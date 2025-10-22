Quanti aggiornamenti di sicurezza riceverà il tuo Xiaomi, Redmi, POCO

In un precedente focus vi ho parlato di quanti aggiornamenti Android riceverà il tuo smartphone o tablet Xiaomi, Redmi e POCO, mentre questa volta ci concentriamo sulle patch di sicurezza. Così come i major update Android, gli aggiornamenti di sicurezza rilasciati da Google sono altrettanto se non più importanti, perché in alcuni casi possono fare la differenza nella salvaguardia del dispositivo e dei propri dati.

Mai come oggi, sui propri telefoni e tablet conserviamo dati particolarmente sensibili, pertanto è altamente necessario che il proprio modello venga aggiornato per più tempo possibile.

Ultimo aggiornamento: ottobre 2025 – aggiunti Xiaomi 15T e 15T Pro

Xiaomi, Redmi e POCO: ecco gli aggiornamenti di sicurezza garantiti per smartphone e tablet

Prima di continuare la lettura, è necessario che vi faccia alcune premesse rilevanti. Prima di tutto, smartphone e tablet indicati nella lista seguente vengono aggiornati con una cadenza garantita dall’azienda, cioè ogni 90 giorni, anche se può capitare che in alcuni casi gli aggiornamenti arrivino anche prima di quanto previsto.

È una lista molto utile per capire per quanto tempo il proprio smartphone o tablet Xiaomi riceverà le patch di sicurezza mensili, tuttavia è incompleta in quanto comprende esclusivamente i terminali Xiaomi, Redmi e POCO che hanno ricevuto la certificazione Android Enterprise Recommended; questo esclude di conseguenza tutti quei modelli venduti esclusivamente in Cina.

Nell’elenco in questione sono presenti sia prodotti di fascia alta che media e bassa, e ovviamente quelli più costosi sono anche quelli che mediamente vengono supportati più a lungo. Nella colonna “Data finale” trovate indicato il mese in cui verrà rilasciato l’ultimo aggiornamento di sicurezza, dopodiché non sarà più garantito il rilascio di patch di sicurezza.

LEGGI ANCHE:

Quanti aggiornamenti Android riceverà il tuo Xiaomi, Redmi, POCO

Questi smartphone Xiaomi non riceveranno più aggiornamenti

Questi wearable Xiaomi non riceveranno più aggiornamenti

Detto questo, ecco a voi la lista ufficiale (che sarà aggiornata nel tempo):

