Snapdragon 6s Gen 4 ufficiale a 4 nm: la fascia economica punta in alto!

Qualcomm ha annunciato il suo nuovo chipset di base, dedicato a dispositivi entry level e budget phone: lo Snapdragon 6s Gen 4 porta caratteristiche dei modelli superiori alla fascia bassa, per un boost sia in termini di prestazioni che di efficenza energetica. È questo il futuro dei telefoni economici?

Snapdragon 6s Gen 4 ufficiale: tutte le novità dell’ultimo chipset economico di Qualcomm

Crediti: Qualcomm

L’ultimo Snapdragon 6s Gen 4 fa un passo avanti importante rispetto alla scorsa generazione: il precedente 6s Gen 3 è realizzato a 6 nm mentre per la versione più recente è stato utilizzato il processo a 4 nm di TSMC, tipico di chipset dedicati alla fascia media (sopra quella degli entry level).

Il SoC è dotato di una configurazione octa-core con quattro core ad alte prestazioni fino ad un massimo di 2,4 GHz e altri quattro core dedicati all’efficienza energetica (a 1,8 GHz).

È presente il supporto ai display Full HD con refresh rate fino a 144 Hz, può gestire sensori fotografici fino a 200 MP con registrazione video in 2K e sono presenti le funzionalità Snapdragon Elite Gaming. Tra le altre aggiunte abbiamo il Wi-Fi 6, un modulo 5G aggiornato e il Bluetooth 5.4.

Rispetto al precedente Snapdragon 6s Gen 3 abbiamo migliori notevoli che non riguardano solo il processo produttivo: il nuovo SoC offre un incremento delle prestazioni del 36%, con miglioramenti per la grafica fino al 59%; la connettività è stata potenziata così come il supporto alle memorie (LPDDR5X e UFS 3.1).

Per il momento Qualcomm si è limitato ad annunciare le novità del chipset ma non ha ancora svelato i brand che lo utilizzeranno. Di certo nel corso dei prossimi mesi arriveranno modelli Xiaomi e OPPO, due marchi cinesi che hanno già utilizzato il SoC precedente.