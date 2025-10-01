Xiaomi 17 Pro Max è il nuovo re di Antutu: non ci sono rivali (per ora) | Settembre 2025

Ogni mese la piattaforma di benchmark più famosa ed utilizzata (ma non è l’unica) sforna la classifica dei migliori telefoni sul mercato, sia in riferimento a quello cinese che a quello internazionale. Ogni dispositivo testato ottiene un punteggio e la media dei risultati restituisce un elenco dei modelli più performanti. Come al solito chipset e memorie giocano un ruolo cruciale e per questo abbiamo due elenchi, per i top di gamma e per la fascia media. Ma bando alle ciance, ecco quali sono gli smartphone più potenti su Antutu per questo mese!

Quali sono gli smartphone più potenti su Antutu | Settembre 2025

Antutu è un software di benchmark con oltre un decennio di esperienza sulle spalle, ma ovviamente non è perfetto e negli anni abbiamo assistito a vari “abusi” da parte dei produttori o comunque a problematiche relative l’analisi dei dispositivi. Tuttavia tutti i problemi sono stati sempre risolti ed attualmente si tratta di una delle piattaforme più importanti ed utilizzate tanto dagli utenti quanto dagli addetti ai lavori.

Questa introduzione era doverosa, perché è sempre bene tenere a mente che i punteggi sono relativi e che un valore elevato non rende perfetto uno smartphone; ci sono tanti altri parametri che influenzano le performance (come il sistema operativo) e un terminale può avere molto da offrire oltre i confini della “forza bruta”.

Non siamo interessati ai meri punteggi, ma resta utile scoprire quali sono gli smartphone più potenti su Antutu (e quindi sul mercato): in questo modo ogni utente può scegliere con maggiore consapevolezza, sempre tenendo a mente che l’esperienza complessiva non è data da un punteggio ma da tutti gli elementi che compongono un telefono. Bando alle ciance, andiamo a conoscere i migliori smartphone del mese secondo Antutu!

I migliori top di gamma del mese su Antutu

I mesi passati sono stati parecchio stazionari, ma ora le cose iniziano a muoversi. Il lancio dello Snapdragon 8 Elite Gen 5 non è l’unica novità: il chipset ha debuttato a bordo della serie Xiaomi 17, fresca di presentazione in Cina. Il risultato? La gamma è già presente su Antutu per il mese di settembre, con una performance da primo della classe.

Il vincitore assoluto è Xiaomi 17 Pro Max, mentre il Gaming Phone di REDMAGIC (con lo Snapdragon 8 Elite Leading) scende in sesta posizione. L’intera classifica è dominata da Qualcomm: MediaTek è presente solo in nona posizione, con vivo X200s e il Dimensity 9400+.

Tranquilli perché il Dimensity 9500 è stato già annunciato e nel corso del mese di ottobre arriverà una valanga di top di gamma, sia in salsa MediaTek che Qualcomm.

I telefoni in grassetto sono i nuovi modelli lanciati sul mercato.

SETTEMBRE 2025 AGOSTO 2025 LUGLIO 2025 1 Xiaomi 17 Pro Max REDMAGIC 10S Pro+ REDMAGIC 10S Pro+ 2 Xiaomi 17 Pro vivo X200 Ultra vivo X200 Ultra 3 Xiaomi 17 iQOO Neo 10 Pro+ iQOO Neo 10 Pro+ 4 iQOO Neo 10 Pro+ vivo X200s vivo X200s 5 vivo X200 Ultra Honor GT Pro Honor GT Pro 6 REDMAGIC 10S Pro+ OnePlus 13 OnePlus Ace 5 Pro 7 OPPO Find X8 Ultra iQOO 13 OnePlus 13 8 Honor GT Pro OPPO Find X8 Ultra iQOO 13 9 vivo X200s Redmi K80 Ultra Redmi K80 Ultra 10 Redmi K80 Pro OnePlus Ace 5 Pro OPPO Find X8 Ultra

I migliori medio gamma su Antutu

Crediti: Antutu

Oltre alla fascia top, Antutu rilascia ogni mese anche la classifica degli smartphone medio gamma (o comunque fascia medio alta) più potenti in circolazione.

Calma piatta per quanto riguarda la fascia media, con pochissime variazioni rispetto al mese di agosto: qualche cambio di posizione, il ritorno dei vecchi Reno 13, ma niente stravolgimenti né colpi di scena.

I telefoni in grassetto sono i nuovi modelli lanciati sul mercato.

SETTEMBRE 2025 AGOSTO 2025 LUGLIO 2025 1 Redmi Turbo 4 Realme Neo 7 SE iQOO Z10 Turbo 2 iQOO Z10 Turbo iQOO Z10 Turbo Realme Neo 7 SE 3 OPPO Reno 14 Pro Redmi Turbo 4 Redmi Turbo 4 4 Realme Neo 7 SE OPPO Reno 14 Pro OPPO Reno 14 Pro 5 Redmi K70E OPPO Reno 14 vivo Y300 GT 6 OPPO Reno 14 Redmi K70E OnePlus Ace 3V 7 OPPO Reno 13 Pro Honor 400 OPPO Reno 14 8 OPPO K13 Turbo vivo S30 OPPO Reno 13 Pro 9 Motorola Edge 60 Pro iQOO Neo 7 SE Redmi K70E 10 OPPO Reno 13 Redmi Note 12T Pro Redmi Note 12 Turbo

Domande frequenti degli utenti

Che cos’è il punteggio Antutu? Antutu è uno strumento che consente di valutare le prestazioni di un telefono (Android o iOS): il software effettua un rilevamento dell’hardware del dispositivo e poi testa ogni aspetto di quest’ultimo. UX, CPU, GPU, memorie e non solo: una volta analizzati i dati e messo sotto sforzo il telefono, il risultato viene espresso tramite un punteggio numerico (che indica in livello di performance dello smartphone). Dove scaricare Antutu Benchmark? L’app di Antutu è scaricabile sia su Android che su iOS; nel caso degli smartphone Android è necessario installare il file APK (disponibile tramite il sito ufficiale) mentre per iPhone il download avviene direttamente tramite App Store. Come fare il test di Antutu? Effettuare il test di Antutu è semplicissimo: basta scaricare l’applicazione ufficiale sul dispositivo da mettere alla prova, avviare il software e dare il via alla procedura.