Modello Data finale Xiaomi 15T Settembre 2031 Xiaomi 15T Pro Settembre 2031 Xiaomi 15 01/03/2031 Xiaomi 15 Ultra 01/03/2031 Xiaomi 14T 26/09/2029 Xiaomi 14T Pro 26/09/2029 Xiaomi 14 25/02/2029 Xiaomi 14 Ultra 15/03/2029 Xiaomi 13 Lite 02/03/2027 Xiaomi 13 08/03/2028 Xiaomi 13 Pro 08/03/2028 Xiaomi 13 Ultra 12/06/2028 Xiaomi 13T 04/10/2028 Xiaomi 13T Pro 04/10/2028 Xiaomi 12 17/03/2026 Xiaomi 12 Pro 17/03/2026 Xiaomi 12 Lite 01/07/2026 Xiaomi 12T 13/10/2026 Xiaomi 12T Pro 13/10/2026 Xiaomi 12X 17/03/2025 Xiaomi 11 01/12/2024 Xiaomi 11 Ultra 01/03/2025 Xiaomi 11 Lite 01/03/2024 Xiaomi 11 Lite 5G 01/03/2024 Xiaomi 11 Lite 5G NE 23/09/2025 Xiaomi 11T 23/09/2025 Xiaomi 11T Pro 23/09/2025 Xiaomi 11i 01/02/2025 Xiaomi 10 01/02/2023 Xiaomi 10 Pro 01/02/2023 Xiaomi 10 Lite 01/04/2023 Xiaomi 10 Lite 5G 01/03/2023 Xiaomi 10T 01/09/2023 Xiaomi 10T Pro 01/09/2023 Xiaomi 10T Lite 01/09/2023 Xiaomi 9 01/02/2022 Xiaomi 9 SE 01/02/2022 Xiaomi 9 Lite 01/07/2021 Xiaomi 9T 01/05/2022 Xiaomi 8 01/05/2021 Xiaomi 8 Pro 01/08/2021 Xiaomi 8 Lite 01/09/2021 Xiaomi 6 01/04/2020 Xiaomi MIX Flip 18/07/2029 Xiaomi MIX 3 01/10/2021 Xiaomi MIX 3 5G 01/10/2021 Xiaomi MIX 2 01/10/2020 Xiaomi MIX 2S 01/03/2021 Xiaomi Note 10 01/11/2022 Xiaomi Note 10 Pro 01/11/2022 Xiaomi Note 10 Lite 01/04/2023 Xiaomi A3 01/08/2022 Xiaomi A2 01/07/2021 Xiaomi A2 Lite 01/09/2021 Xiaomi A1 01/09/2020 Xiaomi Max 3 01/07/2021 Xiaomi Max 2 01/07/2020 Xiaomi Play 01/03/2022 Xiaomi Pad 7 01/03/2031 Xiaomi Pad 7 Pro 01/03/2028 Xiaomi Pad 6 10/07/2026 Redmi K30 01/12/2022 Redmi Note 14 5G 10/01/2029 Redmi Note 14 4G 01/03/2031 Redmi Note 14 Pro 15/01/2029 Redmi Note 14 Pro 5G 30/01/2029 Redmi Note 14 Pro+ 01/01/2029 Redmi Note 13 15/01/2028 Redmi Note 13 5G 15/01/2028 Redmi Note 13 Pro 15/01/2028 Redmi Note 13 Pro 5G 15/01/2028 Redmi Note 13 Pro+ 5G 15/01/2028 Redmi Note 12 23/03/2027 Redmi Note 12 5G 23/03/2026 Redmi Note 12 Pro 20/04/2026 Redmi Note 12 Pro 5G 23/03/2027 Redmi Note 12 Pro+ 5G 23/03/2027 Redmi Note 12S 10/05/2027 Redmi Note 11 28/01/2025 Redmi Note 11 Pro 16/02/2025 Redmi Note 11 Pro 5G 16/02/2025 Redmi Note 11 Pro+ 5G 06/04/2025 Redmi Note 11 SE Gennaio 2025 Redmi Note 11S 28/01/2025 Redmi Note 11S 5G Gennaio 2025 Redmi Note 10 01/03/2024 Redmi Note 10 5G 01/06/2024 Redmi Note 10 Pro 01/03/2024 Redmi Note 10 Pro Max Marzo 2024 Redmi Note 10S 01/05/2024 Redmi Note 10T 5G Aprile 2024 Redmi Note 9 01/05/2023 Redmi Note 9 Pro 01/05/2023 Redmi Note 9S 01/03/2023 Redmi Note 9T 01/11/2023 Redmi Note 8 Pro 01/09/2022 Redmi Note 8 (2021) 01/07/2024 Redmi Note 8T 01/12/2022 Redmi Note 7 01/03/2022 Redmi Note 7 Pro 01/03/2022 Redmi Note 6 Pro 01/10/2021 Redmi Note 5 01/12/2020 Redmi Note 5 Pro 01/06/2021 Redmi Note 5A 01/08/2020 Redmi Note 5A Prime 01/08/2020 Redmi Note 4 01/02/2020 Redmi 15C 5G Settembre 2031 Redmi 15C Agosto 2029 Redmi 14C 