dei sensori e dei flash mentre il modulo che racchiude il tutto è più ampio e incorniciato da bordi dorati.

Al centro della cover posteriore, in basso, trovano spazio il logo Realme e lo stemma dei Targaryen (entrambi dorati). Il retro sembra realizzato in simil-pelle, fatta eccezione per il modulo fotografico. Quasi sicuramente la scheda tecnica resterà invariata rispetto alla versione standard.

Il lancio è previsto anche in Italia?

Stranamente anche i canali social italiani di Realme hanno iniziato a pubblicare teaser ed anticipazioni sulla versione speciale dedicata Game of Thrones. Peccato che Realme 15 Pro non è ancora stato presentato nel nostro paese e in Europa e di conseguenza ci chiediamo se il debutto non sia dietro l’angolo.

Ci sarà anche la presentazione dei nuovi mid-range in Italia oppure si tratta solo di una condivisione “innocente” di una versione speciale in arrivo Global?

Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 162,26 x 76,15 x 7,69/7,79/7,84 mm, 187 grammi

Colorazioni: Flowing Silver, Silk Purple, Velvet Green, Silk Pink

Certificazione: IP68/IP69

Display: Micro Quad Curved AMOLED 6,8″ 1.5K (2.800 x 1.280 pixel) con refresh rate 144 Hz, campionamento del tocco a 2.500 Hz, colore a 10 bit, 6.500 nit di luminosità di picco, PWM Dimming a 4.608 Hz, protezione Gorilla Glass

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 7.000 mm 2

SoC: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 2,8 GHz – Cortex-720 4 x 2,4 GHz – Cortex-720 3 x 1,84 GHz – Cortex-520

GPU: Adreno 722

RAM: 8/12 GB LPDDR4X

Storage: 128/256/512 GB UFS 3.1 non espandibile

Batteria: 7.000 mAh, silicio-carbonio

Ricarica: 80W

Fotocamera: doppia 50 + 50 MP (f/1.8-2.0) con IMX896, OIS e ultra-wide 115,6°

Selfie camera: 50 MP (f/2.4)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NO NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR, Plus Light (un anello LED RGB che circonda il flash)

Sistema operativo: Android 15 con Realme UI 6

Ultimo aggiornamento: 2 ottobre