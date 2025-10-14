POCO X8 Pro e Redmi Turbo 5 avranno una batteria da record

A distanza di poche ore dalle ultime certificazioni, ecco che si torna a parlare di POCO X8 Pro e Redmi Turbo 5, i prossimi mid-range “gemelli” di Xiaomi. Stavolta le indiscrezioni correggono il tiro sulle specifiche e svelano caratteristiche al top: tra queste anche una mega batteria da ben 9.000 mAh!
POCO X8 Pro e Redmi Turbo 5 con una batteria da 9.000 mAh, per un’autonomia spettacolare
Le ultime novità arrivano dal solito Digital Chat Station, insider cinese che conosciamo bene. Il leaker snocciola alcuni presunti dettagli di Redmi Turbo 5, andando a delineare la scheda tecnica in modo sempre più preciso.
Il medio gamma offrirebbe alcune funzionalità da modello di punta: si parla di uno schermo OLED piatto con risoluzione 1.5K dotato di un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni. Il dispositivo avrebbe una struttura in metallo, con una scocca resistente ad acqua e polvere certificata IP68/IP69.
L’insider non specifica il chipset ma sostiene che si tratterà di una soluzione ad altre prestazioni: l’ipotesi principale fino a questo momento mette sotto i riflettori l’inedito Dimensity 8500 Ultra. Fino a questo punto siamo già alle prese con uno smartphone di tutto rispetto, ma Xiaomi alzerebbe il tiro.
Lato autonomia ci sarebbe una super batteria da 9.000 mAh, chiaramente con tecnologia al silicio-carbonio per non impattare sullo spessore del device. A completare l’esperienza, il supporto alla ricarica rapida da 100W.
Come sarà il nostro POCO X8 Pro?
Come avvenuto con l’attuale POCO X7 Pro, Redmi Turbo 5 dovrebbe debuttare in Occidente come POCO X8 Pro anche se ci aspettiamo delle differenze. Probabilmente ci saranno dei cambiamenti per i sensori fotografici, anche se per ora non sono trapelati.
Un’altra caratteristica differente potrebbe essere proprio la batteria: Turbo 4 è stato lanciato in Cina con un’unità da 6.550 mAh mentre X7 Pro è arrivato in Italia con una soluzione da 6.000 mAh.
Gli smartphone Global arrivano con batterie castrate rispetto alle controparti cinesi, quindi non è da escludere che anche POCO X8 Pro potrebbe subire la stessa sorte e perdere parte dei (presunti) 9.000 mAh del cugino asiatico. Teniamo le dita incrociate e speriamo che Xiaomi dedica di non eliminare questa caratteristica dalla nostra versione.