26/09/2028 Redmi 13C 10/11/2026 Redmi 15 5G Agosto 2031 Redmi 15 Agosto 2029 Redmi 12 16/06/2027 Redmi 12C 10/03/2027 Redmi 12 5G 01/09/2027 Redmi 11 Prime 5G Aprile 2025 Redmi 10 01/11/2024 Redmi 10 5G 01/07/2025 Redmi 10 2022 14/02/2025 Redmi 10C 19/03/2025 Redmi 10A 25/04/2025 Redmi 9 01/06/2023 Redmi 9T 01/03/2024 Redmi 9A 01/07/2023 Redmi 9AT 01/07/2023 Redmi 9C 01/08/2023 Redmi 9C NFC 01/09/2023 Redmi 8 01/10/2022 Redmi 8A 01/10/2022 Redmi 7 01/04/2022 Redmi 7A 01/07/2022 Redmi 6 01/10/2021 Redmi 6A 01/08/2021 Redmi 5 01/12/2020 Redmi 5 Plus 01/12/2020 Redmi 5A 01/10/2020 Redmi Go 01/03/2022 Redmi A5 30/04/2029 Redmi A3 21/08/2027 Redmi A2 24/03/2026 Redmi A2+ 24/03/2026 Redmi A1 23/09/2025 Redmi A1 23/09/2025 Redmi S2 01/05/2021 Redmi Y2 01/05/2021 Redmi Y1 01/08/2020 Redmi Y1 Lite 01/08/2020 Redmi Pad 05/10/2025 Redmi Pad 2 15/06/2032 Redmi Pad 2 4G 15/06/2032 Redmi Pad SE 24/08/2026 Redmi Pad SE 8.7 15/08/2026 Redmi Pad SE 8.7 4G 15/08/2026 Redmi Pad Pro 5G 11/06/2027 POCO F7 24/06/2031 POCO F7 Pro 27/03/2031 POCO F7 Ultra 27/03/2031 POCO F6 23/05/2028 POCO F6 Pro 22/05/2028 POCO F5 09/05/2026 POCO F5 Pro 09/05/2026 POCO F4 27/06/2025 POCO F4 GT 26/04/2025 POCO X7 30/01/2029 POCO X7 Pro 07/01/2029 POCO X6 11/01/2028 POCO X6 Pro 11/01/2028 POCO X5 06/02/2027 POCO X5 Pro 06/02/2026 POCO X4 Pro 5G 02/03/2025 POCO X4 GT 27/06/2025 POCO M7 4G 13/08/2029 POCO M7 Pro 5G 09/01/2029 POCO M6 05/06/2028 POCO M6 Pro 11/01/2028 POCO M6 Pro 5G Settembre 2026 POCO M5 06/09/2025 POCO M5s Luglio 2024 POCO M4 5G Aprile 2024 POCO M4 Pro Gennaio 2025 POCO M4 Pro 5G 11/11/2024 POCO M3 Pro 5G Aprile 2024 POCO C85 Settembre 2029 POCO C75 26/09/2028 POCO C71 04/04/2029 POCO C65 06/11/2026 POCO C55 Gennaio 2027 POCO C40 17/06/2025

La politica degli aggiornamenti di Xiaomi, aggiornata ad ottobre 2025

La politica degli aggiornamenti di Xiaomi (sia Android che di sicurezza) è andata migliorando progressivamente, per fortuna dei Mi Fan. Di seguito trovate la policy generale, valida solitamente per tutti i modelli – flagship, mid-range ed entry-level – seguita poi da alcune eccezioni.

Quando le eccezioni diventeranno la norma provvederemo ad aggiornare i termini generali della politica di Xiaomi.

Top di gamma : 4 anni di aggiornamenti Android + 5 anni di patch di sicurezza

: 4 anni di aggiornamenti Android + 5 anni di patch di sicurezza Medio gamma : 3 anni di aggiornamenti Android + 4 anni di patch di sicurezza

: 3 anni di aggiornamenti Android + 4 anni di patch di sicurezza Entry level: variabile

4 anni di aggiornamenti Android e 6 di sicurezza : Redmi Note 14 e Redmi 15 5G

: Redmi Note 14 e Redmi 15 5G 2 anni di aggiornamenti Android e 6 di sicurezza : Redmi 15C 5G

: Redmi 15C 5G 5 anni di aggiornamenti Android e 6 di sicurezza: Xiaomi 15T Pro

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le