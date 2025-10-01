Qualcomm ha vinto la battaglia legale contro Arm, scampato pericolo?

La lunga e complessa battaglia legale che ha visto contrapposti due giganti del settore dei semiconduttori, Qualcomm e Arm, ha raggiunto un punto di svolta cruciale. Un giudice della corte distrettuale del Delaware ha emesso una sentenza che sancisce una “vittoria completa” per Qualcomm, confermando un verdetto della giuria del dicembre 2024 e respingendo le ultime istanze presentate da Arm.

La decisione pone fine, almeno per questo grado di giudizio, a una disputa che minacciava di ridefinire gli equilibri di potere e le pratiche di licenza nell’intero ecosistema tecnologico.

Licenze Arm, Qualcomm la spunta in tribunale

Crediti: Notebookcheck

Il cuore del contendere risale all’acquisizione da parte di Qualcomm della startup Nuvia nel 2021, un’operazione da 1,4 miliardi di dollari finalizzata a sviluppare core di calcolo ad alte prestazioni per competere direttamente con Apple e altri player. Arm, la cui architettura è alla base della stragrande maggioranza dei processori per smartphone e dispositivi mobili, aveva intentato una causa sostenendo che Nuvia avesse violato i termini del suo accordo di licenza (Architecture License Agreement – ALA).

Secondo l’accusa, la tecnologia sviluppata da Nuvia non poteva essere trasferita e utilizzata da Qualcomm sotto le proprie licenze esistenti senza una nuova e specifica autorizzazione da parte di Arm.

Tuttavia, già nel dicembre 2024, una giuria aveva dato ragione a Qualcomm, stabilendo all’unanimità che la società californiana non aveva infranto alcun accordo e che i suoi innovativi core CPU, derivati dalla tecnologia Nuvia, rientravano a pieno titolo nelle licenze architetturali già in suo possesso.

La sentenza odierna non solo ratifica quel verdetto, ma rigetta anche la richiesta di Arm di un nuovo processo, consolidando la posizione legale di Qualcomm e definendo il giudizio come finale.

Le reazioni opposte delle due aziende

Il commento di Qualcomm non si è fatto attendere. Ann Chaplin, General Counsel e Corporate Secretary della società, ha espresso grande soddisfazione in una nota ufficiale:

“Con la decisione odierna, Qualcomm e la sua controllata Nuvia hanno ottenuto una vittoria completa. Questo esito segue il verdetto della giuria del dicembre 2024 e rappresenta una sentenza definitiva a nostro favore. Il nostro diritto a innovare è stato riconosciuto e speriamo che Arm torni a pratiche eque e competitive all’interno del proprio ecosistema“.

Le parole di Chaplin non sono solo una dichiarazione di vittoria, ma anche un messaggio diretto ad Arm, accusata implicitamente di ostacolare la concorrenza.

Dal canto suo, Arm non ha mostrato alcuna intenzione di arrendersi. L’azienda britannica, le cui tecnologie sono fondamentali per colossi come Apple e MediaTek, ha confermato la sua determinazione a proseguire la battaglia legale.

“Arm rimane fiduciosa nella propria posizione nella disputa in corso con Qualcomm e presenterà immediatamente appello per cercare di ribaltare la sentenza“, si legge nella nota.

Questa mossa dimostra quanto la questione sia centrale per Arm, che vede in gioco il controllo sul proprio modello di business e sulla gestione della sua proprietà intellettuale.

Cosa significa questa vittoria e quali sono gli scenari futuri

Per Qualcomm, la sentenza rappresenta molto più di un semplice successo in tribunale. È una validazione strategica che le garantisce la libertà di perseguire la sua roadmap di prodotti, in particolare con i suoi chip della seriee Snapdragon X Elite basati sui core Oryon, derivati proprio dalla tecnologia Nuvia.

Avere la possibilità di progettare CPU personalizzate senza dover rinegoziare accordi restrittivi con Arm conferisce a Qualcomm un vantaggio competitivo fondamentale nel mercato dei PC, dei data center e oltre.

Tuttavia, il titolo di questa vicenda rimane interrogativo: “scampato pericolo?”. La risposta non è ancora definitiva. L’annuncio dell’appello da parte di Arm significa che la disputa si sposterà a un livello superiore di giudizio, con tempi e costi che continueranno a pesare su entrambe le aziende.

Inoltre, la battaglia legale non si esaurisce qui. Qualcomm ha infatti una causa separata ancora aperta contro Arm, con accuse pesanti: violazione contrattuale, interferenza illecita con i rapporti commerciali e pratiche volte a ostacolare l’innovazione per favorire i propri prodotti. Il processo per questa seconda causa è previsto per il marzo 2026.