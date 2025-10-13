Quando arriveranno gli aggiornamenti di Wear OS sui OnePlus Watch? L’azienda risponde

Dopo un periodo di silenzio che ha generato incertezza tra i possessori degli smartwatch OnePlus, l’azienda ha finalmente rotto gli indugi, fornendo una roadmap chiara per i futuri aggiornamenti del sistema operativo Wear OS sui suoi dispositivi indossabili, il OnePlus Watch 2 e il più recente OnePlus Watch 3.

La comunicazione arriva dopo che la scadenza precedentemente annunciata per il rilascio di Wear OS 5 sul Watch 2, fissata per il terzo trimestre del 2025, è stata mancata, lasciando gli utenti in attesa di delucidazioni.

OnePlus Watch 2 e OnePlus Watch 3, quando verranno aggiornati?

OnePlus Watch 3

La svolta è arrivata grazie a una dichiarazione ufficiale rilasciata da un portavoce di OnePlus alla testata internazionale Android Authority, che fa luce sui piani di sviluppo software del colosso tecnologico. La dichiarazione è concisa ma densa di significato per l’ecosistema wearable del brand.

“Wear OS 5 arriverà su OnePlus Watch 2 nel prossimo futuro, mentre il rilascio di Wear OS 6 è previsto per il 2026 sia per OnePlus Watch 2 che per OnePlus Watch 3“, ha affermato il portavoce.

Questa comunicazione offre due notizie principali. La prima, e più immediata, è una rassicurazione per i possessori del OnePlus Watch 2: l’espressione “nel prossimo futuro” suggerisce che l’attesa per Wear OS 5 sia quasi giunta al termine e che il rilascio potrebbe essere imminente.

Questo aggiornamento è molto atteso, in quanto dovrebbe introdurre nuove funzionalità e miglioramenti delle prestazioni, allineando il dispositivo agli standard più recenti dell’ecosistema Google.

La seconda parte della dichiarazione, tuttavia, delinea un orizzonte temporale più ampio e vago. L’aggiornamento a Wear OS 6 è previsto genericamente per il “2026” e, cosa interessante, riguarderà entrambi i modelli, sia il Watch 2 che il Watch 3.

Se da un lato è positivo sapere che anche il modello precedente riceverà la versione successiva del software, dall’altro la finestra temporale così ampia, che copre un intero anno, potrebbe deludere chi sperava in un rilascio più celere, specialmente per il nuovo OnePlus Watch 3.

Oltre alla roadmap per i sistemi operativi, OnePlus ha anche affrontato un’altra questione sentita dagli utenti: il ritardo nelle patch di sicurezza per il Watch 2.

L’azienda ha ribadito il suo impegno a fornire aggiornamenti di sicurezza con cadenza trimestrale, ma ha spiegato che il recente ritardo è direttamente collegato ai lavori di preparazione per il massiccio aggiornamento a Wear OS 5. Le risorse di sviluppo, quindi, sembrano essere state concentrate per finalizzare la nuova versione del sistema operativo.

L’azienda si è scusata per questo slittamento, esprimendo la speranza che gli utenti possano comprendere la situazione una volta che avranno ricevuto e sperimentato i benefici del nuovo update.