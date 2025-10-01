Xiaomi 17 Pro Max è il nuovo re di Antutu: non ci sono rivali (per ora) | Settembre 2025

Ogni mese la piattaforma di benchmark più famosa ed utilizzata (ma non è l’unica) sforna la classifica dei migliori telefoni sul mercato, sia in riferimento a quello cinese che a quello internazionale. Ogni dispositivo testato ottiene un punteggio e la media dei risultati restituisce un elenco dei modelli più performanti. Come al solito chipset e memorie giocano un ruolo cruciale e per questo abbiamo due elenchi, per i top di gamma e per la fascia media. Ma bando alle ciance, ecco quali sono gli smartphone più potenti su Antutu per questo mese!

Quali sono gli smartphone più potenti su Antutu | Settembre 2025

Antutu è un software di benchmark con oltre un decennio di esperienza sulle spalle, ma ovviamente non è perfetto e negli anni abbiamo assistito a vari “abusi” da parte dei produttori o comunque a problematiche relative l’analisi dei dispositivi. Tuttavia tutti i problemi sono stati sempre risolti ed attualmente si tratta di una delle piattaforme più importanti ed utilizzate tanto dagli utenti quanto dagli addetti ai lavori.

Questa introduzione era doverosa, perché è sempre bene tenere a mente che i punteggi sono relativi e che un valore elevato non rende perfetto uno smartphone; ci sono tanti altri parametri che influenzano le performance (come il sistema operativo) e un terminale può avere molto da offrire oltre i confini della “forza bruta”.

Non siamo interessati ai meri punteggi, ma resta utile scoprire quali sono gli smartphone più potenti su Antutu (e quindi sul mercato): in questo modo ogni utente può scegliere con maggiore consapevolezza, sempre tenendo a mente che l’esperienza complessiva non è data da un punteggio ma da tutti gli elementi che compongono un telefono. Bando alle ciance, andiamo a conoscere i migliori smartphone del mese secondo Antutu!

I migliori top di gamma del mese su Antutu

I mesi passati sono stati parecchio stazionari, ma ora le cose iniziano a muoversi. Il lancio dello Snapdragon 8 Elite Gen 5 non è l’unica novità: il chipset ha debuttato a bordo della serie Xiaomi 17, fresca di presentazione in Cina. Il risultato? La gamma è già presente su Antutu per il mese di settembre, con una performance da primo della classe.

Il vincitore assoluto è Xiaomi 17 Pro Max, mentre il Gaming Phone di REDMAGIC (con lo Snapdragon 8 Elite Leading) scende in sesta posizione. L’intera classifica è dominata da Qualcomm: MediaTek è presente solo in nona posizione, con vivo X200s e il Dimensity 9400+.

Tranquilli perché il Dimensity 9500 è stato già annunciato e nel corso del mese di ottobre arriverà una valanga di top di gamma, sia in salsa MediaTek che Qualcomm.

I telefoni in grassetto sono i nuovi modelli lanciati sul mercato.

SETTEMBRE 2025AGOSTO 2025LUGLIO 2025
1Xiaomi 17 Pro MaxREDMAGIC 10S Pro+REDMAGIC 10S Pro+
2Xiaomi 17 Provivo X200 Ultravivo X200 Ultra
3Xiaomi 17iQOO Neo 10 Pro+iQOO Neo 10 Pro+
4iQOO Neo 10 Pro+vivo X200svivo X200s
5vivo X200 UltraHonor GT ProHonor GT Pro
6REDMAGIC 10S Pro+OnePlus 13OnePlus Ace 5 Pro
7OPPO Find X8 UltraiQOO 13OnePlus 13
8Honor GT ProOPPO Find X8 UltraiQOO 13
9vivo X200sRedmi K80 UltraRedmi K80 Ultra
10Redmi K80 ProOnePlus Ace 5 ProOPPO Find X8 Ultra

I migliori medio gamma su Antutu

Oltre alla fascia top, Antutu rilascia ogni mese anche la classifica degli smartphone medio gamma (o comunque fascia medio alta) più potenti in circolazione.

Calma piatta per quanto riguarda la fascia media, con pochissime variazioni rispetto al mese di agosto: qualche cambio di posizione, il ritorno dei vecchi Reno 13, ma niente stravolgimenti né colpi di scena.

I telefoni in grassetto sono i nuovi modelli lanciati sul mercato.

SETTEMBRE 2025AGOSTO 2025LUGLIO 2025
1Redmi Turbo 4Realme Neo 7 SEiQOO Z10 Turbo
2iQOO Z10 TurboiQOO Z10 TurboRealme Neo 7 SE
3OPPO Reno 14 ProRedmi Turbo 4Redmi Turbo 4
4Realme Neo 7 SEOPPO Reno 14 ProOPPO Reno 14 Pro
5Redmi K70EOPPO Reno 14vivo Y300 GT
6OPPO Reno 14Redmi K70EOnePlus Ace 3V
7OPPO Reno 13 ProHonor 400OPPO Reno 14
8OPPO K13 Turbovivo S30OPPO Reno 13 Pro
9Motorola Edge 60 ProiQOO Neo 7 SERedmi K70E
10OPPO Reno 13Redmi Note 12T ProRedmi Note 12 Turbo

Domande frequenti degli utenti

Che cos’è il punteggio Antutu?

Antutu è uno strumento che consente di valutare le prestazioni di un telefono (Android o iOS): il software effettua un rilevamento dell’hardware del dispositivo e poi testa ogni aspetto di quest’ultimo. UX, CPU, GPU, memorie e non solo: una volta analizzati i dati e messo sotto sforzo il telefono, il risultato viene espresso tramite un punteggio numerico (che indica in livello di performance dello smartphone).

Dove scaricare Antutu Benchmark?

L’app di Antutu è scaricabile sia su Android che su iOS; nel caso degli smartphone Android è necessario installare il file APK (disponibile tramite il sito ufficiale) mentre per iPhone il download avviene direttamente tramite App Store.

Come fare il test di Antutu?

Effettuare il test di Antutu è semplicissimo: basta scaricare l’applicazione ufficiale sul dispositivo da mettere alla prova, avviare il software e dare il via alla procedura.

