ColorOS 16 con Android 16: quali smartphone OPPO si aggiorneranno

Dopo il rilascio da parte di Google della versione stabile di Android 16 per gli smartphone Pixel, ora tocca ai principali brand dare il via al roll out. Tra questi non manca OPPO, con la nuova interfaccia ColorOS 16: andiamo a vedere quali smartphone riceveranno l’aggiornamento alla nuova versione dell’OS del robottino verde.

Quali smartphone OPPO riceveranno l’aggiornamento a ColorOS 16 e Android 16: ecco la lista ufficiale

Find X8 Ultra – Crediti: OPPO

La lista è ufficiale ma per il momento riguarda il solo mercato cinese: per l’elenco degli smartphone OPPO Global che riceveranno Android 16 bisognerà attendere. Non appena la compagnia cinese pubblicherà le informazioni ufficiali internazionali, aggiorneremo questo articolo con tutte le novità.

Serie Find N – Ufficiale

OPPO Find N5

OPPO Find N3

OPPO Find N3 Flip

OPPO Find N2

OPPO Find N2 Flip

Serie Find X – Ufficiale

OPPO Find X8

OPPO Find X8 Pro

OPPO Find X8 Ultra

OPPO Find X7

OPPO Find X7 Ultra

OPPO Find X6

OPPO Find X6 Pro

Serie Reno – Ufficiale

OPPO Reno 14

OPPO Reno 14 Pro

OPPO Reno 13

OPPO Reno 13 Pro

OPPO Reno 12

OPPO Reno 12 Pro

OPPO Reno 11

OPPO Reno 11 Pro

OPPO Reno 10 Pro+

OPPO Reno 9 Pro+

Serie A – Non confermati

OPPO A5 (4G/5G)

OPPO A5x (4G/5G)

OPPO A5 Pro (4G/5G)

OPPO A5 Energy

Serie F

OPPO F29

OPPO F29 Pro

OPPO F27

OPPO F27 Pro

OPPO F25 Pro

Serie K – Non confermati

OPPO K13

OPPO K12

OPPO K12x

OPPO K12 Plus

Serie Pad – Ufficiale

OPPO Pad 4 Pro

OPPO Pad 3

OPPO Pad 3 Pro

OPPO Pad 2

OPPO Pad SE

Quando esce ColorOS 16?

La presentazione di ColorOS 16 in Cina e Global è avvenuta 15 ottobre, in occasione della OPPO Developer Conference 2025. Il 16 ottobre sarà la volta dei primi smartphone con la nuova interfaccia nativa, ossia OPPO Find X9 e X9 Pro.

L’attuale ColorOS 15 ha fatto capolino nei mercati internazionali a novembre 2024. Probabilmente anche la versione 16 seguirà lo stesso corso per quanto riguarda il roll out, ma restiamo in attesa di conferme.

Altri brand

Abbiamo stilato vari elenchi di smartphone che dovrebbero ricevere l’update ad Android 16, divisi in base al rispettivo brand. In alcuni casi si tratta di lista ufficiali, mentre in altri sono provvisorie (viene specificato sempre all’interno dell’articolo).