OxygenOS 16 e Android 16: quali smartphone OnePlus si aggiorneranno

La compagnia cinese ha presentato in via ufficiale l’ultima OxygenOS 16, versione più recente della sua interfaccia proprietaria. Basata su Android 16, il software presenta un nuovo look e tante migliorie legate all’intelligenza artificiale. In questo articolo trovate la lista degli smartphone OnePlus supportati, che riceveranno l’aggiornamento non appena inizierà il roll-out.
Ecco la lista degli smartphone OnePlus che riceveranno l’aggiornamento ad OxygenOS 16 (con Android 16)
Rispetto al quanto visto in precedenza, stavolta si tratta della lista ufficiale con tanto di roadmap: dopo aver svelato tutte le novità di OxygenOS 16, l’azienda ha confermato anche l’elenco degli smartphone e tablet OnePlus compatibili. Il programma Open Beta è attivo dal 17 ottobre mentre il rilascio stabile partirà dal mese di novembre e continuerà per tutto il primo trimestre del prossimo anno.
A partire da novembre 2025
- OnePlus 13
- OnePlus 13s
- OnePlus 13R
- OnePlus Open
- OnePlus 12
- OnePlus 12R
- OnePlus Pad 2
- OnePlus Pad 3
A partire da dicembre 2025
- OnePlus 11
- OnePlus 11R
- OnePlus Nord 5
- OnePlus Nord 4
- OnePlus Nord 3
- OnePlus Nord CE 5
A partire dal primo trimestre del 2026
- OnePlus 10 Pro
- OnePlus Nord CE 4
- OnePlus Nord CE 4 Lite
- OnePlus Pad
- OnePlus Pad Lite
Quando esce OxygenOS 16?
La presentazione di OxygenOS 16 è avvenuta il 16 ottobre: il primo smartphone ad arrivare con la nuova interfaccia nativa è OnePlus 15. Oltre a montare lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, il nuovo top di gamma è anche il primo dispositivo del brand con fotocamere DetailMax Engine, la tecnologia di imaging proprietaria di OnePlus.
Altri brand
- Xiaomi, Redmi, POCO – HyperOS 3
- Samsung – One UI 8
- Motorola – Android 16
- OPPO – Android 16
- vivo – OriginOS 6
- Honor – MagicOS 10
- Realme – Realme UI 7
- OnePlus – OxygenOS 16
- Nothing – NothingOS 4