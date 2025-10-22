Quanti aggiornamenti Android riceverà il tuo Xiaomi, Redmi, POCO

Avete uno smartphone o un tablet Xiaomi, Redmi o POCO e siete curiosi di scoprire quanti aggiornamenti Android riceverà? Tempo addietro ho stilato un approfondimento in cui elenco il catalogo dei vari produttori e specifico con quale versione di Android è nato ogni dispositivo e qual è l’ultima disponibile, il ché aiuta a capire quale sia la politica d’aggiornamento dei marchi in commercio. Nel caso di Xiaomi e dei suoi sub-brand, è la stessa compagnia a fornirci questa informazione, pertanto è possibile sapere quale sarà l’ultimo major update che verrà rilasciato ufficialmente per il vostro modello.

Ultimo aggiornamento: ottobre 2025 – aggiunti Xiaomi 15T e 15T Pro

Xiaomi, Redmi e POCO: ecco gli aggiornamenti Android garantiti per smartphone e tablet

Prima di proseguire, però, sono necessarie alcune premesse. Quella principale è che la lista che trovate in questo articolo non è esaustiva in quanto comprende solamente quegli smartphone e tablet Xiaomi, Redmi e POCO che hanno la certificazione Android Enterprise Recommended di Google, pertanto mancano tutti quei modelli esclusivamente venduti in Cina.

Per quanto le informazioni fornite da Xiaomi siano quasi sempre corrette, possono esserci rari casi in cui la compagnia decida di rilasciare più aggiornamenti di quelli previsti: per esempio, Note 10T 5G è garantito che riceva come ultimo aggiornamento Android 12 pur avendo comunque ricevuto anche Android 13.

Infine, può capitare che alcuni modelli (solitamente di fascia medio/bassa) non ricevano più aggiornamenti Android dopo una certa data ma continuino comunque a essere aggiornati lato UI: per esempio la serie Redmi Note 11, che pur essendosi fermata ad Android 13 ha comunque ricevuto l’aggiornamento HyperOS 1 che su altri modelli è basato su Android 14.

Detto questo, ecco a voi la lista ufficiale (che sarà aggiornata nel tempo):

