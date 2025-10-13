I prossimi mesi saranno particolarmente ricchi sia per Redmi che per POCO, e sia a livello Global che per quanto riguarda la Cina. Tra le novità avremo anche Redmi Turbo 5 e POCO X8 Pro: entrambi sono stati certificati e sembra che il lancio sia ormai dietro l’angolo.

POCO X8 Pro e Redmi Turbo 5: ecco quando dovrebbero arrivare i nuovi mid-range di Xiaomi

I due smartphone sono comparti in vari database con il numero di modello 2511FRT34C e 2511FPC34G/2511FPC34I, rispettivamente per la Cina e i mercati Global/India. Come da tradizione le sigle svelano il periodo d’uscita: 2511 starebbe proprio per il mese di novembre.

La variante cinese Redmi Turbo 5 dovrebbe fare capolino nelle prossime settimane mentre il gemello Global POCO X8 Pro potrebbe arrivare entro fine anno. L’attuale POCO X7 Pro è il rebrand del cinese Redmi Turbo 4 quindi è molto probabile che si continuerà su questa strada.

Aspettando i dettagli ufficiali, finora i leak parlano di dispositivi premium: schermo OLED piatto da 6,67″, batteria da 7.000 mAh, Android 16 con HyperOS 3, un telaio in metallo ed un corpo sottile. Il chipset dovrebbe essere MediaTek (l’inedito Dimensity 8500 Ultra), mentre mancano dettagli sulle fotocamere.