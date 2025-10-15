ColorOS 16 con Android 16: quali smartphone OPPO si aggiorneranno

Dopo il rilascio da parte di Google della versione stabile di Android 16 per gli smartphone Pixel, ora tocca ai principali brand dare il via al roll out. Tra questi non manca OPPO, con la nuova interfaccia ColorOS 16: andiamo a vedere quali smartphone riceveranno l’aggiornamento alla nuova versione dell’OS del robottino verde.
Quali smartphone OPPO riceveranno l’aggiornamento a ColorOS 16 e Android 16: ecco la lista ufficiale
La lista è ufficiale ma per il momento riguarda il solo mercato cinese: per l’elenco degli smartphone OPPO Global che riceveranno Android 16 bisognerà attendere. Non appena la compagnia cinese pubblicherà le informazioni ufficiali internazionali, aggiorneremo questo articolo con tutte le novità.
Serie Find N – Ufficiale
- OPPO Find N5
- OPPO Find N3
- OPPO Find N3 Flip
- OPPO Find N2
- OPPO Find N2 Flip
Serie Find X – Ufficiale
- OPPO Find X8
- OPPO Find X8 Pro
- OPPO Find X8 Ultra
- OPPO Find X7
- OPPO Find X7 Ultra
- OPPO Find X6
- OPPO Find X6 Pro
Serie Reno – Ufficiale
- OPPO Reno 14
- OPPO Reno 14 Pro
- OPPO Reno 13
- OPPO Reno 13 Pro
- OPPO Reno 12
- OPPO Reno 12 Pro
- OPPO Reno 11
- OPPO Reno 11 Pro
- OPPO Reno 10 Pro+
- OPPO Reno 9 Pro+
Serie A – Non confermati
- OPPO A5 (4G/5G)
- OPPO A5x (4G/5G)
- OPPO A5 Pro (4G/5G)
- OPPO A5 Energy
Serie F
- OPPO F29
- OPPO F29 Pro
- OPPO F27
- OPPO F27 Pro
- OPPO F25 Pro
Serie K – Non confermati
- OPPO K13
- OPPO K12
- OPPO K12x
- OPPO K12 Plus
Serie Pad – Ufficiale
- OPPO Pad 4 Pro
- OPPO Pad 3
- OPPO Pad 3 Pro
- OPPO Pad 2
- OPPO Pad SE
Quando esce ColorOS 16?
La presentazione di ColorOS 16 in Cina e Global è avvenuta 15 ottobre, in occasione della OPPO Developer Conference 2025. Il 16 ottobre sarà la volta dei primi smartphone con la nuova interfaccia nativa, ossia OPPO Find X9 e X9 Pro.
L’attuale ColorOS 15 ha fatto capolino nei mercati internazionali a novembre 2024. Probabilmente anche la versione 16 seguirà lo stesso corso per quanto riguarda il roll out, ma restiamo in attesa di conferme.