Modello Versione iniziale Versione finale Xiaomi 15T Android 15 Android 19 Xiaomi 15T Pro Android 15 Android 20 Xiaomi 15 Android 15 Android 19 Xiaomi 15 Ultra Android 15 Android 19 Xiaomi 14T Android 14 Android 18 Xiaomi 14T Pro Android 14 Android 18 Xiaomi 14 Android 14 Android 18 Xiaomi 14 Ultra Android 14 Android 18 Xiaomi 13 Lite Android 12 Android 15 Xiaomi 13T Android 13 Android 17 Xiaomi 13T Pro Android 13 Android 17 Xiaomi 12 Android 12 Android 15 Xiaomi 12 Pro Android 12 Android 15 Xiaomi 12 Lite Android 12 Android 14 Xiaomi 12T Android 12 Android 15 Xiaomi 12T Pro Android 12 Android 15 Xiaomi 11 Ultra Android 11 Android 14 Xiaomi 11 Lite 5G Android 11 Android 13 Xiaomi 11 Lite 5G NE Android 11 Android 14 Xiaomi 11T Android 11 Android 14 Xiaomi 11T Pro Android 11 Android 14 Xiaomi 10T Android 10 Android 12 Xiaomi 10T Pro Android 10 Android 12 Xiaomi 10T Lite Android 10 Android 12 Xiaomi MIX Flip Android 14 Android 17 Xiaomi Pad 7 Android 15 Android 19 Xiaomi Pad 7 Pro Android 15 Android 17 Xiaomi Pad 6 Android 13 Android 14 Redmi Note 14 5G Android 14 Android 16 Redmi Note 14 4G Android 14 Android 18 Redmi Note 14 Pro 5G Android 14 Android 17 Redmi Note 14 Pro 4G Android 14 Android 17 Redmi Note 14 Pro+ Android 14 Android 17 Redmi Note 13 Android 13 Android 15 Redmi Note 13 5G Android 13 Android 15 Redmi Note 13 Pro Android 13 Android 16 Redmi Note 13 Pro 5G Android 13 Android 16 Redmi Note 13 Pro+ 5G Android 13 Android 16 Redmi Note 12 Android 13 Android 15 Redmi Note 12 5G Android 12 Android 14 Redmi Note 12 Pro 5G Android 12 Android 14 Redmi Note 12 Pro+ 5G Android 12 Android 14 Redmi Note 11 Android 11 Android 13 Redmi Note 11 Pro 5G Android 11 Android 13 Redmi Note 11 Pro+ 5G Android 11 Android 13 Redmi Note 11 SE Android 12 Android 14 Redmi Note 11S Android 11 Android 13 Redmi Note 11S 5G Android 11 Android 13 Redmi Note 10 5G Android 11 Android 13 Redmi Note 10 Pro Android 11 Android 13 Redmi Note 10 Pro Max Android 11 Android 13 Redmi Note 10S Android 11 Android 13 Redmi Note 10T 5G Android 11 Android 12 Redmi Note 9 Pro Android 10 Android 12 Redmi 15C Android 15 Android 17 Redmi 15C Android 15 Android 17 Redmi 14C Android 14 Android 16 Redmi 15 5G Android 15 Android 19 Redmi 15 Android 15 Android 17 Redmi 13 Android 14 Android 16 Redmi 13C Android 13 Android 15 Redmi 13C 5G Android 13 Android 15 Redmi 12 Android 13 Android 15 Redmi 12C Android 12 Android 14 Redmi 12 5G Android 13 Android 15 Redmi 11 Prime 5G Android 12 Android 14 Redmi 10 Android 11 Android 13 Redmi 10 5G Android 12 Android 14 Redmi 10 2022 Android 11 Android 13 Redmi 10C Android 11 Android 13 Redmi 9 Android 10 Android 12 Redmi 9T Android 11 Android 12 Redmi Pad Android 12 Android 14 Redmi Pad 2 Android 15 Android 17 Redmi Pad 2 4G Android 15 Android 17 Redmi Pad SE Android 13 Android 14 Redmi Pad SE 8.7 Android 14 Android 16 Redmi Pad SE 8.7 4G Android 14 Android 16 Redmi Pad Pro Android 14 Android 16 Redmi Pad Pro 5G Android 14 Android 16 POCO X7 Android 14 Android 17 POCO X7 Pro Android 15 Android 18 POCO X4 Pro 5G Android 11 Android 13 POCO F7 Android 15 Android 19 POCO F7 Pro Android 15 Android 19 POCO F7 Ultra Android 15 Android 19 POCO F6 Android 14 Android 16 POCO F6 Pro Android 14 Android 16 POCO M7 4G Android 15 Android 17 POCO M7 Pro 5G Android 14 Android 16 POCO M6 Pro 5G Android 13 Android 15 POCO M5s Android 12 Android 13 POCO M4 5G Android 12 Android 14 POCO M4 Pro Android 11 Android 13 POCO M3 Pro 5G Android 11 Android 13 POCO C85 Android 15 Android 17 POCO C75 Android 14 Android 16 POCO C71 Android 15 Android 17 POCO C55 Android 12 Android 14

La politica degli aggiornamenti di Xiaomi, aggiornata ad ottobre 2025

Nel corso degli anni la politica degli aggiornamenti di Xiaomi è migliorata molto. Il terreno degli update si è fatto particolarmente agguerrito – grazie a Samsung e Google – quindi per risultare competitiva anche la casa di Lei Jun ha dovuto adeguarsi. Di seguito trovate la politica generale degli aggiornamenti, seguita dalle eccezioni.

Top di gamma : 4 anni di aggiornamenti Android + 5 anni di patch di sicurezza

: 4 anni di aggiornamenti Android + 5 anni di patch di sicurezza Medio gamma : 3 anni di aggiornamenti Android + 4 anni di patch di sicurezza

: 3 anni di aggiornamenti Android + 4 anni di patch di sicurezza Entry level: variabile

4 anni di aggiornamenti Android e 6 di sicurezza : Redmi Note 14 e Redmi 15 5G

: Redmi Note 14 e Redmi 15 5G 2 anni di aggiornamenti Android e 6 di sicurezza : Redmi 15C 5G

: Redmi 15C 5G 5 anni di aggiornamenti Android e 6 di sicurezza: Xiaomi 15T Pro

