vivo e OriginOS 6: quali smartphone si aggiorneranno

A distanza di alcuni mesi dall’arrivo di Android 16 in versione stabile è tempo di andare a scoprire quali smartphone riceveranno il fatidico aggiornamento a OriginOS 6: di seguito trovate la lista di dispositivi vivo e iQOO ufficiale, riferita agli smartphone cinesi di entrambi i brand.
Quali smartphone vivo e iQOO riceveranno l’aggiornamento ad Android 16 (OriginOS 6): ecco la lista ufficiale
Come gli appassionati di vivo sanno bene la politica di aggiornamento del brand non è esattamente chiara, sopratutto per quanto riguarda la fascia media e quella bassa.
Per fortuna l’azienda cinese ha fatto passi avanti importanti con i top di gamma: l’ultimo vivo X200 Pro avrà 4 anni di aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza.
Speriamo che nel futuro possa esserci una politica trasparente per tutti i modelli. Intanto vivo ha condiviso un elenco degli smartphone che si aggiorneranno ad Android 16 e all’ultima OriginOS 6: la lista che segue comprende anche i dispositivi a marchio iQOO, sub-brand della casa cinese.
Smartphone vivo
Serie X
- vivo X200
- vivo X200 Pro
- vivo X200 Ultra
- vivo X200 Pro mini
- vivo X200s
- vivo X100
- vivo X100 Pro
- vivo X100 Ultra
- vivo X100s
- vivo X100s Pro
- vivo X90
- vivo X90 Pro
- vivo X90 Pro+
- vivo X90s
Serie Fold
- vivo X Fold 5
- vivo X Fold 3
- vivo X Fold 3 Pro
- vivo X Fold 2
- vivo X Flip
- vivo X Fold+
Serie Y
- vivo Y500
- vivo Y300
- vivo Y300 Plus
- vivo Y300 Pro+
- vivo Y300 GT
- vivo Y300t
Serie Pad
- vivo Pad 5
- vivo Pad 5 Pro
- vivo Pad 5e
- vivo Pad 3
- vivo Pad 3 Pro
Smartphone iQOO
Serie Number
- iQOO 13
- iQOO 12
- iQOO 12 Pro
- iQOO 11
- iQOO 11 Pro
- iQOO 11s
- iQOO 10
- iQOO 10 Pro
Serie Z
- iQOO Z10 Turbo
- iQOO Z10 Turbo Pro
- iQOO Z10 Turbo+
- iQOO Z9
- iQOO Z9 Turbo
- iQOO Z9 Turbo+
- iQOO Z9 Turbo Endurance
Serie Neo
- iQOO Neo 10
- iQOO Neo 10 Pro
- iQOO Neo 10 Pro+
- iQOO Neo 9
- iQOO Neo 9 Pro
- iQOO Neo 9S Pro
- iQOO Neo 9S Pro+
- iQOO Neo 8 Pro
- iQOO Neo 8
- iQOO Neo 7
- iQOO Neo 7 Racing
- iQOO Neo 7 SE
Serie Pad
- iQOO Pad 5
- iQOO Pad 5 Pro
- iQOO Pad 5e
- iQOO Pad 2
- iQOO Pad 2 Pro
Periodo di rilascio (Cina)
Novembre 2025
vivo
- vivo X Fold 5
- vivo X200 Ultra
- vivo X200 Pro Satellite Communication Edition
- vivo X200 Pro
- vivo X200 Pro mini
- vivo X200s
- vivo X200
iQOO
- iQOO 13
- iQOO Neo 10 Pro+
- iQOO Neo 10 Pro
- iQOO Neo 10
Dicembre 2025
vivo
- vivo X Fold 3 Pro
- vivo X Fold 3
- vivo X100 Ultra
- vivo X100s Pro
- vivo X100s
- vivo X100 Pro
- vivo X100
iQOO
- iQOO 12 Pro
- iQOO 12
- iQOO Neo 9s Pro+
- iQOO Neo 9s Pro
- iQOO Neo 9 Pro
- iQOO Neo 9
- iQOO Z10 Turbo+
Gennaio 2026
vivo
- vivo X Fold 2
- vivo X90 Pro+
- vivo X90 Pro
- vivo X90s
- vivo X90
- vivo S30 Pro mini
- vivo S30
iQOO
- iQOO 11 Pro
- iQOO 11s
- iQOO 11
- iQOO Z10 Turbo Pro
- iQOO Z10 Turbo
Febbraio 2026
vivo
- vivo X Flip
- vivo S20 Pro
- vivo S20
iQOO
- iQOO Neo 8 Pro
- iQOO Neo 8
- iQOO Z9 Turbo+
- iQOO Z9 Turbo Long Battery Life edition
- iQOO Z9 Turbo
- iQOO Z9
Marzo 2026
vivo
- vivo X Fold+
- vivo S19 Pro
- vivo S19
- vivo Pad 5 Pro
- vivo Pad 5
- vivo Pad 5e
- vivo Pad 3 Pro
- vivo Pad 3
iQOO
- iQOO 10 Pro
- iQOO 10
- iQOO Pad 5 Pro
- iQOO Pad 5
- iQOO Pad 5e
- iQOO Pad 2 Pro
- iQOO Pad 2
Aprile 2026
vivo
- vivo S18 Pro
- vivo S18
- vivo S18e
- vivo Y500
iQOO
- iQOO Neo 7 Racing Edition
- iQOO Neo 7
- iQOO Neo 7 SE
Maggio 2026
- vivo Y300 GT
- vivo Y300 Pro+
- vivo Y300
- vivo Y300c
- vivo Y300t
- vivo Y300+
Quando escono OriginOS 6 e Funtouch OS 16?
Il lancio della nuova interfaccia per la Cina, OriginOS 6, è avvenuto il 10 ottobre mentre la vera novità riguarda il mercato Global. Per la prima volta OriginOS diventerà Global, con un evento di presentazione fissato per il 15 ottobre.
Quindi non ci sarà una Funtouch OS 16 ma l’UI solitamente utilizzata a livello internazionale andrà in pensione. Tuttavia c’è un dettaglio da tenere a mente: si è parlato di una possibile fusione tra OriginOS e Funtouch OS, ma i cambiamenti dovrebbero essere meno radicali. Il software occidentale acquisirà alcune funzioni di quello cinese e subirà una revisione dell’interfaccia, senza una fusione totale.
Ultimo aggiornamento: 10 ottobre