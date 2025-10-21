Pixel 10 ora fa girare le app Linux meglio di qualsiasi altro Android

Google si appresta a trasformare radicalmente l’esperienza d’uso delle applicazioni Linux su Android, e il nuovo Pixel 10 è destinato a essere il pioniere esclusivo di questa rivoluzione.

L’azienda sta introducendo l’accelerazione GPU per le app grafiche Linux all’interno dell’app Terminale di Android, una funzionalità che promette di sbloccare un nuovo livello di prestazioni, ma che, per ora, è riservata unicamente al suo ultimo dispositivo di punta.

App Linux alla massima potenza su Pixel 10

Pixel 10 Pro – Crediti: Google

Questa mossa strategica, emersa nell’ultima build Android 16 QPR2 Beta 3, segna un passo importantissimo nell’evoluzione di Android come piattaforma capace di gestire carichi di lavoro complessi, tipici dei sistemi operativi desktop.

La novità si basa su una tecnologia chiamata Gfxstream, una libreria di virtualizzazione grafica avanzata. Il suo compito è intercettare le chiamate alle API grafiche (come Vulkan) generate all’interno della macchina virtuale Linux “ospite” e inoltrarle direttamente alla GPU del dispositivo Android “ospitante”.

In termini semplici, permette alle app Linux di sfruttare la piena potenza dell’hardware grafico del telefono, anziché affidarsi a soluzioni software molto più lente.

Per comprendere l’importanza di questa implementazione, è necessario fare un passo indietro. Lo scorso marzo, Google ha introdotto l’app Terminale per Android, utilizzando la virtualizzazione per eseguire programmi Linux completi sui dispositivi mobili.

Sebbene la versione iniziale supportasse solo applicazioni a riga di comando, l’aggiornamento ad Android 16 QPR2 è destinato a introdurre il supporto per le app grafiche desktop.

Tuttavia, su quasi tutti i dispositivi Android, questa esperienza sarà fortemente limitata. L’app Terminale, nella sua configurazione standard, si affida a un renderer software chiamato Lavapipe. Quest’ultimo utilizza la CPU del dispositivo per eseguire calcoli complessi e processi di rasterizzazione (la conversione di grafica vettoriale in pixel).

Si tratta di compiti che una GPU è progettata per gestire in modo esponenzialmente più rapido ed efficiente. Il risultato è un’esperienza utente lenta e “scattosa”, inadatta per qualsiasi applicazione grafica moderna.

Qui entra in gioco Gfxstream. Eliminando il collo di bottiglia della CPU, Gfxstream apre la porta a prestazioni quasi native, rendendo il Pixel 10, di fatto, l’unico smartphone Android capace di eseguire decentemente software desktop Linux.

La scoperta è stata resa pubblica in seguito al rilascio di Android 16 QPR2 Beta 3. Un utente Reddit, “Unlucky_Drive6363“, ha notato che l’accelerazione GPU era stata abilitata sul suo Pixel 10, condividendo uno screenshot che mostrava un programma Linux in grado di rilevare correttamente i driver grafici Vulkan del telefono.

Un’analisi approfondita del firmware ha rivelato il motivo di questa esclusività. Il Pixel 10 include uno specifico file “overlay” che istruisce l’app Terminale ad abilitare il supporto Gfxstream. Questo file è assente sugli altri modelli Pixel, anche se aggiornati alla stessa versione beta.

I lavori sono ancora in corso e ci aspettiamo miglioramenti

La scelta di Google appare curiosa, poiché Gfxstream è, in teoria, una libreria di inoltro API agnostica rispetto all’hardware e non dovrebbe avere dipendenze specifiche dalla GPU (in questo caso, il chip Tensor G5).

Sebbene il Tensor G5 possa non essere il leader indiscusso nel gaming, la sua GPU è immensamente superiore a qualsiasi CPU mobile quando si tratta di rendering grafico. Essendo l’unico dispositivo a supportare Gfxstream, il Pixel 10 acquisisce un vantaggio netto e incolmabile su tutti gli altri dispositivi Android in termini di compatibilità e performance con l’ecosistema Linux.

Tuttavia, la strada verso la perfezione è ancora lunga. L’utente Reddit che ha testato la funzione riporta che l’implementazione è ancora afflitta da bug. Delle 142 possibili estensioni Vulkan supportate dall’hardware del Pixel 10, solo 47 sono attualmente disponibili per la macchina virtuale Linux.

Peggio ancora, alcune di queste estensioni non funzionano correttamente, portando alcune applicazioni a funzionare addirittura peggio rispetto al renderer software Lavapipe.

Questi sono chiari segnali di un lavoro ancora in corso. In teoria, Gfxstream dovrebbe garantire prestazioni quasi native, indicando che Google ha ancora un significativo margine di ottimizzazione prima del rilascio stabile.