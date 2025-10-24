POCO F8 Ultra e F8 Pro avranno batterie “castrate” rispetto alla Cina

Xiaomi ha appena annunciato i nuovi Redmi K90 e K90 Pro Max, un debutto che apre le porte alle rispettive controparti occidentali. Stiamo parlando di POCO F8 Pro e F8 Ultra, in arrivo nel corso dei prossimi mesi ma che ora conosciamo già bene. C’è solo un’eccezione ed è sempre la solita: la batteria dei modelli Global sarà meno potente di quella dei dispositivi cinesi, come da trazione.

POCO F8 Ultra e F8 Pro con meno batteria rispetto ai cugini cinesi, ma c’è comunque un miglioramento

Redmi K90 Pro Max – Crediti: Redmi

Le ultime novità sui prossimi top di gamma POCO arrivano da Kacper Skrzypek, uno degli insider più affidabili in circolazione. Secondo quanto rivelato dal codice di HyperOS, il nostro POCO F8 Ultra avrà a bordo una batteria da 6.500 mAh, contro i 7.560 mAh del cugino cinese Redmi K90 Pro Max.

Le differenze continueranno anche con POCO F8 Pro, equipaggiato con un’unità da 6.210 mAh, contro i 7.200 mAh di Redmi K90. In entrambi i casi ritroviamo il supporto alla ricarica da 100W, mentre quella wireless resterà esclusiva del solo modello Ultra.

Ancora una volta gli smartphone Global arrivano con batterie “castrate” rispetto alle controparti cinesi. Il motivo lo abbiamo spiegato in questo approfondimento: purtroppo c’è poco da fare, dato che il problema riguarda la legislazione europea in materia di batterie.

Nonostante ciò, i prossimi smartphone di POCO arriveranno con batterie migliori rispetto ai 6.000 mAh e 5.300 mAh dei precedenti POCO F7 Pro e F7 Ultra. Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica; resta da vedere se i modelli occidentali manterranno gli speaker con audio Bose della serie Redmi K90 e se ci saranno altre differenze oltre alla batteria.

POCO F8 Pro – Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso: 157,49 x 72,25 x 8,0 mm, 206 grammi

Colorazioni: /

Certificazione: IP68

Display: Flat OLED M10 da 6,59″ 1.5K (2.510 x 1.156 pixel), refresh rate LTPO a 120 Hz, campionamento del tocco a 480 Hz, colore a 12 bit, DC Dimming 2.560 Hz e luminosità di picco fino a 3.500 nit, Xiaomi Shield Glass 3.0

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 5.300 mm 2

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,32 GHz – Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M

GPU: Adreno 830

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: 6.210 mAh, silicio-carbonio

Ricarica: 100W, inversa cablata 22.5W

Fotocamera: tripla 50 + 50 + 8 MP (f/1.88-2.2-2.2) con Light Fusion 800, OIS, teleobiettivo con zoom ottico 2.5X, ultra-wide 120°

Selfie camera: 20 MP

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo Sound by Bose, USB-C

Sistema operativo: Android 16 con HyperOS 3

POCO F8 Ultra – Scheda tecnica presunta