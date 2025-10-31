POCO F8 Pro certificato, lancio imminente assieme alla variante Ultra?

Il mercato degli smartphone si prepara a ricevere due nuovi, attesissimi protagonisti. POCO, il brand di Xiaomi noto per i suoi dispositivi dall’elevato rapporto qualità-prezzo e dalle prestazioni da “flagship killer”, sembra aver impresso una decisa accelerazione ai suoi piani di lancio per la serie F8.

POCO F8 Pro certificato, il lancio è dietro l’angolo

Redmi K90 – Crediti: Redmi

POCO F8 Pro è apparso nei database della NBTC, l’ente nazionale di certificazione per le telecomunicazioni della Thailandia. Questa notizia assume un rilievo particolare perché segue di poche settimane una certificazione analoga ottenuta dal modello di punta, il POCO F8 Ultra, registrato dal medesimo ente all’inizio del mese.

L’elemento più interessante di questa doppia certificazione è la tempistica. I predecessori, il POCO F7 Pro e il POCO F7 Ultra, sono stati lanciati ufficialmente solo nel marzo di quest’anno. A distanza di appena sette mesi, un ciclo vitale notevolmente breve per gli standard attuali, i loro successori stanno già completando l’iter burocratico necessario per la commercializzazione.

Per la serie F7, le certificazioni arrivarono molto più a ridosso della presentazione ufficiale. Il fatto che i modelli F8 Pro e F8 Ultra stiano già ottenendo il via libera ora, suggerisce fortemente che POCO non intende attendere il prossimo marzo per il lancio.

Gli analisti ipotizzano una finestra di lancio molto anticipata, forse già entro il primo trimestre del 2025 o, potenzialmente, persino nelle ultime settimane del 2024.

La certificazione NBTC del POCO F8 Pro, pur essendo avara di dettagli tecnici, rivela il numero di modello del dispositivo: 2510DPC44G. La lettera “G” finale è un indicatore cruciale che conferma l’intenzione di un rilascio “Global”, destinato quindi ai mercati internazionali, Europa inclusa.

La vicinanza temporale delle due certificazioni (Pro e Ultra) lascia inoltre presupporre che i due smartphone verranno lanciati congiuntamente, replicando la strategia adottata per la gamma F7. Resta da vedere se un modello F8 “standard” seguirà in un secondo momento.

Rebrand e prime specifiche

Mentre la tempistica del lancio si fa più chiara, l’identità tecnica dei dispositivi rimane oggetto di speculazione, sebbene le nebbie inizino a diradarsi. POCO adotta spesso una strategia di “rebranding”, importando sul mercato globale modelli già presentati in Cina sotto il marchio Redmi, tipicamente della serie K.

Inizialmente, si vociferava che il POCO F8 Ultra potesse essere un rebrand del Redmi K90 Pro. Tuttavia, la situazione si è complicata quando Redmi ha successivamente introdotto sul mercato cinese il più potente Redmi K90 Pro Max. Questo ha rimescolato le carte, portando gli osservatori a una nuova conclusione, ora ritenuta la più probabile: sarà il K90 Pro Max a fornire la base tecnica per il POCO F8 Ultra.

Se questa ipotesi venisse confermata, il POCO F8 Ultra si posizionerebbe come un vero top di gamma, ereditando specifiche di altissimo profilo. Si parla di un chipset di punta Snapdragon 8 Elite Gen 5, un ampio display OLED 2K a 120 Hz, un comparto fotografico di livello superiore con sensore principale da 1/1,3 pollici e un teleobiettivo a periscopio, oltre a un audio curato in collaborazione con Bose.

Di conseguenza, il POCO F8 Pro (identificato con il nome in codice “Annibale”) sarebbe il rebrand del modello Redmi K90 standard, equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Elite (la generazione precedente).