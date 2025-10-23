Spotify si blocca su Samsung e Pixel? Ecco come risolvere, in attesa di un fix

Spotify, il servizio di streaming musicale più popolare al mondo, è il punto di riferimento quotidiano per milioni di utenti. Tuttavia, nelle ultime settimane, i possessori di dispositivi Android si sono trovati a fronteggiare un problema particolarmente frustrante: l’applicazione di Spotify ha iniziato a bloccarsi o a subire arresti anomali in modo casuale, spesso diventando inutilizzabile. La buona notizia è che l’azienda è già a conoscenza del problema e gli ingegneri sono al lavoro per risolverlo.

Problemi con Spotify su Android: alcuni smartphone Samsung e Pixel restano senza musica

Crediti: Canva

Gli arresti anomali e i blocchi non sembrano colpire tutti gli utenti Android in modo uniforme, ma i rapporti indicano che i disagi maggiori provengono dagli utenti in possesso di smartphone Samsung o Pixel. Alcuni commenti notano anche che i problemi si sono manifestati in seguito all’aggiornamento dei telefoni Samsung all’ultima interfaccia utente, One UI 8.

Secondo le segnalazioni sui forum e sui social media, il cuore del problema sembra essere legato alla connettività di rete, specificamente al Wi-Fi. L’app tende a bloccarsi in modo casuale quando il dispositivo è connesso alla rete Wi-Fi, mentre spesso funziona perfettamente se si utilizza la rete dati mobile (LTE o 5G).

È importante notare che il problema non scompare semplicemente cambiando rete Wi-Fi. Dalle pagine di supporto di Spotify, emergono dettagli che suggeriscono un legame con specifici tipi di configurazioni di rete. Sembra che l’anomalia si presenti soprattutto quando la rete Wi-Fi è collegata a altoparlanti smart, come quelli della serie Google Home.

Sebbene il bug sia emerso poche settimane dopo il lancio dello streaming audio lossless di Spotify, è ritenuto improbabile che le due cose siano collegate.

Soluzioni in attesa del fix ufficiale

Dal momento che non esiste ancora una spiegazione chiara del perché questi problemi si stiano verificando e non c’è una tempistica ufficiale per il rilascio di una correzione definitiva, gli utenti devono ricorrere a soluzioni temporanee.

La strategia più pratica per aggirare il problema è quella di provare a disconnettersi dal Wi-Fi e utilizzare temporaneamente la rete dati mobile, visto che l’app tende a funzionare normalmente in questa modalità.

Se si sospetta un legame con i dispositivi smart, si può anche tentare di spegnere gli speaker intelligenti connessi alla rete Wi-Fi e ricollegare il telefono per vedere se l’app Spotify smette di bloccarsi.

In alternativa, un’opzione è quella di eseguire il downgrade a una versione più vecchia dell’app, risalente a qualche settimana fa.

Nonostante questo fastidioso bug stia creando qualche grattacapo a vari utenti Samsung e Pixel, la situazione è sotto controllo da parte di Spotify, che ha già confermato di essere al lavoro per risolvere il problema.