OxygenOS 16 e Android 16: quali smartphone OnePlus si aggiorneranno

oneplus smartphone android 16 oxygenos 16
Crediti: OnePlus

La compagnia cinese ha presentato in via ufficiale l’ultima OxygenOS 16, versione più recente della sua interfaccia proprietaria. Basata su Android 16, il software presenta un nuovo look e tante migliorie legate all’intelligenza artificiale. In questo articolo trovate la lista degli smartphone OnePlus supportati, che riceveranno l’aggiornamento non appena inizierà il roll-out.

Ecco la lista degli smartphone OnePlus che riceveranno l’aggiornamento ad OxygenOS 16 (con Android 16)

OnePlus 13 android 16 beta
Crediti: OnePlus

Rispetto al quanto visto in precedenza, stavolta si tratta della lista ufficiale con tanto di roadmap: dopo aver svelato tutte le novità di OxygenOS 16, l’azienda ha confermato anche l’elenco degli smartphone e tablet OnePlus compatibili. Il programma Open Beta è attivo dal 17 ottobre mentre il rilascio stabile partirà dal mese di novembre e continuerà per tutto il primo trimestre del prossimo anno.

A partire da novembre 2025

  • OnePlus 13
  • OnePlus 13s
  • OnePlus 13R
  • OnePlus Open
  • OnePlus 12
  • OnePlus 12R
  • OnePlus Pad 2
  • OnePlus Pad 3

A partire da dicembre 2025

  • OnePlus 11
  • OnePlus 11R
  • OnePlus Nord 5
  • OnePlus Nord 4
  • OnePlus Nord 3
  • OnePlus Nord CE 5

A partire dal primo trimestre del 2026

  • OnePlus 10 Pro
  • OnePlus Nord CE 4
  • OnePlus Nord CE 4 Lite
  • OnePlus Pad
  • OnePlus Pad Lite

Quando esce OxygenOS 16?

La presentazione di OxygenOS 16 è avvenuta il 16 ottobre: il primo smartphone ad arrivare con la nuova interfaccia nativa è OnePlus 15. Oltre a montare lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, il nuovo top di gamma è anche il primo dispositivo del brand con fotocamere DetailMax Engine, la tecnologia di imaging proprietaria di OnePlus.

