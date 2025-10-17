OxygenOS 16 e Android 16: quali smartphone OnePlus si aggiorneranno

La compagnia cinese ha presentato in via ufficiale l’ultima OxygenOS 16, versione più recente della sua interfaccia proprietaria. Basata su Android 16, il software presenta un nuovo look e tante migliorie legate all’intelligenza artificiale. In questo articolo trovate la lista degli smartphone OnePlus supportati, che riceveranno l’aggiornamento non appena inizierà il roll-out.

Ecco la lista degli smartphone OnePlus che riceveranno l’aggiornamento ad OxygenOS 16 (con Android 16)

Crediti: OnePlus

Rispetto al quanto visto in precedenza, stavolta si tratta della lista ufficiale con tanto di roadmap: dopo aver svelato tutte le novità di OxygenOS 16, l’azienda ha confermato anche l’elenco degli smartphone e tablet OnePlus compatibili. Il programma Open Beta è attivo dal 17 ottobre mentre il rilascio stabile partirà dal mese di novembre e continuerà per tutto il primo trimestre del prossimo anno.

A partire da novembre 2025

OnePlus 13

OnePlus 13s

OnePlus 13R

OnePlus Open

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus Pad 2

OnePlus Pad 3

A partire da dicembre 2025

OnePlus 11

OnePlus 11R

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord CE 5

A partire dal primo trimestre del 2026

OnePlus 10 Pro

OnePlus Nord CE 4

OnePlus Nord CE 4 Lite

OnePlus Pad

OnePlus Pad Lite

Quando esce OxygenOS 16?

La presentazione di OxygenOS 16 è avvenuta il 16 ottobre: il primo smartphone ad arrivare con la nuova interfaccia nativa è OnePlus 15. Oltre a montare lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, il nuovo top di gamma è anche il primo dispositivo del brand con fotocamere DetailMax Engine, la tecnologia di imaging proprietaria di OnePlus.

