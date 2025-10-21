Oura Ring ha un’app tutta nuova, il nemico è lo stress

Oura, l’azienda finlandese nota per il suo anello intelligente, ha annunciato un’importante rivoluzione per la sua piattaforma software.

Il 20 ottobre, il brand ha svelato un imminente e completo redesign della sua applicazione mobile, accompagnato dal lancio di nuove e sofisticate metriche.

L’obiettivo è chiaro: spostare il focus dal semplice monitoraggio del sonno e dell’attività a una gestione proattiva e olistica del benessere con un nemico dichiarato, lo stress cronico.

Oura Ring, la nuova app aggiunge nuove funzionalità

Il lancio della nuova versione dell’app, come confermato da Oura, avverrà a livello globale “nelle prossime settimane”. L’azienda non ha fornito una data precisa, ma gli utenti sono invitati ad attendersi un’interfaccia radicalmente diversa al loro accesso.

Sebbene la struttura fondamentale dell’app rimanga ancorata ai tre tab principali – “Oggi” (Today), “Parametri vitali” (Vitals) e “La mia salute” (My Health) – il modo in cui i dati verranno presentati cambierà drasticamente.

Oura promette un design “più integrato”, che mira ad abbandonare le sezioni separate per ogni singola biometrica, a favore di un flusso di informazioni più fluido e integrato tra le diverse categorie di salute.

L’estetica stessa dell’app è stata rivista per promuovere la tranquillità: gli sfondi mostreranno paesaggi naturali sereni, contribuendo a creare un’esperienza utente complessivamente “zen”.

Il tab “La mia salute” è quello che subirà la revisione più significativa, presentando ora una panoramica chiara delle metriche di salute a lungo termine direttamente nella parte alta della schermata, prima di addentrarsi nelle specifiche della resilienza, della salute cardiaca e del sonno.

La battaglia contro lo stress

La novità funzionale più rilevante è senza dubbio l’introduzione del “Cumulative stress” (Stress Cumulativo). Finora, Oura si era concentrata sulla misurazione dei parametri di stress quotidiani e sulla resilienza a lungo termine dell’utente.

Questa nuova metrica, invece, è stata specificamente progettata per monitorare lo stress cronico, ovvero quel carico che si accumula nel tempo e che può avere impatti deleteri sulla salute generale.

Il calcolo di questo nuovo valore sarà complesso e si baserà sull’analisi incrociata di cinque fattori chiave: la continuità del sonno, la risposta del cuore allo stress (legata presumibilmente alla variabilità della frequenza cardiaca, o HRV), i micromovimenti durante il sonno, la regolazione della temperatura corporea e l’impatto dell’attività fisica.

Gli utenti potranno visualizzare questa nuova metrica in una pagina interamente dedicata alla “Gestione dello stress“, dove sarà affiancata ai dati già esistenti di “Stress giornaliero” e “Resilienza“, fornendo un quadro completo del proprio stato di affaticamento fisiologico.

In arrivo la misura della pressione sanguigna?

Tra gli aggiornamenti minori ma significativi, spicca quello relativo a “Cycle insights“, la funzione dedicata al monitoraggio della salute femminile. Con il nuovo design, l’app supporterà una visualizzazione a 12 mesi delle previsioni del ciclo e delle finestre fertili.

Inoltre, Oura ha ridotto drasticamente i tempi di attesa per la personalizzazione dei dati: se prima erano necessarie 60 notti di monitoraggio, ora i dati personalizzati sulle fasi del ciclo saranno disponibili dopo una sola notte di sonno.

Infine, Oura guarda al futuro e punta a una delle metriche più richieste: la pressione sanguigna. L’azienda ha annunciato di aver ricevuto l’approvazione da un Comitato Etico (Institutional Review Board) per avviare uno studio clinico specifico all’interno di Oura Labs, la sua piattaforma per il beta testing di funzioni sperimentali.

Lo studio combinerà i dati biometrici rilevati dall’anello con le informazioni fornite dagli utenti tramite un questionario (storia familiare, farmaci, stile di vita). L’obiettivo, come dichiarato da Oura, è “perfezionare e validare una futura funzionalità da sottoporre all’approvazione della FDA” (Food and Drug Administration) per ottenere l’autorizzazione ufficiale come dispositivo medico.